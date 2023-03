Les 5 meilleurs outils de carte mentale en 2023

La carte mentale, aussi appelée carte heuristique, est un outil créatif servant à visualiser le cheminement de la pensée à propos d’un concept donné. Elle permet d’organiser de manière graphique les idées autour de ce dernier. Plusieurs outils permettent de concevoir des cartes mentales, mais ils ne se valent pas tous. Les meilleurs d’entre eux sont entre autres EdrawMind, MindMeister, Ayoa , GitMind et Coggle. Ces différents outils possèdent des fonctionnalités diverses et variées que vous découvrirez dans la suite de cet article.

Partie 1 : Pourquoi utiliser des outils de carte mentale ?

Encore appelé mindmap, la carte mentale gratuite est un outil graphique intuitif qui permet d’organiser les idées. Ceci, de manière visuelle et structurée sous forme d’arborescence. Cet accessoire reproduit exactement la façon dont notre cerveau pense et classe les données. Son utilisation procure un certain d’avantages. La carte mentale permet en effet de :

visualiser une information : grâce à des images, des illustrations, des couleurs ainsi qu’une structure en arborescence, cet outil vous permet de scanner et d’assimiler rapidement l’information ;

faire travailler les hémisphères du cerveau : le côté gauche du cerveau est associé à la logique alors que celui droit est pour l'imagination. La carte mentale réunit ces deux parties du cerveau et démultiplie ainsi leur efficacité ;

tisser des liens entre des idées : utiliser une carte heuristique permet d'organiser les informations et les idées à travers une arborescence structurée et d'établir un lien entre des informations se trouvant sur deux branches différentes;

retenir et restituer des informations : la carte mentale en ligne joue un rôle spécifique dans la mémorisation des informations et lors de la préparation d'un examen;

travailler en équipe : la carte heuristique est un outil collaboratif favorisant le travail en équipe, notamment au cours des sections de travail dont les les ateliers de brainstorming;

gagner en flexibilité : cet outil s'adapte convenablement à tous types de situations. Vous n'avez aucune limite dans la manière de la mettre en place;

simplification des idées complexes : il n'est souvent pas aisé de décrire une idée complexe sur un papier. Afficher celle-ci sous forme de carte mentale exemple permet de clarifier et de simplifier l'information;

stimuler la créativité: le mindmap fait appel à la créativité. Elle invite donc à découvrir de nouvelles manières de faire les choses.

Cette liste n’est pas exhaustive, il existe plusieurs autres avantages que les cartes mentales procurent.

Partie 2 : Les 5 meilleurs outils de carte mentale

Plusieurs outils permettent de concevoir des cartes mentales. S’ils sont tous efficaces, certains offrent plus d’avantages que d’autres. Voici la liste des 5 meilleurs outils de cartes heuristiques.

1.EdrawMind

EdrawMind dispose d’un éditeur standard par glisser-déposer pour la composition des cartes et de multiples fonctions simples facilitant son utilisation à tout le monde.

Il existe deux manières différentes pour utiliser EdrawMind : Vous pouvez le télécharger rapidement sur un appareil, notamment une tablette, un smartphone ou un ordinateur portable ou directement à partir de votre navigateur Web en allant sur le site officiel.

Pour démarrer l’utilisation de EdrawMind , suivez les étapes suivantes :

étape 1 : créer un compte en fournissant votre adresse mail et un mot passe;

étape 2 : appuyer sur l'option "new" ;

: appuyer sur l’option “new” ; étape 3 : sélectionner l’une des nombreuses structures graphiques disponibles;

étape 4 : démarrer la conception graphique

Si vous explorez très bien la galerie affichée à l’accueil, vous verrez une vaste collection de cartes et de ressources pour vous aider à démarrer. EdrawMind fournit plusieurs types de styles de diagrammes et de pages de préréglages. Cet outil procure divers avantages dont le :

système de présentation dynamique;

coopération en temps réel;

bibliothèque de stickers et clipart;

module dédié au Brainstorming;

intégration Dropbox permettant d’importer et d’exporter des cartes mentales.

Le plan tarifaire de ce logiciel dépend de la taille de l’organisation et du statut personnel. Si vous n’êtes pas encore prêt pour acquérir ce produit, vous pouvez aussi profiter d’une option d’utilisation gratuite.

2.MindMeister

MindMeister est un outil permettant de créer des cartes mentales en ligne et ce à partir d’un navigateur web. Des applications natives existent toutefois pour les tablettes et les smartphones.

Pour profiter des multiples avantages de cet outil, vous devez effectuer une inscription en créant un compte ou en vous enregistrant via Facebook ou un compte Google. Une fois votre inscription effectuée, il est possible de créer une bulle pour inscrire une idée et d’ajouter des contenus externes à la plateforme. Vous avez par ailleurs la possibilité d’apporter une infinité de personnalisations aux bulbes.

MindMeister propose de même une offre basique gratuite, laquelle limite les options de configuration. Pour profiter de toutes ces fonctionnalités, il est indispensable de souscrire à un plan payant. La souscription à cet outil se décline en plan personnel, professionnel et business.

3.Ayoa

Ayoa est utilisé par des particuliers et des entreprises dans le but de modifier leur processus quotidien et d’accomplir leurs différentes tâches. Il s’agit d’une puissante application permettant aux utilisateurs de :

réaliser des cartes heuristiques de leur idées;

discuter et de collaborer avec leur équipe;

planifier et gérer leur charge de travail.

Disponible non seulement pour les smartphones équipés d’un système d’exploitation Android ou iOS, il possède aussi des versions de bureau compatibles avec les appareils dotés d’un système Windows.

4.GitMind

GitMind est un outil de mind mapping en ligne gratuit ou open source, destiné aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers. Il dispose de diverses fonctionnalités parmi lesquelles figurent la création d’organigrammes, d’ishikawa et de cartes mentales. Cette application possède aussi une galerie de modèles et des thèmes assez intéressants.

GitMind permet aussi de personnaliser le style de carte mentale ainsi que le mode de contour. Il est utilisable dans plusieurs domaines, notamment dans le médical, le marketing, l’éducation, l’administration et autres. Simple d’usage et accessible à tout le monde, cette application aide à fixer des objectifs et à les atteindre.

5.Coggle

Développé depuis 2013 par une structure du même nom, coggle permet de concevoir des cartes mentales qui peuvent être ensuite partagées à d’autres personnes. Ces dernières peuvent ainsi les commenter et même leur apporter des modifications, une fois qu’elles y ont accès.

Coggle est avantageux pour différentes raisons. Il est disponible en version gratuite, ceci avec des fonctionnalités limitées. Coggle possède par ailleurs une interface simple et facile à utiliser.

Partie 3 : Tableau comparatif des 5 meilleurs outils de carte mentale

EdrawMind MindMeister Ayoa GitMind Coggle Édition collaborative en temps réel ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Gestion d’équipe ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Stockage dans le Cloud ✔️ ✔️ ❌ ✔️ ❌ Texte enrichi ✔️ ❌ ❌ ❌ ✔️ Mode « plan » (Outline) ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌ Ressources abondantes et variées ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Communauté Mind Mapping ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌ Version historique ✔️ ✔️ ❌ ✔️ ✔️

À partir de ce comparatif, nous pouvons en déduire que EdrawMind pourrait être l’outil le plus complet parmi les 5 outils de carte mentale. Il possède plus de fonctionnalités et d’atouts que les autres outils. Vous pouvez l’essayé gratuitement sur votre navigateur en créant un compte où la télécharger sur vos différents supports.

Conclusion

Les cartes mentales peuvent se réaliser sur un simple papier, mais des applications dédiées au mind mapping permettent aussi de le faire. S’il existe plusieurs applications qui offrent cette possibilité et d’ailleurs, vous pouvez constater qu’EdrawMind est le plus complet . Elle vous offre gratuitement plusieurs avantages, dont un système cloud, des modèles gratuits, une communauté Mind Mapping et autres. Pourquoi ne commencez-vous pas à l’éssayer gratuitement et en tirer votre avis ?