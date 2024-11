Rouages et élégance rétro-futuriste : créez votre univers steampunk inoubliable

HudsonReed Ensemble de salle de bain rétro – Cabine de douche, pack WC & lavabo sur colonne - Richmond

Apportez une touche d’élégance à votre salle de bain et créez-y un look harmonieux avec l’ensemble de salle de bain Richmond, comprenant une cabine de douche quart de cercle, un receveur, un pack WC et un lavabo sur colonne.Fourni avec un receveur plat et sa bonde, la cabine de douche est dotée d’un design qui maximise l’espace et de verre sécurité, résistant et durable, de 6 mm d’épaisseur. La cabine est munie de joints magnétiques qui assurent la bonne fermeture et l’étanchéité des portes.D’un design intemporel, le lavabo et WC sont dotés d’une finition blanche émaillée résistante et facile à nettoyer. Le lavabo offre un grand espace pour se laver et vous est fourni avec sa colonne ; le WC comprend un abattant à fermeture douce et un réservoir.Pré-perce d’un trou pour la robinetterie, le lavabo convient à une utilisation avec l’un de nos mitigeurs monotrou rétro. Caractéristiques de la cabine de douche quart de cercle Portland : Dimensions : l. 80 cm x P 80 cm x H 185 cm Rayon du receveur : 55 cmReceveur plat (4,5 cm d’épaisseur) pour un look minimaliste et un accès facile à la douche Verre trempé de 6 mm pour la résistance et la durabilité Profilés en aluminium brillant et poignées chromées qui s’harmonisent avec tout décor de salle de bain Joints magnétiques qui assurent la bonne fermeture et l’étanchéité des portes Portes déclipsables pour faciliter l’entretien Équipée de roulettes doubles pour une ouverture et une fermeture douce et sans à-coups Réglage profilé : 77 -79 cm Largeur d’entrée de la porte : 43 cm Conforme aux normes EN14428 et EN12150-2 Receveur en résine polymère léger et durable Revêtement en ABS - protège la surface du receveur Garantie : 10 ans Caractéristiques du pack WC Richmond : Dimensions WC : l. 47 cm x P 69 cm x H 82 cm Design rétro pour un look élégant et intemporel Céramique résistante avec une finition blanche émaillée facile à nettoyer Réservoir 6 litres avec supports chromés Abattant à fermeture douce – minimise le bruit et réduit l’usure Garantie : 20 ans Caractéristiques du lavabo Richmond : Dimensions lavabo : l. 50 cm x P 35 cm x H 85,5 cm Design rétro pour un look élégant et intemporel Colonne complète qui dissimule la tuyauterie pour un aspect soigné Pré-percé d’un trou pour la robinetterie – conçu pour une utilisation avec un mitigeur monotrou Céramique résistante avec une finition blanche émaillée facile à nettoyer Avec trop-plein – vous aurez besoin d’une bonde avec trop plein ou d'une bonde universelle Conforme à la norme EN14688 Garantie : 20 ans Qu’est-ce qui est inclus ? Cabine de douche quart de cercle 80 cm – Richmond Receveur de douche quart de cercle avec bonde 80 cm - Maxon WC monobloc avec réservoir et abattant à fermeture douce - Richmond Lavabo sur colonne - Richmond Kit de fixation cuvette Vous aurez également besoin de : (voir nos produits auxiliaires)Robinet lavabo monotrouBonde avec trop-plein ou bonde universelleKit fixation lavaboRaccord cuvette