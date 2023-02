Load Stations : le logiciel pour superviser les bornes de recharge de vos véhicules électriques

Load Stations est un logiciel très intéressant pour aider à la supervision d’un parc de bornes de recharge pour véhicules électriques. Un tel logiciel peut permettre de faciliter la gestion quotidienne des bornes de recharge en entreprise.

Apprenez-en plus sur l’opérateur de bornes de recharge Load Stations, les avantages et fonctionnalités de leur logiciel, ainsi que sur la réglementation et les aides concernant les voitures électriques en entreprise.

Le logiciel de gestion de parc de bornes électriques de Load Stations

Un logiciel de supervision de bornes de recharge est-il vraiment intéressant pour une entreprise ? Quelles sont les fonctionnalités de ce genre de logiciel, et quels avantages en tirer pour les sociétés ? Nous allons répondre à ces questions.

Un logiciel de gestion de bornes de recharge : pour quels besoins ?

Le logiciel de l’opérateur de bornes de recharge Load Stations peut permettre à une entreprise de faciliter la gestion de ses bornes de recharge électriques de nombreuses manières. Par exemple :

Si les employés ont des voitures de fonction électriques, il sera facilement possible de calculer les frais kilométriques et d’éditer automatiquement les notes de frais

Le logiciel permet la supervision de l’état des bornes de recharge, afin de savoir si elles sont fonctionnelles et en bon état

Il est aussi possible de savoir en temps réel quels véhicules sont chargés, et même de prioriser la charge de certaines voitures, ce qui peut être pratique au quotidien pour s’assurer que les batteries seront chargées pour les déplacements importants

Le logiciel gère aussi le remboursement forfaitaire des frais de recharge à domicile en cas de voiture de fonction électrique chez le salarié

De plus, il facilite aussi la distribution de la recharge entre les différentes voitures électriques de la flotte, ainsi que l’optimisation des capacités du réseau électrique.

Avantages du logiciel de Load Stations

Un tel logiciel peut donc grandement aider une entreprise au quotidien dans la gestion de son parc de bornes de recharge électriques. Avec cette solution, les entreprises ont une supervision 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des sessions de charge de leurs véhicules.

Elles peuvent mieux maîtriser leurs coûts énergétiques en optimisant leur utilisation du réseau électrique.

La comptabilité est facilitée avec la gestion des notes de frais : le logiciel calcule automatiquement les frais de charge pour chaque salarié.

Entreprises : pourquoi franchir le pas de la propulsion électrique ?

La législation évolue pour favoriser l’installation d’infrastructures de recharge

Les entreprises sont de plus en plus incitées à faire évoluer leur flotte automobile vers des véhicules à propulsion électrique. En effet, avec la transition énergétique, l’État a mis en place certaines mesures comme la Loi d’Orientation des Mobilités (loi LOM), qui s’ajoute à la ​​loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte.

La loi LOM rend obligatoire sous certaines conditions les entreprises à avoir des bornes de recharge pour véhicules électriques sur leur parking.

Le pré-équipement (précâblage) est aussi devenu obligatoire pour la construction de bâtiments neufs à usage industriel ou tertiaire.

La règlementation IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) ne cesse d’évoluer afin de favoriser le déploiement de plus en plus d’infrastructures permettant la recharge des voitures à propulsion électrique en entreprise.

Accélérer l’installation de bornes de recharge peut améliorer la communication d’une entreprise

Mais outre ses obligations, aller dans le sens de la transition énergétique permet à une entreprise d’avoir une communication vertueuse auprès du grand public, de ses clients et de ses salariés.

Renouveler les véhicules de sa flotte automobile pour intégrer de plus en plus de voitures électriques permet donc à une entreprise d’être en règle avec la loi LOM, mais aussi d’améliorer sa communication et l’image qu’elle renvoie en montrant qu’elle est soucieuse de l’environnement.

De plus, l’État a mis en place d’un certain nombre d’aides pour les entreprises afin de franchir le cap du 100% électrique.

Des aides peuvent aider les entreprises à financer leur transition énergétique

La subvention Advenir peut aider une société à financer l’installation de bornes de recharge électriques sur ses places de parking d’entreprise.

Le bonus écologique peut aussi rembourser une partie du coût de l’achat d’un véhicule électrique neuf d’entreprise.

Les entreprises peuvent aussi bénéficier d’une Prime à la conversion pour remplacer les véhicules thermiques de leur flotte.

Des aides régionales peuvent aussi exister pour l’installation de bornes de recharge.

Par ailleurs, les voitures électriques sont aussi moins coûteuse au quotidien : une entreprise paiera moins cher en électricité qu’en carburant pour parcourir la même distance, ce qui fera des économies importantes.

Vous en savez maintenant plus sur le logiciel de l’opérateur de bornes de recharge Load Stations. Cette solution peut apporter de nombreux services à votre entreprise concernant la supervision quotidienne de votre parc de bornes de recharge électriques.