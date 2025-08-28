Les couvertures essentielles à connaître pour protéger son activité indépendante

Depuis de quelques années maintenant, nombreuses sont les personnes souhaitant s’aventurer en tant qu’entrepreneur à miser sur le statut de l’auto-entreprise. Il faut dire qu’il s’agit d’un choix astucieux permettant de profiter d’un certain nombre d’avantages et de flexibilité.
Quelles assurances sont vraiment obligatoires pour les auto-entrepreneurs en 2025 : découvrez les secteurs concernés et les risques à éviter dès aujourd’hui
Néanmoins, avant de se jeter à corps perdu dans la bataille, il est impératif de bien saisir ce que sont les enjeux, notamment vis-à-vis de l’activité professionnelle. Les obligations légales et les recommandations pratiques sont bel et bien réelles. Vous êtes sur le point de lancer votre activité professionnelle en choisissant ce statut?
Profession réglementée, bâtiment, services : êtes-vous bien assuré en tant qu’auto-entrepreneur ?
Les obligations d’assurance en fonction des différents secteurs d’activité
Si votre objectif est de s’assurer comme auto-entrepreneur à pas cher, vous devez commencer par réfléchir à votre activité professionnelle et ce qu’elle représente. Commençons dans un premier temps par tordre le cou à certaines idées reçues. Les obligations auxquelles vous devez faire face ne sont pas simplement régies par le simple statut d’auto-entrepreneur. Il est plutôt question du secteur d’activité dans lequel vous évoluez.
les activités dites “réglementées”
Ces dernières sont à même de vous imposer de façon obligatoire la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle.
Dans cette catégorie, nous retrouvons un certain nombre d’activités professionnelles telles que:
- le domaine de la santé (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers) ;
- les agents immobiliers il est professionnel du secteur ;
- les conseillers financiers et courtiers en assurance ;
- les métiers du service à la personne ;
- les professionnels du voyage et du tourisme.
Pour ces catégories de profession, il est à souligner que le coût représenté par l’assurance responsabilité civile professionnelle est en moyenne de 100 euros à l’année. Par ailleurs, nous tenons aussi à souligner que les travailleurs du bâtiment ont aussi ce genre d’exigences.
Le fait est qu’ils doivent de façon obligatoire souscrire une garantie décennale. Cette dernière est censée les protéger durant une période de 10 années après que les travaux aient été réceptionnés par les clients. Ce type de couverture prend en charge les risques liés à la solidité des ouvrages.
Une protection supplémentaire pour votre matériel et pour vos locaux professionnels
En matière de protection, il convient de penser absolument à toutes les situations possibles et imaginables. Vous devez garder à l’esprit que même si votre local professionnel s’avère modeste de par sa surface le fait qu’il soit assuré devient impératif. Cela vous permet d’être couvert en cas de problèmes graves tels qu’un incendie ou encore un dégât des eaux. Nombreuses sont les situations où les entrepreneurs pensent qu’une simple assurance habitation est en mesure de couvrir les biens matériels liés à leur profession. Cependant, cette croyanceest fausse. Il est donc essentiel de disposer d’une couverture professionnelle afin de protéger leurs systèmes informatiques ou encore leurs outils ainsi que leurs stocks.
L’optimisation des coûts tout en bénéficiant d’un bon niveau de protection
De façon globale, les tarifs imposés par les assureurs professionnels pour les auto-entreprises varient entre 250 et 300 euros par année lorsqu’il s’agit de disposer d’une responsabilité civile professionnelle complète. Il est vrai que pour une jeune entreprise, cette somme peut paraître exagérée et conséquente. Néanmoins, il s’agit d’un investissement judicieux permettant de se tirer de situations parfois préoccupantes.
Afin de réduire la note finale, il peut être intéressant d’opter pour une assurance multirisque professionnelle en regroupant plusieurs garanties dans un seul et même contrat. Cela permet d’une part de gérer plus facilement le côté administre de la chose tout en évitant de multiplier plusieurs contrats. Enfin, si votre activité professionnelle nécessite l’utilisation d’un véhicule au quotidien, il est conseillé de vérifier que votre assurance auto couvre son usage professionnel. Vous devez garder à l’esprit que les assureurs font clairement la distinction entre l’utilisation privée et l’utilisation professionnelle, car le risque est bel et bien différent.
