Penny loafers et jean : l’équilibre parfait entre élégance et décontraction

Comment porter des mocassins homme avec un jean ?



Les mocassins et le jean sont deux incontournables du vestiaire masculin. Si le jean évoque la décontraction et l’intemporalité, les mocassins apportent une touche d’élégance et de sophistication. Mais comment marier ces deux pièces pour créer des tenues stylées et adaptées à différentes occasions ?

Dans cet article, nous explorerons comment porter des mocassins pour homme avec un jean, en tenant compte des styles de mocassins, des coupes de jeans, des couleurs, et des occasions.

Ce que vous devez retenir :

Associer des mocassins en cuir ou en daim avec un jean slim ou droit crée un équilibre parfait entre décontraction et élégance.

Choisissez des couleurs harmonieuses : mocassins marron ou camel pour des jeans clairs, noirs ou bordeaux pour des jeans foncés.

Adaptez le haut au style recherché : t-shirt pour un look décontracté, chemise blanche pour un style chic ou blazer pour une tenue semi-formelle.

⚠️ Évitez les erreurs de style : pas de chaussettes voyantes, jeans trop larges, ou associations de couleurs mal coordonnées.

1. Pourquoi associer mocassins et jean ?

a) Une alliance parfaite entre décontraction et élégance

Le jean est souvent considéré comme une pièce décontractée, mais lorsqu’il est associé à des mocassins, il prend une dimension plus sophistiquée.

Les mocassins permettent de casser le côté brut et casual du denim pour un équilibre parfait.

b) Une tenue polyvalente

Que ce soit pour une sortie entre amis, une journée de travail ou un rendez-vous, cette combinaison s’adapte facilement en fonction des styles et des accessoires.

2. Les différents types de mocassins pour homme

Tous les mocassins ne se portent pas de la même manière avec un jean. Voici les principales options et leurs caractéristiques :

a) Les mocassins classiques en cuir

Caractéristiques : Confectionnés en cuir lisse, souvent avec une structure minimaliste.

Confectionnés en cuir lisse, souvent avec une structure minimaliste. Style : Idéal pour une tenue chic décontractée. Parfaits pour un jean slim ou droit.

b) Les mocassins à glands

Caractéristiques : Ornés de petits glands décoratifs sur le dessus.

Ornés de petits glands décoratifs sur le dessus. Style : Ajoutent une touche d’élégance rétro. Ils fonctionnent bien avec des jeans ajustés et des chemises élégantes.

c) Les mocassins en daim

Caractéristiques : Texture douce et mate, souvent disponibles dans des tons clairs ou naturels.

Texture douce et mate, souvent disponibles dans des tons clairs ou naturels. Style : Parfaits pour des looks estivaux et décontractés. Idéaux avec des jeans slim ou skinny légèrement retroussés.

d) Les mocassins à mors (style Gucci)

Caractéristiques : Dotés d’un ornement métallique sur le dessus.

Dotés d’un ornement métallique sur le dessus. Style : Apportent une touche luxueuse et formelle. S’accordent bien avec des jeans foncés et des chemises habillées.

3. Bien choisir son jean pour porter avec des mocassins

Le choix du jean est crucial pour réussir cette association. Tous les types de coupes et de styles ne s’accordent pas avec des mocassins.

a) Les coupes idéales

Jean slim : Ajusté mais pas trop serré, il met en valeur les mocassins sans alourdir la silhouette. Jean droit : Une coupe classique qui fonctionne bien pour les looks décontractés. Jean skinny : À privilégier avec des mocassins en daim pour un look moderne et jeune.

b) Les coupes à éviter

Jean baggy : Trop large, il déséquilibre la tenue et écrase l’élégance des mocassins. Jean bootcut : La coupe évasée en bas ne met pas en valeur les mocassins.

c) La longueur du jean

Un jean légèrement retroussé (au niveau de la cheville) est idéal pour mettre en valeur vos mocassins.

Évitez les jeans trop longs qui recouvrent les chaussures, cela donne un effet négligé.

4. Les couleurs et associations de tons

Les couleurs jouent un rôle important dans l’harmonie entre les mocassins et le jean.

a) Mocassins marron

Jeans adaptés : Bleu brut, bleu clair, beige ou gris.

Bleu brut, bleu clair, beige ou gris. Style : Parfait pour les looks décontractés ou semi-formels.

b) Mocassins noirs

Jeans adaptés : Noir, gris foncé ou bleu brut.

Noir, gris foncé ou bleu brut. Style : Idéal pour un look élégant et urbain, surtout avec une chemise blanche.

c) Mocassins en daim beige ou camel

Jeans adaptés : Bleu clair, blanc ou gris.

Bleu clair, blanc ou gris. Style : Parfaits pour les tenues estivales ou les looks décontractés-chics.

d) Mocassins bordeaux ou marine

Jeans adaptés : Bleu brut, gris ou noir.

Bleu brut, gris ou noir. Style : Ajoutent une touche de couleur subtile et sophistiquée à la tenue.

5. Comment assortir le haut avec vos mocassins et votre jean ?

Le choix du haut est essentiel pour équilibrer la tenue et la rendre harmonieuse.

a) Pour un look décontracté

Haut : T-shirt uni ou imprimé.

T-shirt uni ou imprimé. Mocassins : En daim, camel ou marron clair.

En daim, camel ou marron clair. Accessoires : Lunettes de soleil, montre décontractée.

b) Pour un look casual chic

Haut : Chemise en lin ou chemise à carreaux, légèrement déboutonnée.

Chemise en lin ou chemise à carreaux, légèrement déboutonnée. Mocassins : En cuir marron ou noir.

En cuir marron ou noir. Accessoires : Ceinture assortie aux mocassins, sacoche en cuir.

c) Pour un look élégant

Haut : Chemise blanche ajustée ou chemise à motifs discrets, éventuellement sous un blazer.

Chemise blanche ajustée ou chemise à motifs discrets, éventuellement sous un blazer. Mocassins : À glands ou à mors, en cuir noir ou bordeaux.

À glands ou à mors, en cuir noir ou bordeaux. Accessoires : Montre classique, pochette dans la poche du blazer.

6. Conseils pour différentes saisons

Les mocassins et le jean peuvent être adaptés à toutes les saisons avec quelques ajustements.

a) Printemps et été

Jeans : Optez pour des teintes claires (bleu clair, blanc).

Optez pour des teintes claires (bleu clair, blanc). Mocassins : Préférez les modèles en daim ou en cuir non doublé pour plus de légèreté.

Préférez les modèles en daim ou en cuir non doublé pour plus de légèreté. Hauts : T-shirts, chemises en lin ou polos.

b) Automne et hiver

Jeans : Privilégiez des jeans foncés (bleu brut, noir).

Privilégiez des jeans foncés (bleu brut, noir). Mocassins : Choisissez des modèles en cuir épais, éventuellement doublés.

Choisissez des modèles en cuir épais, éventuellement doublés. Hauts : Pulls en laine, chemises sous des vestes ou manteaux légers.

7. Les erreurs à éviter

Pour garantir un style impeccable, voici quelques erreurs fréquentes à éviter :

Porter des chaussettes voyantes : Les mocassins se portent idéalement pieds nus ou avec des chaussettes invisibles. Si vous souhaitez porter des chaussettes visibles, optez pour des teintes sobres ou des motifs discrets. Associer des couleurs mal coordonnées : Évitez les contrastes trop criards entre le jean, les mocassins et le haut. Choisir une coupe de jean inadaptée : Les jeans trop larges ou trop longs peuvent ruiner l’allure de la tenue.

8. Quelques idées de tenues complètes

a) Look décontracté chic

Mocassins : En daim beige.

Jean : Slim bleu clair, légèrement retroussé.

Haut : Chemise en lin blanche.

Accessoires : Montre minimaliste, lunettes de soleil.

b) Look semi-formel

Mocassins : En cuir noir à glands.

Jean : Bleu brut ajusté.

Haut : Chemise blanche rentrée dans le jean, ceinture noire assortie aux mocassins.

Accessoires : Blazer marine.

c) Look estival décontracté

Mocassins : En daim camel.

Jean : Blanc, coupe droite.

Haut : Polo bleu marine.

Accessoires : Bracelet en cuir, sac en toile.

9. Où acheter des mocassins et jeans adaptés ?

Pour créer des tenues stylées, il est important de choisir des pièces de qualité. Voici quelques suggestions de marques :

a) Mocassins

Classiques : Tod’s, Carmina, Gucci.

Tod’s, Carmina, Gucci. Abordables : Massimo Dutti, Zara, Sebago.

Massimo Dutti, Zara, Sebago. Daim : Astorflex, Clarks.

b) Jeans

Premium : Levi’s, APC, Nudie Jeans.

Levi’s, APC, Nudie Jeans. Abordables : Uniqlo, Gap, Mango Man.

10. Afficher un style sophistiqué sans effort

Porter des mocassins avec un jean est une façon simple et élégante d’afficher un style sophistiqué sans effort. Que vous optiez pour un look décontracté, chic ou semi-formel, cette combinaison offre une polyvalence inégalée. En choisissant les bons types de mocassins, la coupe de jean adaptée et des couleurs harmonieuses, vous pourrez créer des tenues à la fois modernes et intemporelles.

Alors, prêt à intégrer cette association incontournable à votre garde-robe ?