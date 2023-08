Comment économiser sur ses contrats d’assurances en 2023 ?

Les assurances peuvent peser lourd dans votre budget, surtout avec les récentes augmentations de prix des cotisations.

Dans cet article, nous vous aidons à économiser sur tous vos contrats !

Pourquoi le prix des assurances augmente en 2023 ?

Le premier facteur d’augmentation du prix des assurances en 2023 est l’inflation. Selon la Banque de France, l’inflation en 2023 tourne aux alentours de 5,6%. En comparaison, elle était de 1,6% en 2021 et 0,5% en 2020. Cette hausse importante entraîne naturellement une hausse des prix pour les cotisations des assurances.

Pour d’autres secteurs, comme l’automobile, les assurances augmentent pour compenser la hausse des accidents de la route. Depuis 2017, le nombre total de personnes blessées est passé de 586 à 756 pour l’année 2022. Ce sont sans compter les dégâts matériels occasionnés sur les véhicules.

Toutes ces raisons poussent ainsi les assureurs à augmenter leurs tarifs, et ce peu importe le domaine d’activité.

Comparer les assurances pour économiser de l’argent

Pour économiser de l’argent sur ses contrats d’assurance, nous vous recommandons de comparer vos contrats actuels avec les offres disponibles sur le marché. La fidélité permet souvent d’obtenir des réductions forfaitaires sur les assurances, mais il est aussi possible de trouver moins cher ailleurs !

Par exemple, vous pouvez comparer les assurances avec Santiane, en ce qui concerne les mutuelles santé. D’autres compagnies existent et sont spécialisées dans d’autres types de contrats : assurance automobile, assurance emprunteur, assurance smartphone ou encore assurance pour animaux.

Les comparateurs vous mettent à disposition plusieurs devis après l’étude de votre profil et de vos besoins. Si vous avez une question sur un contrat, un conseiller est disponible pour vous répondre. De plus, le service proposé par les comparateurs est généralement gratuit ! Vous n’avez donc rien à perdre en passant par un comparateur, même si les offres proposées ne vous conviennent pas.

Sur quels contrats peut-on réaliser des économies ?

Assurance santé

Pour économiser sur votre mutuelle santé en 2023, vous pouvez opter pour une formule adaptée à vos besoins réels. Inutile de souscrire à des garanties superflues qui alourdissent la cotisation mensuelle. Certaines compagnies d’assurances proposent même la personnalisation des garanties, ce qui permet de faire quelques économies supplémentaires en supprimant celles qui ne sont pas essentielles.

Par ailleurs, certaines complémentaires santé proposent des réseaux de soins partenaires. En choisissant des professionnels de santé affiliés à ces réseaux, vous pouvez bénéficier de tarifs négociés et ainsi réduire le coût des consultations ou des traitements médicaux.

Assurance auto

Concernant l’assurance auto, plusieurs facteurs peuvent augmenter la prime d’assurance. Premièrement, vous pouvez augmenter la franchise, qui représente le reste à charge à payer après le remboursement de l’assurance auto. Plus la franchise est basse, et plus le coût de la prime d’assurance est élevé.

Selon vos kilomètres parcours dans l’année, vous pouvez aussi opter pour une assurance au kilomètre. Cette dernière permet de réaliser de nombreuses économies si vous roulez peu. Un boîtier vous sera fourni pour que l’assurance vous facture au nombre réel de kilomètres parcourus.

Assurance emprunteur

L’assurance emprunteur est obligatoire lorsque vous contractez un crédit immobilier. La plupart du temps, les personnes qui souscrivent un crédit auprès d’une banque choisisse leur assurance emprunteur dans la même banque.

Vous avez deux possibilités :

La renégocier : en fonction des taux d’intérêt pratiqué sur l’année, vous pouvez obtenir une baisse de la prime d’assurance emprunteur ;

: en fonction des taux d’intérêt pratiqué sur l’année, vous pouvez obtenir une baisse de la prime d’assurance emprunteur ; La changer : il n’est pas obligatoire de souscrire à l’assurance emprunteur proposée par votre organisme de crédit. En cherchant chez la concurrence, il est possible de trouver une prime d’assurance plus intéressante ;

Le coût total de l’assurance emprunteur peut représenter jusqu’à 10% du montant du crédit. Il y a donc de grosses économies à réaliser en cherchant une meilleure assurance emprunteur !

Assurance pour animaux

Si vous possédez plusieurs animaux, vous avez la possibilité de tous les couvrir sous le même contrat. Ces types de contrats sont beaucoup plus avantageux que les assurances individuelles par type d’animal.

Par ailleurs, si vos animaux sont jeunes, il est peut-être préférable de ne pas souscrire une assurance pour animal. Si votre petit compagnon n’a besoin que d’un rendez-vous chez le vétérinaire par an ou tous les deux ans, il sera plus avantageux pour vous de payer la consultation au tarif indiqué que de payer la cotisation annuelle de l’assurance.

Ce choix est à faire en fonction de la santé de votre animal, mais aussi de son pedigree. En effet, certaines races de chiens et de chats ont une santé plus fragile que les autres.