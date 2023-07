Assurance complémentaire au régime obligatoire : quels sont ses avantages ?

VALEO Capteur de régime moteur VALEO 254057

VALEO Capteur de régime moteur pour FIAT: Seicento (187), Cinquecento (170), Panda (MQ91 141,RL86 141) (Ref : 254057) Poids : 0.07 kg, tension : 12.0 V, Résistance : 700.0 ohm, Type de capteur : inductif, Info complémentaire : avec câble, marque : VALEO, avec consigne : non, but du produit : Le générateur d'impulsions de vilebrequin est un capteur généralement situé au niveau du volant moteur ou de la poulie damper. Il fonctionne en association avec d'autres capteurs tels que le palpeur de régime de gestion moteur. Son rôle spécifique est de détecter, à chaque cycle de rotation, une position particulière du vilebrequin qui correspond au point mort haut (PMH) et d'émettre une impulsion transmise par câble au boîtier d'allumage ou au calculateur. Cette information, avec d'autres, sert à la synchronisation du système d'allumage et, en cas de calculateur, au paramétrage des injecteurs de carburant., quand changer : La défaillance du générateur d'impulsions plus ou moins prononcée, comme celle des autres capteurs complémentaires impliqués dans le processus de synchronisation du système d'allumage et éventuellement de paramétrage des injecteurs, se signalera par divers symptômes tels que manque de puissance, ratés sporadiques, démarrages aléatoires, etc., pourquoi changer : Un générateur d'impulsions de vilebrequin défectueux ne détecte plus, ou mal, le point mort haut à chaque rotation du vilebrequin. S'il est encore en mesure d'émettre des informations, celles-ci seront irrégulières, partielles ou tout simplement erronées. Combinées à celles des autres capteurs associés, elles entraîneront une mauvaise synchronisation de l'allumage et éventuellement un réglage inapproprié des injecteurs. À terme, la panne complète de votre véhicule est inévitable.