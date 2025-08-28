Les couvertures essentielles à connaître pour protéger son activité indépendante

4.9/5 - (40 votes)

️ Ce que vous devez retenir de ce thème « assurance auto-entrepreneur, économies, protéger son activité » : Profession réglementée = assurance obligatoire : Les auto-entrepreneurs en santé, finance, immobilier ou services doivent impérativement souscrire une responsabilité civile professionnelle pour exercer légalement. ️ Travaux et bâtiment : garantie décennale : Les professionnels du bâtiment doivent obligatoirement être couverts par une garantie décennale protégeant les ouvrages pendant 10 ans après leur livraison. Protéger son local et ses équipements : Une assurance professionnelle est indispensable pour couvrir matériel, outils, stocks ou locaux en cas de sinistre (incendie, dégât des eaux…). Réduire les coûts avec une formule multirisque : Une assurance multirisque professionnelle permet de regrouper plusieurs garanties et d’optimiser le coût global de la couverture auto-entrepreneur. Utilisation pro de votre véhicule = vigilance : Vérifiez que votre assurance auto couvre bien un usage professionnel, car l’usage privé n’inclut pas les risques liés à l’activité auto-entrepreneur.

Lire aussi cet article sur la VGP, examen approfondi de l’équipement de levage

Profession réglementée, bâtiment, services : êtes-vous bien assuré en tant qu’auto-entrepreneur ?