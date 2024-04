Le matériel reconditionné dans différents secteurs d’activité

Le matériel reconditionné représente une alternative économique intéressante, quel que soit votre domaine d’activité. En effet, cette option vous fait bénéficier d’équipements performants à moindre coût tout en réduisant votre impact environnemental.

Qu’il s’agisse de l’informatique, du BTP, du commerce, etc., voici comment cette solution innovante peut booster votre compétitivité.

Ce que vous devez retenir :

Le matériel reconditionné, présent dans divers secteurs, offre des équipements performants à moindre coût tout en réduisant l’impact environnemental.

Dans le BTP, la location d’engins remis à neuf permet des économies substantielles et un meilleur respect des normes environnementales, renforçant ainsi la compétitivité.

Dans le commerce, l’utilisation de matériel reconditionné permet de moderniser les espaces à moindre frais, tout en renforçant une image écologique auprès des consommateurs.

La logistique bénéficie également du matériel reconditionné pour optimiser ses processus, garantissant un environnement de travail sûr et efficient tout en restant à la pointe de l’innovation technique.

Le reconditionné dans les domaines de l’informatique et des télécommunications

L’informatique constitue l’un des principaux secteurs qui utilisent du matériel reconditionné. En effet, les entreprises du numérique renouvellent fréquemment leurs parcs afin d’alimenter un marché de seconde main remis en état.

Vous pouvez ainsi vous procurer ces produits reconditionnés auprès de Dipli par exemple pour bénéficier des dernières technologies à des tarifs très avantageux. De plus, leur cycle de vie rallongé diminue vos déchets numériques, ce qui vous aide à réduire votre empreinte environnementale.

Notez par ailleurs que le secteur des télécoms mise également sur cette opportunité, notamment pour le matériel réseau. Il s’agit là d’un excellent moyen d’optimiser vos dépenses opérationnelles tout en vous dotant d’infrastructures modernes.

Le BTP fait des économies grâce au reconditionné

Dans le bâtiment et les travaux publics, les entreprises se tournent de plus en plus vers le matériel reconditionné pour réduire leurs coûts d’investissement tout en préservant les performances.

Location d’engins remis à neuf, une formule flexible

Cette option de location d’équipements lourds reconditionnés comme les grues, pelleteuses, bulldozers, etc., présente de multiples avantages. Vous n’immobilisez aucun fonds propre et pouvez ajuster votre parc aux besoins ponctuels de vos chantiers.

De plus, ces formules locatives incluent généralement l’entretien et la maintenance des engins par le fournisseur. Vous vous affranchissez ainsi des coûts récurrents inhérents à la gestion d’un parc en propre.

Un excellent rapport qualité-prix-environnement

En dépit du fait que leurs tarifs soient très réduits, les engins remis à neuf répondent aux mêmes normes de sécurité et de performance que le matériel récent. Vous profitez d’équipements fiables et certifiés à moindre coût. De plus, leur remise en état vertueuse limite la surexploitation des ressources et les déchets.

Cette démarche vous permet aussi d’adopter des pratiques vertueuses en phase avec les réglementations environnementales de plus en plus contraignantes dans le BTP. Vous anticipez alors les éventuelles pénalités financières et renforcez votre compétitivité sur ces critères écologiques décisifs.

Le commerce dynamise ses espaces avec le reconditionné

Dans le commerce, le reconditionné séduit particulièrement pour l’acquisition à moindre coût d’équipements de vente, de réfrigération, de sécurité, etc. Vous pouvez facilement donc moderniser vos espaces avec des produits dernière génération remis à neuf qui sont plus économes et performants.

Ces solutions vous permettent également d’aménager rapidement et à moindres frais vos réserves, entrepôts et bureaux grâce au mobilier et au matériel informatique d’occasion. Vous gagnez ainsi un temps précieux pour ouvrir de nouveaux points de vente plus vite que vos concurrents.

Par ailleurs, comme indiqué ici, la valorisation de l’économie circulaire avec ces achats responsables renforce votre image verte très appréciée des consommateurs. Cet engagement citoyen contribue à fidéliser une clientèle toujours plus soucieuse de ces enjeux écologiques.

La logistique optimise ses process avec le reconditionné

La logistique mise grandement sur le matériel reconditionné pour ses équipements de manutention tels que :

les chariots élévateurs ;

les transpalettes ;

les hayons élévateurs, etc.

Ces investissements donnent accès à du matériel fiable à prix réduit pour gagner en productivité et compétitivité. Vous rentabilisez plus vite ces dépenses tout en bénéficiant d’un parc moderne et performant qui reste essentiel à l’optimisation de vos process logistiques.

Retenez également que ces équipements reconditionnés répondent aux mêmes normes de sécurité strictes que le neuf. Vos collaborateurs évoluent alors dans un environnement sûr et ergonomique, gages d’une meilleure qualité de travail.

De plus, le fait d’opter pour ces solutions vous permet de renouveler plus fréquemment votre parc, en restant toujours à la pointe des dernières innovations techniques. Vous boostez ainsi votre compétitivité en vous démarquant par des process toujours plus efficients et performants.

Le médical mise sur des équipements certifiés reconditionnés

Le monde médical recourt de plus en plus à des solutions reconditionnées pour renouveler ses équipements hospitaliers ou médicaux à moindre coût. Vous pouvez donc vous procurer du mobilier, des appareils d’imagerie, de diagnostic ou de laboratoire remis en état selon des normes strictes.

De plus, ces produits certifiés offrent généralement les mêmes performances, sécurité et durabilité que le neuf, mais avec jusqu’à 50 % de réductions. Vous avez ainsi un réel avantage budgétaire à portée de main qui vous permet d’accéder plus facilement aux innovations et hautes technologies indispensables aux soins.

Mieux, ces équipements remis à neuf contribuent à diminuer significativement la production de déchets médicaux polluants. Vous renforcez en conséquence votre responsabilité sociétale en préservant l’environnement.

