La réputation sur l’internet

La réputation sur l’internet, c’est tout. C’est ce que les gens penseront de vous lorsqu’ils verront votre nom apparaître dans leurs résultats des moteurs de recherche. Et elle peut faire la différence entre obtenir un emploi ou non; ou alors Gagner des clients ou pas.

Il existe quelques moyens d’améliorer sa réputation sur l’internet. La première consiste à s’assurer que votre présence en ligne est positive. Cela signifie que vous devez éviter de publier des informations négatives à votre sujet en ligne. Si vous devez publier quelque chose de négatif, veillez à ce qu’il soit atténué par un contenu plus positif.

