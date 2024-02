Niveau additif Filtre à particule trop faible (FAP). Que dois je faire ?

Bonjour, je suis Marie-Claire, une journaliste franco-norvégienne passionnée par la découverte de lieux inexplorés et hors des sentiers battus. Née d'une mère française et d'un père norvégien, j'ai grandi entre les rues pavées de Paris et les fjords scintillants de Norvège. Cette double culture a nourri mon amour pour les voyages et ma curiosité insatiable pour les différentes cultures du monde. J'ai parcouru le monde, des montagnes de l'Himalaya aux plages isolées de Polynésie, en passant par les marchés animés d'Afrique et les villes anciennes d'Amérique du Sud. Chaque voyage est une nouvelle aventure, une nouvelle histoire à raconter. Je suis constamment à la recherche de lieux peu connus, de cultures sous-représentées et de personnes extraordinaires qui n'ont pas encore eu l'occasion de partager leur histoire avec le monde.