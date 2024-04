Les voyages d’affaires passent au vert. Et les clients adorent !

Furygan Voyager 3c Jacket Vert 2XL Homme

Conçu et fabriqué pour les voyageurs les plus exigeants, il surmontera toutes les conditions !Extrêmement technique, le Voyager 3C permet toutes les aventures climatiques. Même si vous changez de saison d'un tour à l'autre. Chaleur extrême, pluie torrentielle ou encore froid polaire, il maîtrise tous les éléments extérieurs grâce à sa technologie laminée trois couches.Se soucier:Laissez toujours votre vêtement sécher à l'air libre après utilisation. Ne jamais le sécher au soleil ou le mettre directement en contact avec une source de chaleur car cela pourrait entraîner une décoloration prématurée ou endommager de manière irréversible la membrane imperméable des produits dotés de cette membrane.Ne rangez pas votre veste/pantalon dans un sac ou dans une boîte hermétique. L'humidité peut endommager le vêtement.Nettoyez votre vêtement régulièrement (une fois par mois) avec une éponge humide et un détergent doux (c'est-à-dire du savon de Marseille).Si nécessaire, vous pouvez laver l'intérieur de votre vêtement comme suit :Retirez toutes les protections ainsi que toutes les doublures amovibles.Fermez les zips et les velcros.Lavez à la main votre veste/pantalon à l'envers avec une lessive douce et de l'eau tiède (30°c).Essorez lentement votre vêtement dans votre machine à laver, à basse vitesse et toujours à l'envers pour éviter d'abîmer les coques de protection extérieures (600 tr/min maximum).Sécher à l'air libre à l'ombre, avec un récipient en dessous.Ne pas repasser.Vous pouvez utiliser un spray imperméabilisant sur votre vêtement car il rend le matériau plus résistant à l'eau ainsi qu'à la saleté.Les inserts thermiques amovibles peuvent être lavés en machine avec une lessive liquide laine, en cycle délicat, 30°c maximum et un essorage moyen (800 rpm maximum).Pas de nettoyage à sec.