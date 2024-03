Moustiquaires plissées: le compromis entre beauté et utilité

BOIS DESSUS BOIS DESSOUS Colonne en bois de chêne

A la recherche du compromis parfait entre élégance et praticité ? Cette colonne de salle de bain en bois de chêne est faite pour vous ! Lumineuse grâce à sa teinte naturelle et dorée, elle est munie de 4 étagères, dont deux amovibles, qui vous permettront de ranger serviettes et produits de beauté. CARACTÉRISTIQUES : - Matière : Chêne et métal - Couleur : Naturel - Hauteur : 150 cm - Longueur : 35 cm - Profondeur : 34,5 cm - Poids : 27 kg - Garantie : 5 ans - Montage : A prévoir pour les étagères amovibles LES + : - 2 portes, 2 poignées et 4 étagères, dont 2 amovibles - Poids maximum supporté : 20 kg DIMENSIONS DES COLIS : Colis 1 : 160 x 41 x 41 cm POIDS DES COLIS : Colis 1 : 30 kg ENTRETIEN : Pour l'entretien du meuble, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon doux et légèrement humidifié si besoin. Évitez les produits abrasifs. COLLECTION : Bois de chêne clair pour la généreuse collection MAHAUT. Double meuble vasque et colonne suspendus, miroir permettant un petit rangement bien pratique, larges tiroirs et portes de placard ornées de poignées dorées et courbes pour apporter lumière et douceur. Par les fenêtres, le soleil déverse ses rayons et donne à la collection MAHAUT un charme fou. Le grain du bois de chêne, fin et chaud, glisse sous la main. Essence noble et précieuse, autant que l'est votre temps, dont les minutes passées dans la salle de bain sont d'or. QUI SOMMES-NOUS ? Bois Dessus Bois Dessous imagine, étudie, conçoit et fabrique un mobilier d'intérieur et d'extérieur de qualité, solide pour toute la vie. Doués d'un savoir-faire artisanal, nos ateliers façonnent des meubles en bois massif avec un souci constant de durabilité.