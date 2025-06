Les contrats de prévoyance : comment choisir la meilleure couverture pour vos proches ?

5/5 - (56 votes)

Par définition, l’assurance décès est un contrat par lequel l’assureur verse un capital ou une rente aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré. Les bénéficiaires reçoivent les fonds selon les conditions définies dans le contrat.

C’est un type d’assurance dont le but est de protéger financièrement les proches, mais comment ça marche ?

Quelles sont les conditions spécifiques qui régissent ce type d’assurance ? Comment choisir la meilleure option pour assurer une sécurité optimale à vos proches en cas de décès et quelles sont éventuellement les pièges à éviter ?

Découvrez dans cet article les éléments essentiels à comprendre avant de vous y lancer !

Les différentes formes d’assurance décès

Il y en a essentiellement 3.

L’assurance décès temporaire

L’assurance décès temporaire est un contrat qui couvre l’assuré pour une période définie. Ce type d’assurance a pour but principal de protéger financièrement les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré pendant la période de couverture. Si l’assuré décède avant la fin du contrat, les bénéficiaires reçoivent le capital prévu. Cependant, si l’assuré survit à la durée du contrat, l’assurance prend fin sans aucun versement.

L’assurance décès vie entière

Contrairement à l’assurance décès temporaire, ce contrat offre une protection qui dure toute la vie de l’assuré, sans limitation dans le temps. Le capital garanti sera versé aux bénéficiaires, quel que soit le moment du décès. Avec ce contrat, il n’est pas nécessaire de se soucier de la fin de la couverture, car celle-ci est effective tant que les primes sont payées.

De plus, l’assurance décès vie entière est souvent choisi pour financer des frais funéraires ou pour laisser un héritage aux proches. Le capital versé peut être utilisé pour régler les dettes, les frais d’obsèques ou pour soutenir les proches après le décès de l’assuré.

L’assurance décès invalidité

Ce contrat se distingue par son double avantage. L’assurance décès invalidité a pour but de garantir un capital aux bénéficiaires en cas de décès de l’assuré. Qui plus est, elle fournit une aide financière à l’assuré en cas d’invalidité totale et permanente. Elle prévoit le versement d’un capital ou d’une rente viagère en cas d’invalidité, permettant ainsi à l’assuré de maintenir un certain niveau de vie.

Avec ce contrat, vous n’avez pas besoin de souscrire à deux assurances distinctes pour être couvert à la fois en cas de décès et d’invalidité. En cas d’invalidité, le contrat prévoit le versement d’un capital ou d’une rente à l’assuré. Il constitue ainsi une solution de prévoyance particulièrement adaptée aux personnes exerçant une activité professionnelle à risque ou ayant des besoins financiers importants.

Les garanties assurées

Certes, ces garanties varient généralement d’un assureur à un autre, mais il y a un minimum.

Versement d’un capital aux bénéficiaires désignés

L’une des garanties les plus fondamentales offertes par une assurance décès est le versement d’un capital aux

bénéficiaires désignés. Ce capital, souvent fixé lors de la souscription du contrat, constitue une somme d’argent qui sera remise aux proches en cas de décès de l’assuré. Dans la limite des plafonds fixés par la législation en vigueur, cette somme est généralement exonérée d’impôts.

Rente éducation

Sans nul doute, la rente éducation ici proposée vise à financer les études des enfants du défunt. Elle est généralement calculée en fonction de l’âge des enfants au moment du décès et des besoins estimés pour couvrir l’ensemble de leur parcours scolaire. Mais le montant versé peut varier en fonction du niveau d’éducation atteint par l’enfant et des frais associés à chaque étape de sa scolarité.

Rente conjoint

La perte d’un conjoint représente une rude épreuve aussi bien pour les enfants du défunt que pour l’autre partenaire. Cela constitue un défi financier majeur, surtout si l’un des deux partenaires dépendait des revenus de l’autre. D’où l’importance de la rente conjoint. Cette rente, versée mensuellement ou trimestriellement, permet au conjoint de maintenir son niveau de vie et de couvrir les dépenses courantes, comme :

Le logement ;

L’alimentation ;

Les soins médicaux.

Le montant de la rente est généralement fixé en fonction du niveau de vie du couple avant le décès. Dans certains cas, ce montant peut être indexé sur l’inflation pour conserver son pouvoir d’achat au fil des ans.

Doublement du capital en cas de décès accidentel

Le décès accidentel est souvent soudain et imprévisible, et les conséquences financières encore plus lourdes pour les proches. Pour répondre à cette éventualité, certaines assurances décès proposent une garantie spécifique de doublement du capital en cas de décès accidentel. Cette disposition permet de doubler le montant du capital initialement prévu, offrant ainsi un soutien financier accru aux bénéficiaires.

Cette garantie est généralement incluse dans les contrats d’assurance décès à titre optionnel. Cela dit, quelles sont éventuellement les exclusions de garantie liées à ce type de contrat ?

Les exclusions de garantie

Sont exclus des garanties de l’assurance décès, deux cas majeurs.

Le suicide de l’assuré

Cette exclusion trouve son origine dans la nature même de l’assurance. En fait, l’assurance décès vise non à garantir un capital en cas de décès volontaire, mais plutôt à couvrir les risques imprévus.

Ainsi, les assureurs excluent souvent le suicide dans les premières années suivant la souscription du contrat. Ce délai, généralement fixé à un ou deux ans, permet à l’assureur de se prémunir contre les comportements opportunistes.

Le décès causé par une activité criminelle

Justement, l’assurance décès est conçue pour couvrir des risques légitimes et non des conséquences d’actes délibérément illégaux. Dans cette optique, toute implication directe de l’assuré dans une activité criminelle au moment de son décès peut entraîner la non-prise en charge par l’assurance. Par exemple, un décès survenu lors d’un braquage ne serait pas couvert par l’assurance, même si l’assuré avait souscrit un contrat valide.

En revanche, si l’assuré n’est impliqué dans l’un ni l’autre de ces cas, il jouit pleinement de ses droits. Alors, quels sont les critères à remplir pour souscrire à ce contrat ?

Les conditions générales pour souscrire

Comme tout contrat, souscrire à une assurance décès requiert la satisfaction de certaines conditions générales. En effet, il y a 4 critères essentiels à remplir.

État de santé

L’un des critères les plus déterminants lors de la souscription à une assurance décès est celui-ci : l’état de santé. Les compagnies d’assurance ont besoin d’évaluer votre état de santé global pour estimer le risque qu’elles encourent en vous assurant.

En général, il y a un questionnaire détaillé auquel vous êtes appelé à répondre. Ce questionnaire peut aborder des points tels que :

Vos antécédents médicaux ;

Vos habitudes de vie (tabagisme, consommation d’alcool) ;

Vos consultations médicales récentes.

En effet, l’idéal serait de consulter un professionnel de santé pour obtenir une évaluation précise de votre état de santé avant de remplir ce questionnaire.

Âge

L’âge est un autre critère déterminant dans le processus de souscription à une assurance décès. Généralement, plus vous êtes jeune au moment de la souscription, plus les conditions de l’assurance seront avantageuses. Car le risque de décès est estimé plus faible.

De manière spécifique, certaines assurances décès imposent des limites d’âge pour la souscription, et cela varie de 60 à 75 ans. Si vous approchez de cet âge limite, l’idéal serait de faire rapidement une demande pour éviter de perdre cette opportunité. Encore faut-il tenir compte de votre profession.

Profession

Certaines professions sont considérées comme plus risquées que d’autres, et cela peut influencer à la fois votre admissibilité et le montant de vos primes d’assurance. Les métiers comportant des risques élevés entraînent généralement des primes plus élevées ou des conditions de couverture plus strictes. Il s’agit par exemple des domaines tels que :

La construction ;

La sécurité ;

L’aviation, etc.

Toutefois, la solution n’est pas de changer de carrière ou de prendre une retraite anticipée. Pour vous assurer que vous bénéficiez de la meilleure protection possible en fonction de votre profession, comparez simplement les offres de différentes compagnies.

Revenus

Cette condition présente deux intérêts notables. D’une part, elle permet de fixer le niveau de couverture nécessaire. D’autre part, elle aide l’assureur à déterminer si vous serez en mesure de payer régulièrement les primes d’assurance sans mettre en péril votre situation financière.

Ainsi, pour bien choisir votre assurance décès, vous devrez évaluer vos revenus actuels et vos perspectives financières futures. Que vous ayez un salaire fixe, des revenus issus d’investissements ou de rentes, choisissez un contrat dont les primes sont en adéquation avec vos capacités financières.

Et, en cas de force majeure, comment résilier le contrat ?

Les modalités de résiliation

La résiliation d’une assurance décès peut s’effectuer selon plusieurs modalités, chacune répondant à des conditions spécifiques.

La résiliation à échéance annuelle

C’est l’option la plus classique. En effet, le contrat d’assurance décès est généralement renouvelable par tacite reconduction chaque année. Ainsi, l’assuré a la possibilité de résilier son contrat à chaque échéance annuelle, en respectant un préavis fixé par les conditions générales de l’assurance. Il met fin à son engagement sans qu’il soit nécessaire de justifier sa décision.

En cas de changement de situation

Un déménagement, un mariage, un divorce, ou encore un changement de profession peut justifier une demande de résiliation anticipée. Dans ce contexte, vous prouvez simplement que le changement de situation entraîne une modification substantielle du risque couvert. En cas de non-paiement des primes, par ailleurs, l’assureur peut suspendre les garanties. Dès lors, vous perdez toute couverture et votre contrat est automatiquement résilié.