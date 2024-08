Pourquoi acheter du mobilier de bureau sur un site spécialisé ?

Extension de garantie à 3 ans pour les PC de bureau Pavilion / VICTUS / HP Tout-en-un- Réparation hors site sous 3 à 5 jours ouvrés

La couverture étendue commence à la date d’achat ou à la date d’expédition de votre ordinateur (la plus récente des deux). Vous obtiendrez une meilleure couverture et un rapport qualité/prix plus intéressant si vous achetez ce plan en même temps que votre ordinateur. Avec le service d’enlèvement et de retour HP, vous bénéficiez d’un enlèvement, d’une réparation et d’un retour rapide de votre ordinateur, livraison incluse. Vous aurez également accès à une assistance technique 24h/j et 7j/7 et à une couverture étendue, tout en assurant une prise en charge de votre ordinateur par le fabricant qui le connaît le mieux. Des options pluriannuelles sont disponibles.