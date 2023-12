kits solaires pour autoconsommation : Tout savoir sur l’installation et l’utilisation

Les kits solaires représentent une solution écologique et économique pour produire de l’électricité et réduire sa facture d’énergie. Dans cet article, nous vous présentons les principales informations à connaître sur les kits solaires autoconsommation ainsi que sur leur installation.

Qu’est-ce qu’un kit solaire autoconsommation ?

Le kit solaire autoconsommation permet de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire grâce aux panneaux photovoltaïques. Ce système est conçu pour optimiser la production d’énergie solaire et limiter le recours au réseau public d’électricité. Le kit est composé de plusieurs éléments indispensables tels que les panneaux solaires, l’onduleur et les coffrets de protection solaire AC et DC. Il offre également la possibilité de suivre en temps réel la production d’énergie électrique via un compteur.

Grâce à ce dispositif, les utilisateurs peuvent réaliser des économies substantielles sur leurs factures d’électricité tout en consommant une énergie renouvelable et respectueuse de l’environnement.

Fonctionnement du kit solaire autoconsommation

Le kit solaire capte les rayons du soleil grâce aux cellules photovoltaïques présentes dans les panneaux solaires, transforme cette lumière en courant électrique continu puis en courant alternatif grâce à l’onduleur. Une fois cette transformation réalisée, l’électricité peut être consommée directement et gratuitement par l’utilisateur. En cas de surplus de production, l’énergie non consommée est réinjectée sur le réseau électrique.

Toutefois, il est important de noter que l’autoconsommation ne permet pas une autonomie totale puisque le kit ne produit pas d’électricité la nuit ou lors des épisodes de faible ensoleillement. Dans ce cas, un fournisseur complémentaire d’électricité doit être choisi pour couvrir les besoins.

Comment installer un kit solaire autoconsommation ?

L’installation d’un kit solaire nécessite quelques préparations et démarches administratives. Avant de procéder à l’installation, il convient d’identifier l’emplacement idéal, généralement en hauteur et bien exposé au soleil, tel qu’une toiture ou un balcon.

Démarches administratives

– Pour une installation solaire inférieure à 3 kW, une déclaration auprès du fournisseur d’électricité est nécessaire.

– Si la capacité dépasse 3 kWc, un raccordement au réseau public est obligatoire.

– Lorsque les panneaux solaires sont installés sur une toiture, une déclaration en mairie est requise, ainsi qu’une autorisation si le logement se situe dans une zone classée ou protégée.

Mise en place du kit solaire autoconsommation

1. Déterminer l’orientation et l’inclinaison optimales des panneaux solaires afin de maximiser leur exposition au soleil.

2. Procéder à l’installation des supports, des panneaux solaires, de l’onduleur et des câbles en suivant scrupuleusement les consignes du fournisseur.

3. S’assurer de la conformité et de la sécurité de l’installation électrique avant sa mise en service.

Notez qu’il est recommandé de faire appel à un professionnel pour l’installation afin de garantir son bon fonctionnement, sa durabilité et sa sécurité.

Quel budget prévoir pour un kit solaire autoconsommation ?

Le prix d’un kit solaire varie en fonction de la puissance souhaitée :

– Comptez entre 120 € et 350 € pour une puissance de 20 W à 100 W

– Entre 750 € et 900 € pour 400 W

– Et entre 8 000 € et 12 000 € pour 5 000 W à 9 000 W

Il convient également de prendre en compte le coût de l’installation si vous faites appel à un professionnel.

Pour conclure, l’utilisation d’un kit solaire pour autoconsommation offre de nombreux avantages tant sur le plan écologique qu’économique, à condition de respecter certaines démarches et précautions lors de son installation.

l’utilisation d’un kit solaire pour autoconsommation offre de nombreux avantages tant sur le plan écologique qu’économique, à condition de respecter certaines démarches et précautions lors de son installation. Si vous envisagez de passer à l’énergie solaire, n’hésitez pas à comparer les offres des différents fournisseurs et à demander conseil à un spécialiste pour choisir le kit le mieux adapté à votre situation et vos besoins.