Boostez votre apprentissage de l’anglais avec Wall Street English

Dans le contexte actuel de mondialisation, la maîtrise de l’anglais est plus importante que jamais pour réussir professionnellement et s’épanouir dans sa vie personnelle.

La méthode Wall Street English vous offre toutes les clefs pour progresser rapidement en anglais tout en profitant des avantages liés à un apprentissage personnalisé et flexible.

Ce que vous devez retenir :

La méthode Wall Street English garantit un taux de réussite de 97%, avec un accent mis sur la pratique orale pour améliorer rapidement votre niveau de conversation en anglais.

Les formules flexibles proposées par Wall Street English s’adaptent à votre emploi du temps et à vos préférences, avec des cours à distance, en centre et/ou à distance, dispensés par des enseignants qualifiés.

Des offres accessibles selon vos besoins, avec des durées de formation allant de 3 à 12 mois, un accès illimité à la méthode d’apprentissage, et la possibilité de financer la formation via le CPF.

Un accompagnement personnalisé tout au long de votre apprentissage, avec une évaluation initiale de votre niveau d’anglais et des solutions spécifiques proposées aux entreprises pour améliorer le niveau linguistique de leurs employés.

La maîtrise de l’anglais est un atout essentiel dans un contexte de mondialisation, vous permettant de développer vos compétences professionnelles, d’élargir votre réseau international et de profiter pleinement des opportunités offertes par la langue anglaise.

La méthode Wall Street English : garantie de succès et approche adaptée à vos besoins

Avec un taux de réussite de 97% garanti par contrat, Wall Street English est une référence en matière d’apprentissage de l’anglais grâce à une méthode qui met l’accent sur la pratique orale. En effet, 65% du temps d’apprentissage est dédié à l’écoute et à la pratique orale, contre seulement 35% consacré à la théorie grammaticale, ce qui permet d’améliorer rapidement votre niveau de conversation.

Les formules proposées peuvent être adaptées à votre emploi du temps et à vos préférences, puisqu’il est possible de suivre des cours :

100% à distance,

en centre et/ou à distance,

avec des enseignants qualifiés en langue anglaise,

et des classes à effectif réduit pour faciliter l’interaction.

Des offres flexibles et accessibles selon vos besoins

Wall Street English vous permet de choisir la formule qui vous convient le mieux, avec des durées allant de 3 à 12 mois et un accès illimité à leur méthode pour progresser à votre rythme. En plus des cours avec enseignants en centre et/ou à distance, le site https://wallstreetenglish.fr offre :

des préparations multimédia,

un suivi individuel,

et la possibilité de financer la formation via le CPF (Compte Personnel de Formation).

Ces différents éléments contribuent au succès garanti des formations proposées, à condition de respecter le rythme établi lors de l’inscription.

Un accompagnement personnalisé pour les particuliers et les entreprises

L’équipe pédagogique de Wall Street English vous accompagne tout au long de votre apprentissage en fonction de vos besoins et de votre niveau initial. Ainsi, une évaluation complète de votre niveau d’anglais est réalisée sans engagement, afin de déterminer le programme de formation adapté à vos objectifs.

Pour les entreprises, Wall Street English propose également des solutions spécifiques pour aider vos employés à améliorer leur niveau d’anglais, ce qui représente un véritable investissement à long terme pour la performance et la compétitivité de votre entreprise sur le marché international.

Tirez parti de la mondialisation grâce à la maîtrise de l’anglais

Apprendre l’anglais langues n’est pas simplement un besoin personnel ; c’est également une compétence essentielle dans le contexte actuel de mondialisation. Être en mesure de s’exprimer couramment en anglais vous ouvre les portes du monde et vous permet :

de développer vos compétences professionnelles,

d’étendre votre réseau à l’international,

et de profiter pleinement des voyages à l’étranger.

La maîtrise de l’anglais est un atout précieux pour votre réussite et votre épanouissement, alors n’hésitez pas à tirer parti des avantages offerts par la méthode Wall Street English pour atteindre vos objectifs linguistiques.

Une méthode adaptée à tous pour améliorer son niveau d’anglais

Que vous soyez débutant ou confirmé, que vous souhaitiez apprendre l’anglais pour voyager, travailler ou tout simplement par plaisir, Wall Street English met à votre disposition des solutions flexibles et personnalisées pour progresser rapidement et efficacement tout en profitant des nombreux avantages liés à l’apprentissage de cette langue incontournable.

N’attendez plus et rejoignez dès maintenant les milliers de personnes satisfaites qui ont choisi Wall Street English pour booster leur carrière et agrandir leurs horizons.

