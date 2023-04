Visibilité réduite, routes glissantes, obstruction de la chaussée par la neige… Les conditions de circulation sous la neige sont difficiles et peuvent être très dangereuses. Il convient de redoubler de vigilance lorsque vous devez conduire par temps neigeux.

Voici quelques règles à suivre pour réduire le risque d’accidents de circulation et de problèmes sur la route.

Revoir le Code de la route

Vous avez tout à y gagner puisque :

Les notions en conduite dans les conditions difficiles font partie des sujets abordés lors de l’épreuve théorique, dans la thématique intitulée « route ».

Le candidat apprend, bien sûr, les règles de conduite et les comportements à adopter au volant tout au long de sa formation.

Si vous avez besoin de révisions (à la veille de l’examen ou juste pour renforcer vos connaissances), ces cours sont accessibles sur mobile ou sur site web, en illimité pendant 12 mois.

Prévoir quelques équipements indispensables

Lorsque les conditions climatiques l’imposent, le Code de la route vous invite à utiliser des équipements adaptés pour l’hiver : chaînes à neige, chaussettes à neige ou pneus spéciaux. Ces équipements offrent aux roues une excellente adhérence et améliorent le freinage sur les routes enneigées ou verglacées.

Les chaînes à neige et les chaussettes à neige doivent être à la taille des roues. Il faut aussi les installer au moins sur les roues motrices. Pour les pneus hiver, il est préférable que toutes les roues de tous les essieux en soient équipées.

À noter que ces dispositifs sont obligatoires dans certains cas énoncés par l’article D314-8 du Code de la route :

Zones concernées : les 48 départements des massifs montagneux de Corse et des massifs montagneux de la France métropolitaine (Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées, Massif central).

Période de l’obligation : à chaque saison hivernale, du 1 er novembre au 31 mars.

Équipements obligatoires : soit vous monter 4 pneus hiver sur votre véhicule, soit vous équipez vos pneus de chaînes à neige ou de chaussettes à neige au moins les deux roues motrices.

Indication : une signalisation vous informe du début et de la fin de l’utilisation des équipements obligatoires. Un panonceau indique la date durant laquelle l’obligation est valable (1er novembre – 31 mars).

Effectuer quelques vérifications avant de prendre le volant

En période hivernale, il est recommandé de vous informer au préalable sur les conditions météorologiques, surtout si vous avez une longue route à faire. Votre anticipation peut vous aider énormément à éviter les incidents, ou du moins à être prêt à y faire face.

Pour conduire sous la neige dans les meilleures conditions possible, voici quelques gestes à faire avant de prendre la route :

Vérifiez que les équipements pour les roues sont dans le coffre, entraînez-vous à les poser si vous ne l’avez pas encore fait.

Vérifiez si les feux de la voiture sont en bon état de marche, à noter que vous pouvez utiliser les feux de brouillard avant et arrière pour éclairer les chaussées et pour être visible.

Vérifiez la propreté et la bonne visibilité du pare-brise et de la lunette arrière, nettoyez-les si elles sont sales.

Contrôlez le bon fonctionnement des essuie-glaces, utilisez du lave-glace « spécial hiver » et vérifiez son niveau.

Vérifiez les roues, la batterie, l’alimentation ainsi que les systèmes d’allumage, de chauffage et de dégivrage.

Adopter des comportements de conduite adaptée

Il est temps de vous remémorer et d’appliquer ce que vous avez appris durant la formation en ligne. À noter que lorsque vous voyez un panneau de signalisation de verglas, il faut appliquer la conduite en zone dangereuse. C’est-à-dire qu’il faut ralentir considérablement et adopter une conduite permettant d’éviter tout glissement en cas de présence de verglas.

Voici d’autres comportements à adopter pour une conduite en hiver :

Soyez toujours vigilant, même en absence de panneau de signalisation de neige ou de verglas.

Conduisez à une vitesse réduite (50 km/h maximum), tout en respectant les distances de sécurité.

Laissez toujours la priorité aux engins de déneigement et de salage, ne les dépassez jamais, sauf peut-être cas d’extrême urgence.

Allongez les distances de sécurité : 35 m à 50 km/h, 60 m à 90 km/h et 90 m à 130 km/h.

Si le véhicule dérape, évitez de freiner pour éviter un accident. Tout ce que vous avez à faire, c’est de contre-braquer et d’essayer de mettre la voiture dans la bonne direction.

Voilà les conseils qui peuvent vous aider à préserver votre sécurité et celle des autres usagers de la route lors d’une conduite sous la neige.