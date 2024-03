Sécurité électrique à domicile : Le rôle vital des gardiens de circuit dans la prévention des risques

Portwest - Blouson de travail multi risques haute visibilité Jaune / Bleu Marine Taille XLXL

Le blouson de travail multi risques haute visibilité Portwest est fabriqué à partir du tissu Bizflame Multirisques innovant. Ce vêtement confortable offre une protection contre de nombreux risques tels que la chaleur, le feu, les produits chimiques, les arcs électriques et la soudure. Il est certifié CE-CAT III et garantit une résistance à la flamme tout au long de sa durée de vie. Le blouson offre également une protection contre la chaleur de contact, radiante et convective, ainsi que contre les projections de métal en fusion. Il est doté d'une protection de soudage de classe 2 et d'une bande résistante à la flamme et au lavage industriel. La fermeture en laiton est robuste et durable, et les boucles radio facilitent le clipsage d'une radio. De plus, le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV. Le blouson est conforme à de nombreuses normes, telles que l'EN 1149-5, l'EN 13034 Type PB [6], l'EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1, l'EN ISO 11611 Class 1 A1+A2, l'IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1, l'EN ISO 20471 Class 3 et l'ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%). Le tissu extérieur est composé à 99% de coton et à 1% de fibre de carbone, avec un poids de 345g. Les caractéristiques principales sont : Caractéristiques :CE-CAT III Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement Protection conte la chaleur de contact, radiante et convective Certifié contre les projections de métal en fusion Protection de soudage classe 2 Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel Fermeture en laiton robuste, durable Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV Normes :ELIM TESTING IN PROGRESS EN 1149 -5 EN 13034 Type PB [6] EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 Class 1 A1+A2 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1 EN ISO 20471 Class 3 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM2 (HAF = 82%) Tissu extérieur :99% coton, 1% fibre de carbone 345g Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à consulter la fiche technique du produit ou à solliciter nos conseils.