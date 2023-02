Téléassistance : comment ça marche et quels sont les avantages ?

La téléassistance est un service de plus en plus populaire qui permet aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de vivre chez elles en toute sécurité.

Elle offre une solution de confort et de sécurité pour les personnes qui vivent seules et qui peuvent éprouver de l’isolement. Les appareils de téléassistance sont connectés à un centre de surveillance, qui peut fournir une assistance en cas d’urgence.

Dans cet article, nous allons vous présenter la téléassistance, ses avantages ainsi que des conseils pour choisir le bon service de téléassistance pour vous ou un proche.

Comment fonctionne la téléassistance ?

La téléassistance repose sur une plateforme d’écoute et d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7. L’utilisateur porte sur lui un dispositif, sous forme de médaillon ou de bracelet, qui lui permet d’entrer en contact avec cette plateforme à tout moment. En cas de besoin, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alerte pour être mis en relation avec un conseiller formé et compétent.

Mais la téléassistance ne se limite pas à la simple mise en relation avec un conseiller. Il existe différents types de téléassistance qui peuvent répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, la téléassistance mobile permet à l’utilisateur de se déplacer en toute sécurité, tandis que la téléassistance à domicile propose des équipements de surveillance pour prévenir les chutes, les incendies, etc.

Dans tous les cas, elle nécessite des équipements spécifiques, qui peuvent varier selon les prestataires. Certains proposent des médaillons équipés de GPS pour localiser l’utilisateur en cas de besoin, d’autres offrent des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone pour prévenir les risques d’incendie.

Lorsque l’utilisateur déclenche l’alerte, le conseiller de la plateforme d’assistance prend en charge la situation et contacte les personnes concernées : les secours, les proches, etc. Il peut également rester en ligne avec l’utilisateur jusqu’à l’arrivée des secours pour le rassurer et lui prodiguer les premiers soins si nécessaire.

Les avantages de la téléassistance

La téléassistance offre de nombreux avantages pour les personnes âgées ou en situation de handicap qui souhaitent continuer à vivre chez elles en toute sécurité. Voici quelques-uns de ces avantages :

La sécurité : la téléassistance permet de rassurer les seniors en leur offrant une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

La tranquillité d’esprit : les proches des personnes âgées peuvent être rassurés en sachant que leur parent ou leur grand-parent dispose d’une assistance en cas d’urgence ;

Le maintien à domicile : la téléassistance permet de rester chez soi en toute sécurité, ce qui peut être un facteur déterminant pour la qualité de vie ;

La convivialité : la téléassistance peut également offrir des moments de convivialité, grâce aux appels réguliers des opérateurs pour s’assurer que tout va bien.

Ainsi, ce service permet aux personnes et en particulier aux seniors de rester chez eux en toute sécurité, tout en leur offrant une assistance en cas d’urgence et des moments de convivialité.

Comment choisir un prestataire de téléassistance ?

La téléassistance est un service très utile, cependant, il peut être difficile de choisir un prestataire de téléassistance parmi les nombreuses offres du marché. Pour choisir un bon contrat de téléassistance ou un prestataire de qualité, il y a quelques critères importants à prendre en compte.

La fiabilité

La fiabilité du service de téléassistance est un critère crucial. Il est important de choisir un prestataire disposant d’une plateforme de téléassistance fonctionnelle et fiable, disponible 24 h/24 et 7 j/7. Il est également recommandé de vérifier que la société dispose d’un service technique pour intervenir rapidement en cas de problème technique.

La qualité de l’accompagnement et les équipements proposés

La qualité de l’accompagnement est aussi essentielle. La téléassistance ne se résume pas à l’installation d’un équipement. Un bon prestataire doit proposer un accompagnement personnalisé, adapté aux besoins de la personne aidée. Les équipements proposés sont également un critère important à considérer.

Chaque prestataire propose différents équipements, allant du simple bouton d’appel à une gamme plus large de détecteurs de chute, de fumée ou de monoxyde de carbone. Il est donc nécessaire de choisir un prestataire proposant des équipements adaptés aux besoins de la personne aidée.

Le coût

Le coût est un critère à ne pas négliger. Les tarifs des prestataires de téléassistance peuvent varier considérablement en fonction des services proposés. Il est alors important de bien comparer les offres et de choisir un prestataire proposant un tarif juste et transparent, sans frais cachés.

La téléassistance est une solution technologique en plein essor qui permet de bénéficier d’un soutien à domicile et d’une assistance à distance. Grâce à cette technologie, les bénéficiaires peuvent être surveillés en temps réel, recevoir une assistance en cas d’urgence et bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Les avantages de la téléassistance sont nombreux, notamment la sécurité, l’autonomie, le confort et le maintien à domicile. Le choix d’un prestataire de téléassistance doit se faire en fonction des besoins de la personne aidée, de la qualité du service proposé et du tarif pratiqué.