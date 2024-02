champignon de l’immortalité : l’allié naturel pour un système immunitaire fort

Ancré dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des temps immémoriaux, le Reishi, surnommé le « champignon de l’immortalité », suscite l’intérêt pour ses vertus curatives exceptionnelles.

En tant que « grand protecteur de la santé », ce champignon renferme des bêta-glucanes bénéfiques pour le système immunitaire, répartis habilement dans sa chair et son mycélium. Cet article explore le monde fascinant du Reishi, une relique médicinale offrant une réponse moderne à la quête universelle d’un système immunitaire robuste.

Une plante adaptogène amie du système immunitaire : Le Reishi

Le Reishi, champignon à chapeau rouge en forme de rein, évolue dans des environnements chauds et humides. Jadis réservé à l’ancienne noblesse en raison de sa rareté, il était observé dans la nature sur seulement deux à trois arbres sur 10 000. Aujourd’hui, cultivé avec succès sur des bûches de bois dur, ce champignon sacré est accessible à un public plus large.

Originaire d’Asie, le Reishi a une histoire millénaire, utilisé pendant plus de 2000 ans dans la pharmacopée chinoise. Il s’inscrit aujourd’hui dans la microthérapie aux côtés d’autres plantes adaptogènes comme l’ashwagandha, le ginseng et le cordyceps, reconnues pour renforcer la résistance au stress et améliorer les capacités physiques et mentales.

En tant qu’adaptogène, le Reishi s’ajuste aux besoins spécifiques de l’organisme en renforçant le système immunitaire en cas de faiblesse ou en équilibrant celui des personnes souffrant de troubles immunitaires. Cette capacité immunomodulatrice lui confère une polyvalence remarquable, combinée à un puissant pouvoir antioxydant.

Exploration des propriétés immunomodulatrices du Reishi : zoom sur les bêta-glucanes

L’influence du Reishi sur nos systèmes immunitaires s’inscrit dans la compréhension de la nature des champignons, métaboliquement plus similaires aux humains qu’aux plantes. Contrairement aux plantes qui réalisent la photosynthèse, les champignons respirent de manière analogue aux humains, absorbant de l’oxygène et libérant du dioxyde de carbone. Structuralement proches des plantes, les champignons, dont le Reishi, possèdent des parois cellulaires composées de polysaccharides rigides à longues chaînes, liés de manière variée. Ces polysaccharides, classifiables en liaisons alpha ou bêta, diffèrent fondamentalement des amidons communs absorbés par notre organisme.

Nos mécanismes digestifs, adaptés à la décomposition des polysaccharides liés par des liaisons alpha, se heurtent aux parois cellulaires des champignons renfermant des polysaccharides liés par des liaisons bêta, nommés bêta-glucanes. Ce sont ces bêta-glucanes qui exercent un impact significatif sur notre système immunitaire, justifiant les propriétés immunomodulatrices du Reishi. Outre les polysaccharides, ce champignon contient des statines stéroïdiennes, des protéines et des terpènes, contribuant au renforcement de l’activité des cellules tueuses naturelles T, cruciales dans la lutte contre les infections. (1,2)

Comment font les bêta-glucanes pour affecter notre système immunitaire ?

Les bêta-glucanes fongiques, présents dans le Reishi, influent de manière significative sur nos systèmes immunitaires. Les cellules du système immunitaire humain ont évolué pour interagir spécifiquement avec ces polysaccharides, reflétant une adaptation au fil de l’évolution pour se défendre contre les agents pathogènes fongiques. La liaison de ces bêta-glucanes à des cellules immunitaires clés intensifie l’activité cytotoxique, renforçant la capacité de nos cellules immunitaires à cibler et à détruire d’autres agents pathogènes.

Choisir le Reishi bio pour renforcer l’immunité : Formes et méthodes d’extraction

Il est crucial de noter que tous les produits à base de champignon Reishi ne sont pas identiques. Les méthodes de culture et de traitement de ces champignons impactent considérablement les composés présents dans le produit final et leurs effets sur nos systèmes immunitaires.

Mycélium sur grain, corps fructifère ou spectre complet ?

Les suppléments de mycélium sur grain, cultivé sur des grains tels que le riz complet, ont un taux élevé d’amidon et un faible taux de polysaccharides fongiques. En revanche, les suppléments de corps fructifère entier, traditionnellement utilisés à des fins médicinales, renferment des niveaux élevés de polysaccharides fongiques bénéfiques pour le système immunitaire et des faibles niveaux d’amidon. Certains suppléments, appelés « spectre complet », combinent mycélium sur grain et corps fructifère, demeurant riches en amidon et pauvres en polysaccharides fongiques.

Extraction innovante : Eau froide et ultrasons

Le traitement des champignons est crucial pour libérer leurs composés bénéfiques enfermés dans des parois cellulaires rigides. Bien que les suppléments de Reishi Biologique, extraits à l’eau chaude du corps fructifère entier, soient recommandés pour soutenir le système immunitaire, certains laboratoires ont développé une méthode brevetée utilisant l’eau froide et des techniques d’ultrasons.

Cette technique offre une concentration supérieure sans solvants organiques, avec une efficacité de 100 à 400% supérieure aux méthodes classiques, éliminant les co-produits métaboliques responsables d’inconforts tout en améliorant significativement la biodisponibilité et l’efficacité des bêta-glucanes.

Ainsi, opter pour du Reishi bio en gélule, extrait à partir du corps fructifère entier et utilisant de l’eau froide associée à des techniques d’ultrasons, représente le summum de la qualité pour garantir une modulation efficace de la réponse immunitaire.

Références :

1- Sainkhuu Batbayar, Mi Jeong Kim, Ha Won Kim. Medicinal mushroom Lingzhi or Reishi, Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) P. Karst., beta-glucan induces Toll-like receptors and fails to induce inflammatory cytokines in NF-kappaB inhibitor-treated macrophages. Int J Med Mushrooms. 2011

2- Brody Mallard et al. Synergistic immuno-modulatory activity in human macrophages of a medicinal mushroom formulation consisting of Reishi, Shiitake and Maitake. PLoS One. 2019

Contenu conçu et proposé par #D2024. La rédaction de Un magazine d'actualité et d'informations en continu n'a pas participé à la réalisation de cet article.

Crédits images : #Freepik