Le naturel et les tons lumineux sont au cœur des tendances maquillage de 2022. Les jeux de couleurs et de textures ainsi que l’éclat sont mis à l’honneur pendant cette année. Voyons de plus près 4 tendances make-up de 2022.

Teint naturel et satiné

Le teint naturel et éclatant s’inscrit dans la tendance maquillage de 2022. Il est travaillé avec finesse et subtilité avec une couvrance légère pour obtenir une touche mate glow et éclatante sans utiliser de blush.

La tendance de maquillage du teint satiné s’obtient en unifiant le teint avec subtilité et légèreté. Pour ce faire, l’utilisation d’un fond de teint avec un fini éclatant (mais pas glowy) est préconisée. L’application d’une base matifiante peut être nécessaire pour les peaux mixtes à grasses.

Pour les peaux particulièrement ternes, il est possible d’utiliser de l’hihglighter sous forme de crème ou sur les points saillants du visage. NUXE propose également l’Huile Prodigieuse Or®, Hybride entre soin et maquillage, cet illuminateur express offre un irrésistible éclat irisé sans fini gras !

Afin de donner plus d’éclat au teint, l’utilisation de soins du visage est de mise pour adopter cette tendance de maquillage qui se veut être plus naturelle. Pour ce faire, choisissez des produits de beauté adaptés à votre peau chez NUXE: crème de jour, crème de nuit, nettoyant et démaquillant,, soins hydratants, huile de visage, contours pour les yeux, masques et gommages, poudre de soleil… autant de produits pour sublimer votre peau.

Bouche rouge

Les tendances de maquillage de 2022 sont marquées par le retour de la bouche rouge dans toutes ses nuances. Cette teinte glamour illumine le teint et donne plus d’éclats au visage. Pour la texture, glossy, mat, lumineux ou transparent, tout est permis.

Pour obtenir une bouche rouge et glamour, choisissez un rouge à lèvre adaptée à vos lèvres et au fini recherché. Si vous avez des lèvres plutôt fines, optez pour un rouge à lèvre brillant pour obtenir un effet de volume et appliquer un overliner sur les contours des lèvres. Si vos lèvres sont plutôt charnues, appliquez le rouge à lèvre au cœur de vos lèvres, puis fondez-le vers l’extérieur avec vos doigts. Si le contour de votre bouche présente des rides ou des ridules, appliquez d’abord une base à lèvres lissante.

Make-up à strass

Le make-up à strass fait partie des tendances maquillage printemps-été de 2022. Il est surtout populaire sur les réseaux sociaux. Ce type de maquillage façon Euphoria est marqué par l’utilisation de strass coloré.

Afin d’adopter ce style de maquillage à strass, il est pratique d’associer votre maquillage habituel avec un peu de strass. Vous pouvez ajouter des strass sur les faux cils, sur la paupière inférieure ou sur le coin externe de l’œil selon vos préférences. Le make-up à strass peut également être obtenu grâce à un maquillage au fard pailleté.

Maquillage des yeux colorés

Les couleurs vives sont à l’honneur dans les tendances maquillage de 2022. Sur les yeux, on utilise surtout des couleurs primaires avec des aplats de fard à paupières.

Pour ce style de maquillage pour les yeux, il est possible de choisir des couleurs flashy, des couleurs vives, ou des couleurs intenses avec des finis mats. Il est conseillé d’appliquer des aplats intenses au niveau des paupières pour parfaire le tout. Pour ceux qui n’apprécient pas les couleurs flashy, les fards à paupière en demi-teintes (bleu marine ou kaki) fera l’affaire.