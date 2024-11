Sac de voyage ou valise ? trouvez l’équipement parfait pour vos escapades en période de fêtes

L'outil Parfait - Kit bande à joint décoliss'® dans valise de rangement - outil parfait 80507

Kit bande à joint Décoliss' - OUTIL PARFAIT Transformez vos projets de jointoiement en une expérience facile et efficace grâce au Kit bande à joint Décoliss' de la marque OUTIL PARFAIT. Ce kit 9 pièces est conçu pour répondre à toutes vos exigences en matière de finition de jointoiement. Il comprend des outils de qualité supérieure, tels que le Décoliss'® Dur, le Roll'Enduit® et la Truelle Clip d'angle, pour vous offrir des résultats impeccables à chaque utilisation. Avec le Kit bande à joint Décoliss', vous pouvez dire adieu aux tracas du jointoiement et obtenir des finitions professionnelles sans effort. Découvrez les avantages et fonctionnalités de ce kit exceptionnel ci-dessous : Kit 9 pièces complet : Le kit comprend 2 Décoliss'® Dur de 10 cm et 30 cm, 1 Poignée Décoliss'®, 2 perches ClipSystem'® de 2x0.70 m, 1 Truelle Clip d'angle, et 3 Roll'Enduit' Clip de différentes tailles (angle, 80 mm et 180 mm). Vous disposez de tous les outils nécessaires pour un travail de qualité.