Pare-brise en mauvais état : les risques et comment y remédier

Banggood HI.GROOM Écran LED interactif pour voiture Publicité sur le pare-brise Lumières créatives Assistant vocal Émojis animés

Description:1.This product can be used for entertainment and interaction, with pixels of 64*64 perles LED en couleur pleine2. L'affichage LED de la fenêtre arrière de la voiture est connecté par Bluetooth et contrôlé par l'application ou la voix.3. Facile à utiliser: il y a des matériaux GIF abondants dans l'application. Vous pouvez également personnaliser le téléchargement et la configuration d'animation, d'images, de texte et de graffiti.4.Installation: utilisez l'alimentation du véhicule, une tension de 12V, un câble de 5 m de long, 2 ventouses et une instruction d'utilisation. Fonctionnalité:1. Support formats de lecture multiplesimages, vidéos, texte2. Vous pouvez exprimer votre opinion à travers cela, modifier le texte et publier: afficher ce que vous voulez dire à tout moment3.Support réveil vocalvous pouvez le faire exécuter des commandes par la voix.4.Support connexion Bluetooth, contrôle via application dédiéeSignal stable, vous pouvez librement créer vos propres images ou vidéos sur l'application.Téléchargement automatique de photos : les photos prises avec un téléphone portable peuvent être triées à tout momentJouer des émoticônes animées: prise en charge du téléchargement et de la lecture de fichiers au format GIFFonction graffiti DIY : tableau de dessin de graffiti intégré pour profiter de la créationMatériaux riches intégrés: livré avec des modèles d'édition5. Peut être utilisé pour la publicitécool et intéressant. Spécification:Marque HI.GROOMMatériau de la co