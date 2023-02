Borne de recharge voiture à domicile : Les avantages et inconvénients

La voiture électrique est un moyen de transport de plus en plus plébiscité pour son côté durable. Ce succès est dû aux avantages écologiques et économiques de la voiture électrique. Mais, lorsque vous décidez de vous en procurer une, il est important de prendre le temps de réfléchir à la recharge de l’engin.

Comment installer une borne de recharge à domicile soi-même ?

Si vous optez pour une borne de recharge à domicile, il est possible de vous occuper vous-même de l’installation. Mais, avant de vous lancer, il est primordial de faire le point sur l’état de votre installation électrique. En effet, vous devez limiter les risques de surcharge électrique, car la recharge d’une voiture électrique nécessite une puissance assez élevée.

Vous devez pour cela faire appel à un professionnel qualifié Infrastructures de Recharge pour Véhicule Electrique (IRVE). Le technicien sera alors en mesure de vous indiquer si la puissance de votre compteur est idéale pour l’installation de la borne ou s’il faut une augmentation.

Il vous donnera également toutes les informations sur le prix d’une recharge voiture électrique. Pour une installation de borne de recharge réalisée par vos soins, vous devez également choisir le bon emplacement.

Vous pourrez lui trouver une place à l’intérieur du garage ou à l’extérieur en vous assurant de prévoir une protection contre le mauvais temps. Dans tous les cas, vous pourrez soit installer une prise renforcée ou une wallbox. S’il peut être tentant de réaliser soi-même une telle installation, la limite de 3,7 KW est à respecter. Au-delà, c’est à un professionnel d’intervenir pour une installation sécurisée.

Les avantages d’une borne de recharge de voiture

L’ergonomie, la sécurité et les économies sont autant de raisons pour lesquelles de plus en plus de particuliers optent pour l’installation d’une borne de recharge à domicile.

En effet, ces personnes apprécient particulièrement le fait de recharger leur engin de façon simple et pratique.

Contrairement aux bornes publiques, vous n’aurez pas à vous soucier de vous retrouver sur le bord de la route la nuit pour avoir une batterie pleine.

De même, les modèles actuels de borne de recharge sont dotés d’interrupteur différentiel et de disjoncteur. De ce fait, avec une recharge à domicile, vous aurez un dispositif plus sûr qui ne risque pas d’endommager votre voiture électrique. Un autre avantage non négligeable est que vous pourrez choisir le modèle de borne de recharge parfaitement adapté à vos besoins.

Vous pourrez ainsi avoir un dispositif plus puissant que celui des stations publiques. Cela permet d’économiser un temps précieux au moment de recharger la voiture électrique.

Les inconvénients d’une borne de recharge de voiture

Les avantages de la borne de recharge à domicile sont multiples et variés, mais il existe quelques inconvénients. En effet, l’inconvénient majeur d’une telle installation est le coût. Vous devez savoir qu’en fonction des modèles choisis, les équipements peuvent coûter entre 600 et 2500 euros. À cela, il faudra ajouter le coût de l’électricité et des éventuels travaux d’installation et de réparation.

Sachant que les bornes de recharge nécessitent des prises performantes, le recours à un électricien est à envisager. Vous devez donc additionner le coût des équipements et de l’électricité aux honoraires du technicien.

Qui peut installer des bornes de recharge ?

Comme mentionné plus haut, il est possible d’installer soi-même une borne de recharge ou faire appel à un professionnel qualifié. Pour une installation effectuée par vos soins, la loi exige le respect de la norme NF C 15-100. Selon cette loi, la puissance de la borne ne doit pas dépasser 3,7 kW. Mais, cette puissance ne sera efficace que pour une voiture électrique de faible capacité.

Lorsqu’il s’agit donc d’installer une borne de recharge avec une grande puissance, le recours à un professionnel est nécessaire. Vous avez le choix entre un électricien et un spécialiste IRVE. Cette option permet de garantir la sécurité de votre voiture électrique et vous permet de bénéficier des aides et subventions.

Quel abonnement EDF pour une borne de recharge ?

Pour vous assurer de choisir le bon abonnement EDF, il est important de maîtriser la consommation de votre voiture électrique. Le modèle et le poids de votre voiture, le kilométrage et la capacité de la batterie sont les éléments à prendre en compte pour avoir une idée approximative de votre besoin en électricité. De manière générale, la consommation se situe entre 12 et 15 kWh pour 100 km parcourus. Les différentes informations vous permettront d’adapter le contrat EDF existant à vos besoins.

De façon concrète, le choix d’abonnement EDF dépend essentiellement de la puissance nécessaire pour la borne de recharge à domicile et de la consommation des autres équipements de la maison. Mais, en dehors de la modification de votre installation, l’EDF propose un abonnement pour voiture électrique. Proposée à un tarif avantageux, cette offre fournit une électricité verte issue de système solaire et hydraulique.

Les meilleures heures pour charger son véhicule

L’intensité carbone de l’électricité varie au fil des saisons et des journées. Il est donc conseillé de charger son véhicule électrique durant les heures creuses. Celles-ci s’étalent en 14 h et 17 h puis 22 h à 8 h. La demande d’énergie est moins forte à ces moments et vous pourrez bénéficier d’une charge efficace de la voiture.