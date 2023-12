Peel P50 : Vidéo de la micro-voiture historique qui se réinvente en électrique pour les citadins – Come-back électrifié pour conquérir les villes

La Peel P50, une micro-voiture électrique unique pour des trajets urbains

Retour en force de la Peel P50 en version électrique

Légendaire voiture britannique créée dans les années 1960, la Peel P50 détient le record de la plus petite voiture jamais construite.

Mesurant seulement 137 cm de long et 99 cm de large, cette minuscule voiture à trois roues revient sur le marché sous une forme électrique et avec un kit à assembler soi-même.

Deux versions de Peel P50 électriques sont proposées : l’E.50 permettant d’atteindre une vitesse maximale de 50 km/h et l’E.50 Turbo, capable d’atteindre jusqu’à 80 km/h.

Fondée dans les années 1960 par l’ingénieur britannique, la marque Peel avait disparu avant de faire son grand retour en 2011, puis en 2023.

Avec sa taille réduite et sa motorisation électrique, la Peel P50 se positionne comme une alternative pratique et écologique pour des déplacements urbains quotidiens assez courts.

Pour ceux qui se demandent :

Taille du réservoir : ~1.2 gal soit 5.5 L

Consommation : ~2.8 L/100 km

Résumé : un plein de 5.5 L permet de faire environ 200 km pour un budget essence de moins de 10€.

En France, aujourd’hui la consommation d’une voiture « moyenne » c’est 6-7 L/100 km donc ~2.2-2.5 fois plus que la Peel P50

Un design minimaliste et fonctionnel

Le fondateur de la firme Peel Engineering a voulu développer une voiture minimaliste et éco-responsable, répondant aux besoins fondamentaux des usagers urbains. La Peel P50 possède ainsi un moteur, des vitres, une porte et une carrosserie en fibre de verre, le tout reposant sur trois roues. Son design simple mais efficace séduit les amateurs de voitures légendaires et rares.

Trois modèles pour tous les goûts

Il existe trois modèles de la Peel P50 : l’original équipé d’un moteur électrique, sa version cabriolet décapotable et un modèle Trident, surmonté d’un toit en verre en forme de bulle rappelant une soucoupe volante ! De quoi satisfaire toutes les envies et préférences des clients.

Versions électriques performantes

Les deux versions électriques de la Peel P50 sont propulsées par un moteur brushless offrant une puissance de 3,4 ch (E.50) ou 5,76 kW (E.50 Turbo). Elles intègrent également une petite batterie portable qui se charge à 80% en une heure et à 100% en deux heures seulement.

Avec son autonomie de 30 km, cette voiture électrique miniature conviendra parfaitement aux trajets urbains quotidiens.

Son prix est très compétitif, notamment grâce à sa conception en kit à assembler soi-même, disponible pour environ 14 000 € avec le moteur électrique.

Pourquoi opter pour une Peel P50 ?

Dans un monde où les espaces urbains sont toujours plus encombrés et où la préoccupation écologique devient de plus en plus prégnante, une micro-voiture comme la Peel P50 peut être une solution idéale :

En raison de sa taille réduite, elle est facile à garer et permet de circuler sans difficulté dans les rues étroites des villes.

et permet de circuler sans difficulté dans les rues étroites des villes. Elle dispose d’un moteur électrique silencieux et non polluant , contribuant ainsi à la préservation de l’environnement.

, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement. Son design minimaliste peut répondre aux besoins fondamentaux des utilisateurs pour leurs trajets quotidiens en ville.

des utilisateurs pour leurs trajets quotidiens en ville. Enfin, il s’agit d’une voiture rare et légendaire, ce qui en fait un objet de collection convoité par les amateurs de voitures anciennes et emblématiques.

Plus de 60 ans après sa création, la Peel P50 est de retour avec une motorisation électrique. Ce petit véhicule pratique et écologique a de quoi séduire les urbains souhaitant se déplacer librement et rapidement sans polluer, tout en profitant d’un design minimaliste et élégant. Disponible sous forme de kit à construire soi-même, elle constitue également un projet passionnant pour les amateurs de mécanique et de bricolage.