Découvrez les tendances mode homme de ce début d’année

La mode définit un style de vie, une manière de vivre, une façon de s’habiller en fonction d’une époque et d’une culture.

Si l’époque change et que la culture s’améliore, la mode s’adapte également au rythme afin d’atteindre la perfection.

Pour un passionné ou un expert de la mode, il importe d’être à la recherche des nouvelles tendances surtout au début d’une nouvelle année.

Dans ce sens, vous trouverez ici quelques tendances de la mode vestimentaire masculine en ce début d’année 2023.

Un style plus libéré

L’une des grandes tendances mode observées du côté des hommes est l’adoption d’un style plus relax. Cette manière de s’habiller se caractérise par des vêtements bien assortis grâce à un mélange harmonieux de couleurs. Voici d’ailleurs quelques exemples de ce style qui influencera la mode masculine pendant les prochaines années.

Le loungewear ou le homewear

Le confinement observé en 2020 a incité les acteurs de la mode à réfléchir sur le style à adopter lorsqu’on se retrouve chez soi. C’est ainsi qu’est née la tendance du loungewear qui consiste à porter des vêtements confortables confectionnés pour la maison.

Certains voient un style simple à adopter avec des vêtements connus de tous, mais rendus plus confortables pour mieux se sentir chez soi. Pour d’autres, ce sont des pyjamas aux designs soigneux afin de rester élégant pendant la journée. Quelle que soit la façon dont chacun le conçoit, le homewear sera adopté aussi longtemps que le télétravail sera d’actualité.

Le streetwear

Le style streetwear a vu le jour dans les rues new-yorkaises depuis les années 80. Il a surtout attiré l’attention du grand public grâce au R&B dans les années 2000, mais c’est en 2010 qu’il a connu une réelle consécration. En effet, l’an 2010 a été marqué par le style streetwear grâce aux défilés de mode organisés par les grandes marques de luxe à Londres, Paris, Milan, etc.

Il faut noter que ce style n’est pas uniquement destiné aux amoureux du rap. Tout le monde peut l’adopter pour les balades pendant ces périodes hivernales qui nécessitent des vêtements thermiques et confortables. Après avoir trouvé le haut qui s’accorde avec votre blue-jean, vous pouvez enfiler un manteau Canada Goose homme sur le tout par exemple. Notez aussi que le streetwear se trouve aujourd’hui au cœur de la jeunesse européenne et se remarque dans presque tous les domaines.

L’activewear ou encore l’athletisure

La tendance de l'athletisure s'inspire d'une fusion des disciplines sportives et de la vie quotidienne. Ce style convient aux adeptes du sport, mais également à toute personne voulant afficher un profil athlétique. Baskets aux pieds, joggings et t-shirts bien assortis…le rendu est fortement apprécié et parfois adopté pour des séances de travail au bureau.

Un style vestimentaire éthique et responsable

Ces dernières années, la problématique de « l’écoresponsabilité » est mise en évidence dans tous les domaines, y compris celui de la mode.

De plus en plus de marques s’interrogent sur l’impact environnemental et social des vêtements qu’elles vendent.

Raison pour laquelle elles n’hésitent pas à trouver des formules de production plus éthiques.



Plusieurs personnes prennent conscience et se soucient désormais de l’éthique de la chaîne de valeur et de l’origine des matières premières. La mode responsable s’impose progressivement, notamment à travers :

l’utilisation des produits locaux (le made in France par exemple) ;

les matières premières recyclées ou renouvelables ;

les chaînes de production optimisées (pour la réduction de l’émission du CO2).

Si vous désirez adopter cette tendance responsable tout en étant élégant, vous pouvez opter pour des collections comme celles proposées par Moncler. Il s’agit d’une marque de vêtement qui allie qualité, éthique et élégance. Vous y trouverez de beaux manteaux d’hiver pour hommes, pour femmes et pour enfants.

La mode corroborée par un marketing immersif

La mode se tourne progressivement vers une digitalisation du processus de vente. En effet, les grosses plateformes de communication et de vente s’imposent dans tous les domaines et les marques ne peuvent plus s’en passer. Vente sur Amazon, campagnes Facebook Ads, Adwords ou Google Shopping, collaboration avec les influenceurs sur Instagram, prospection sur YouTube… Autant de stratégies marketing qui influent sur la mode.

Ces différentes plateformes ont su comment avoir le monopole de l’attention des internautes. Il est presque impossible de passer une journée sans se servir de ces médias sociaux. Cette manière de vivre des consommateurs entraîne de nouvelles habitudes qui ont un effet considérable sur les tendances.

Quoi qu'il en soit, l'expérience magasin reste une expérience unique qui profite des limites du numérique. La stratégie de la marque Canada Goose en est un exemple parmi tant d'autres. La marque a eu l'idée de créer une chambre froide au sein de ses boutiques afin de permettre à sa clientèle de tester ses doudounes à une température en dessous de -15 °C.