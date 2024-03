Philippe Goj : “Burn-out » : ces indices qui doivent vous alerter”

Ce que vous devez retenir :

Le burn-out, un syndrome d’épuisement professionnel, est de plus en plus répandu et peut être causé par divers facteurs tels que le stress chronique, le manque de reconnaissance et le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les signes précurseurs du burn-out incluent la fatigue chronique, les troubles du sommeil, les difficultés de concentration, l’irritabilité, la dépression, l’isolement social, les pensées suicidaires et les manifestations physiques.

Il est crucial de ne pas ignorer ces signes et de demander de l’aide à un professionnel de la santé, tel que votre médecin traitant ou un psychologue, ainsi qu’à la médecine du travail, qui joue un rôle essentiel dans la prévention et la prise en charge du burn-out.

La collaboration entre le salarié, le médecin du travail et l’employeur est nécessaire pour une prise en charge efficace du burn-out, et diverses actions peuvent être mises en place pour prévenir et lutter contre ce syndrome, telles que la gestion du stress, l’aménagement des horaires de travail et la formation des managers.

Vous sentez-vous à bout de souffle ? Votre job vous pompe toute votre énergie ? Vous n’arrivez plus à décrocher ? Attention, vous êtes peut-être en train de vous diriger vers le burn-out, selon Philippe Goj, le président du CIAMT.

Un mal de société qui nous concerne tous

Le burn-out, c’est l’épuisement professionnel. Un syndrome insidieux qui touche de plus en plus de monde, tous âges et tous métiers confondus. On se sent vidé, lessivé, incapable de se remotiver. Le boulot devient une corvée, une source de stress permanente, ponctuée de crises de larmes et d’idées noires.

D’où ça vient ?

Les causes du burn-out sont multiples et varient d’une personne à l’autre. On peut néanmoins citer quelques facteurs clés :

Un stress chronique au travail : surcharge de travail, manque de temps, pression hiérarchique, conflits avec les collègues, sentiment d’urgence permanent, objectifs inatteignables, manque de moyens…

Un manque de reconnaissance : sentiment de ne pas être valorisé pour son travail, absence de feedback positif, dénigrement de ses efforts, comparaison avec les autres…

Un sentiment d’inutilité : impression de ne pas faire un travail utile ou important, manque de perspectives d’évolution, tâches répétitives et sans intérêt, sentiment de ne pas avoir d’impact…

Un manque de contrôle sur son travail : absence d’autonomie, sentiment de ne pas pouvoir maîtriser sa charge de travail, horaires imposés, manque de flexibilité…

Un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée : difficulté à se déconnecter du travail, absence de temps pour soi et pour ses loisirs, journées de travail interminables, empiétement du travail sur la vie personnelle…

Un environnement de travail toxique : manque de respect, harcèlement moral ou sexuel, climat de violence ou d’intimidation, incivilités…

Les signes qui doivent vous alerter d’après Philippe Goj

Le burn-out ne se manifeste pas uniquement par une fatigue intense. Il s’agit d’un syndrome complexe qui se caractérise par plusieurs symptômes, à la fois physiques, émotionnels et comportementaux :

Fatigue chronique : épuisement physique et mental, manque d’énergie, besoin constant de dormir, sensation de ne jamais être reposé, fatigue qui ne s’améliore pas avec le repos.

Troubles du sommeil : difficultés à s’endormir ou à rester endormi, nuits agitées, cauchemars, sommeil non réparateur.

Difficultés de concentration : perte de mémoire, baisse de la vigilance, difficultés à se focaliser sur une tâche, esprit embrouillé, erreurs fréquentes.

Irritabilité : nervosité, hypersensibilité, impatience, agressivité, intolérance, réactions disproportionnées.

Dépression : sentiment de tristesse, de vide, de désespoir, perte d’intérêt pour les activités habituellement plaisantes, sentiment d’être « au fond du trou ».

Isolement social : retrait des interactions sociales, sentiment de solitude, repli sur soi, perte de contact avec les amis et la famille.

Pensées suicidaires : idées de mort, envies de se faire du mal, sentiment d’être un fardeau pour les autres.

Manifestations physiques : douleurs musculaires ou articulaires, maux de tête, troubles digestifs, hypertension artérielle, palpitations, essoufflement, acné, eczéma, etc.

Diminution de la performance au travail : baisse de la productivité, absentéisme, présentéisme (être présent au travail mais sans être capable de se concentrer), erreurs fréquentes, manque de motivation.

Changements de comportement : cynisme, négativité, procrastination, isolement, perte d’intérêt pour le travail et les loisirs.

Il est important de noter que ces symptômes ne sont pas nécessairement tous présents en même temps. Ils peuvent varier en intensité et s’installer progressivement.

Ne restez pas seul !

Le burn-out n’est pas une fatalité. Si vous vous sentez concerné par plusieurs des signes décrits ci-dessus, il est important de ne pas rester seul et de demander de l’aide. N’hésitez pas à en parler à :

Votre médecin traitant : il pourra établir un diagnostic et vous proposer un suivi médical adapté.

Un psychologue ou un psychothérapeute : il pourra vous aider à comprendre les causes de votre burn-out et à mettre en place des soins.

La médecine du travail à Paris joue un rôle crucial dans la prévention et la prise en charge du burn-out. En effet, les médecins du travail sont des acteurs clés de la santé au travail et ont une connaissance approfondie des risques psychosociaux et des facteurs favorisant le burn-out.

Sa mission première est de prévenir le burn-out en intervenant à différents niveaux :

Évaluation des risques psychosociaux : Ils analysent les conditions de travail et identifient les situations à risque pour les salariés.

Sensibilisation et information : Ils organisent des actions de sensibilisation et d’information auprès des employeurs et des salariés sur les risques psychosociaux et le burn-out.

Mise en place de mesures de prévention : Ils proposent des solutions concrètes pour améliorer les conditions de travail et réduire le stress au travail.

En cas de burn-out avéré, la médecine du travail intervient également dans la prise en charge du salarié.

Suivi médical : Le médecin du travail peut réaliser un bilan de santé et mettre en place un suivi médical adapté.

Accompagnement psychologique : Il peut orienter le salarié vers un psychologue ou un psychothérapeute pour un suivi individualisé.

Adaptation du poste de travail : Il peut proposer des aménagements du poste de travail pour faciliter le retour du salarié en activité.

Suivi du retour à l’emploi : Il assure un suivi régulier du salarié après son retour à l’emploi pour prévenir les rechutes.

La collaboration entre le salarié, le médecin du travail et l’employeur est essentielle pour une prise en charge efficace du burn-out. Le médecin du travail est un véritable allié pour le salarié en souffrance et peut l’aider à retrouver son bien-être au travail.

Voici quelques exemples concrets d’actions que la médecine du travail peut mettre en place pour prévenir et lutter contre le burn-out :

Mise en place d’un programme de gestion du stress : ateliers de relaxation, sophrologie, yoga, etc.

Aménagement des horaires de travail : flexibilité des horaires, télétravail, etc.

Renforcement de la communication et du dialogue social : réunions d’équipe, groupes de parole, etc.

Formation des managers : gestion du stress, communication bienveillante, etc.

Mise en place d’une charte de bien-être au travail : définition des valeurs et des principes de l’entreprise en matière de santé et de bien-être au travail.

En conclusion, la médecine du travail est un acteur incontournable dans la lutte contre le burn-out. Son expertise et son intervention permettent de prévenir les risques psychosociaux, de prendre en charge les salariés en souffrance et de favoriser leur retour à l’emploi dans des conditions optimales.