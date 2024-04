La mode durable en 2024 : tendances, innovations et défis à relever

Alors que l’industrie de la mode cherche à faire face aux enjeux climatiques et environnementaux, l’année 2024 s’annonce cruciale pour accélérer le processus de transition vers une mode plus responsable.

Dans ce contexte, plusieurs tendances, technologies et collaborations émergent afin de repenser le secteur de la mode et soutenir sa transformation.

L’importance de l’action collective dans le secteur de la mode

Samata Pattison, fondatrice et PDG de Black Pearl, une agence spécialisée dans la durabilité culturelle, insiste sur la nécessité d’actions concertées et rassemblant tous les acteurs majeurs du secteur. Comme elle l’affirme : « Tous les principaux acteurs de l’industrie devront se réunir et travailler main dans la main, un ou deux ne suffiront pas, c’est certain. Tout le monde doit retrousser ses manches; nous n’avons tout simplement pas le temps de faire autrement ». De telles initiatives sont déjà en cours et peuvent être suivies sur industriel.net.

Les nouvelles législations européennes : un pas en avant majeur

Après des années de mobilisation, les législations en faveur de l’écologie entrent enfin en vigueur. C’est notamment le cas de l’Union Européenne qui a approuvé en décembre l’adoption d’une nouvelle législation sur l’éco-conception. Celle-ci devrait, entre autres, interdire la destruction des textiles et articles invendus, faciliter la réparation et le recyclage des produits tout en renforçant les exigences en matière de durabilité, de réutilisation et de réparabilité.

Vers une véritable circularité dans la mode

D’après Dio Kurazawa, fondateur de The Bear Scouts, un cabinet de conseil en mode durable, il est essentiel de soutenir les innovations permettant d’atteindre cette circularité. Des marques comme Weekday et Desigual ont déjà commencé à expérimenter les modèles de production sur commande, tandis qu’Unspun s’est associé à Eckhaus Latta pour leur collection printemps-été 2024 afin de proposer des vêtements fabriqués à la demande grâce à la technologie 3D.

Des matériaux plus durables et plus recyclables

L’utilisation de teintures plus écologiques

À l’heure actuelle, le processus de teinture pose encore problème en raison de son caractère extrêmement polluant. Les rivières de certains pays tels que la Chine ou le Bangladesh sont régulièrement victimes de déversements chimiques liés à cette pratique. Pour pallier ce problème, le secteur de la mode se tourne désormais vers des alternatives plus respectueuses de l’environnement.

Les matériaux du futur : algues et champignons

Si les cuirs à base de champignons ont déjà fait leur preuve en tant que solution écoresponsable, les algues sont en passe de connaître une véritable révolution. Le fil Kelsun, issu d’algues, a notamment fait son apparition lors des défilés printemps-été 2024 et séduit certaines marques comme Another Tomorrow, qui travaillent désormais avec la fibre SeaCell, composée d’algues islandaises.

Un recyclage amélioré grâce à l’innovation technologique

L’un des obstacles majeurs au recyclage est la difficulté de séparation des matériaux mélangés. C’est là qu’intervient la société Circ, dont l’ambition est de démocratiser le processus de tri pour faciliter la transition vers un modèle économique plus durable.

Une transition équitable : protéger les travailleurs du secteur

Alors que l’industrie de la mode adopte progressivement de nouvelles technologies et s’oriente vers un avenir plus durable, il est essentiel de veiller à ce que les ouvriers bénéficient de conditions de travail sûres et de salaires équitables. À l’heure actuelle, la grande majorité des employés du secteur (93%) ne gagne pas assez pour subvenir correctement à leurs besoins. L’enjeu est donc également social, car une transition écologique ne saurait être réussie sans intégrer le bien-être des travailleurs dans l’équation.

Face aux défis environnementaux et sociaux imposés par la crise climatique, l’année 2024 apparaît comme un tournant pour l’industrie de la mode. En tirant parti des tendances émergentes, en soutenant les innovations technologiques et en collaborant activement, le secteur a toutes les cartes en main pour réussir sa transition vers une mode véritablement durable.