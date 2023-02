Accessoires présents dans les ustensiles de cuisine, les couteaux sont pourtant utiles dans d’autres situations.

Par exemple, les modèles de chasse et les automatiques sont très répandus sur le marché. Le couteau de chasse répond aux besoins des chasseurs pour dépecer le gibier.

L’automatique quant à lui est multifonction. Bien qu’ils remplissent différents rôles, ces deux types d’accessoires se différencient sur plusieurs aspects.

Quelle est donc la différence entre un couteau de chasse et un couteau automatique ?

Les particularités du couteau de chasse

Pour les chasseurs, le couteau de chasse est un outil incontournable, à l’instar du fusil. Polyvalent, il est utile pour remplir toutes les fonctions liées à ce loisir. Il sert particulièrement à achever un gibier tué ou blessé et à le traiter. Il peut aussi faire office d’outil multifonction pendant la chasse.

Il sert ainsi à la préparation du poste de tir, à la cuisine et durant le découpage des bois. Un couteau de chasse se distingue par sa forme de dague très souvent robuste. Il est aussi doté d’une forte section de lame à double tranchant.

En fonction du profil du chasseur et du design de la lame, on retrouve une multitude de couteaux de chasse :

le couteau Buck : il s’agit d’un modèle très polyvalent qui s’adapte à toutes les utilisations. C’est le plus utilisé pour découper, dépouiller ou désosser un animal,

Peu importe leur particularité, ces équipements sont conçus spécifiquement pour la chasse. D’après la page de MaitreCoutelier, certains couteaux de chasse peuvent avoir un design unique.

Les différences avec un modèle automatique

Contrairement aux idées reçues, le couteau automatique n’est pas uniquement une arme utilisée par les malfaiteurs. Doté d’un système de verrouillage de la lame, il s’agit d’un outil facile à transporter et pliable.

À la base, il était utilisé par les bourgeois au cours des dîners. Aujourd’hui, le couteau à cran d’arrêt s’est popularisé et il est désormais utilisé par plusieurs personnes.

C’est d’ailleurs l’un des outils les plus pratiques pour le personnel militaire, les pêcheurs, les randonneurs et les services d’urgence.

Contrairement aux couteaux de chasse, les couteaux automatiques sont multifonctions et peuvent servir dans n’importe quelle situation. Ils vous permettront entre autres de préparer de la nourriture, de faire du feu ou de fendre du bois.

Vous n’aurez donc plus besoin de disposer d’autres couteaux dans votre sac à dos. Que ce soit pour une sortie en plein air ou pour une randonnée, cet accessoire saura vous combler pleinement.

Selon les circonstances, vous aurez à choisir entre les couteaux automatiques à simple action, double action et les modèles à cran d’arrêt à ouverture rapide. Les modèles à simple action sont dotés d’un bouton de déverrouillage qui permet d’éjecter la lame.

Efficaces et rapides, ils sont déployés en quelques secondes. Toutefois, vous devez tirer un levier vers l’arrière pour remettre la lame dans son emplacement. Il vous faut aussi prendre certaines dispositions pour limiter les risques de blessures lors de la rétraction manuelle.

Les couteaux à double action par contre possèdent 2 fonctions servant à éjecter et à remettre la lame en place. Ils sont très pratiques et rapides, mais présentent un coût élevé. Par ailleurs, les couteaux à ouverture rapide sont les plus répandus.

Ils sont dotés d’un bouton de déverrouillage qui projette la lame ouverte. Pour les débutants, l’idéal serait de tester un couteau à ouverture latérale avant de se tourner vers les autres formats. Cependant, inscrit dans le classement des fusils de chasse et des matraques, l’utilisation d’un couteau automatique requiert un motif légal, en plus d’être âgé de plus de 16 ans.

Comment choisir l’un ou l’autre de ces couteaux ?

Au regard de l’importance des couteaux de chasse et des versions automatiques, il est important de bien choisir son équipement en considérant certains critères.

Critères de choix d’un accessoire de chasse

Afin d’adapter le couteau à un usage spécifique, il vous faut définir en amont le type à choisir. Vous avez une large gamme de modèles disponibles sur le marché :

le couteau d’éviscération,

le couteau de dépeçage,

le couteau d’étripage,

le couteau de dépouillement de tête.

Vous devez aussi tenir compte des particularités de l’outil. Le couteau à lame fixe, par exemple, est facile à transporter et convient à un usage spécifique. À l’inverse, les modèles à lame pliable peuvent servir à plusieurs tâches. Hormis la lame, d’autres accessoires comme un décapsuleur peuvent être présents. Par ailleurs, considérez le type de matériau utilisé dans la fabrication de l’accessoire. Les experts s’orientent plus vers l’acier inoxydable ou le carbone.

Pour un modèle automatique

Il est déconseillé d’acheter un couteau automatique sur un coup de tête. Son acquisition doit véritablement répondre à un besoin.

Il est aussi essentiel de prendre connaissance des lois et de comprendre les conditions d’utilisation de l’accessoire.

Si vous êtes autorisé à détenir un couteau automatique, considérez alors le type de déclenchement que vous préférez.

Il peut s’agir d’un déverrouillage par traction, avec un bouton de mise à feu ou par levier.

Il faut donc s’assurer que le modèle choisi ainsi que la conception correspondent parfaitement au but pour lequel il est acquis.

Le prix d’un bon accessoire de chasse et d’un modèle automatique

Le prix est un facteur de taille qui influence la qualité et la durabilité d’un couteau. Il varie en fonction des options présentes et du design de l’accessoire. Toutefois, en moyenne, le prix d’un bon couteau de chasse est compris entre 15 euros et 50 euros. Les couteaux automatiques les plus abordables sont vendus en moyenne à 145 euros. Pour les modèles haut de gamme, vous devrez débourser au moins 200 à 400 euros.