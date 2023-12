Les meilleurs chauffages portables économiques à choisir en 2023

L’hiver approche et la recherche du confort thermique devient une préoccupation pour tous. Pour compléter un système de chauffage central ou chauffer des petites pièces, les chauffages portables sont une solution efficace et abordable.

Choisir le meilleur chauffage portable économique

Découvrez notre sélection des meilleurs modèles économiques à choisir en 2023 :

Un radiateur rapide, intelligent et économique

Un chauffage portable au gaz avec technologie infrarouge

Le radiateur bain d’huile premium 100% français

Le meilleur chauffage portable à pétrole

Un chauffage infrarouge utilisable également en extérieur

OMISOON Portable Heater 2,000 W : Un radiateur rapide, intelligent et économique

L’OMISOON Portable Heater 2,000 W offre un design moderne et une utilisation simple et efficace en termes de consommation énergétique. Grâce à sa technologie céramique, ce radiateur atteint rapidement sa puissance maximale de 2000W tout en conservant la chaleur sur de longues périodes. La distribution de la chaleur est homogène et permet une montée en température rapide.

OCEANIC Convector Heater 2,000 W : Haute puissance à prix abordable

L’OCEANIC Convector Heater 2,000 W propose un design sobre et discret qui s’adapte à tous les intérieurs. Doté d’un thermostat mécanique offrant trois niveaux de puissance, il permet de profiter d’une chaleur douce et confortable pendant des heures. Deux molettes permettent de sélectionner la puissance souhaitée (800 W, 1 200 W ou 2 000 W) tout en ajustant la température selon vos préférences. Ce modèle intègre également un voyant lumineux de mise en marche ainsi qu’une protection contre la surchauffe et une fonction anti-basculement.

ROWENTA Vectissimo Turbo : Modèle électrique avec option Turbo

Avec une puissance maximale de 2 400 W, le ROWENTA Vectissimo Turbo propose un thermostat précis permettant de choisir la température idéale à maintenir. La seconde molette est dédiée au choix du mode de puissance : le mode éco de 1 200 W pour une utilisation prolongée, le mode turbo de 2 400 W, qui active un ventilateur supplémentaire pour une chauffe rapide et efficace. La grille large de distribution de la chaleur assure une diffusion homogène de l’air chaud.

DYSON AM09 Hot + Cool 2,000 W : La qualité Dyson en version 2-en-1

Alliant chauffage et ventilateur, le DYSON AM09 Hot + Cool 2,000 W arbore un design caractéristique de la marque britannique. Grâce à sa technologie Air Multiplier, cette tour produit un flux d’air chaud ou froid puissant sans pales. Son aérateur performant assure un réchauffement ou un rafraîchissement rapide, selon vos besoins.

Bon à savoir : économies d’énergie et sobriété énergétique

En baissant la température de votre logement d’un degré Celsius, vous pouvez réaliser jusqu’à 7% d’économie d’énergie sur votre système de chauffage. Au-delà des économies financières, la sobriété énergétique est vivement encouragée pour préserver les ressources fossiles et réduire l’impact du chauffage sur l’environnement. L’Ademe recommande les températures idéales suivantes pour votre habitation :

Dans les pièces à vivre : 19°C lorsqu’elles sont occupées

Dans une chambre d’adulte ou d’enfant : 17°C, qu’elle soit occupée ou inoccupée

Pour adapter la température de votre habitation à vos préférences, n’hésitez pas à installer un thermostat programmable. Par ailleurs, des dispositifs d’aides comme le Coup de Pouce Chauffage permettent de financer en partie le remplacement de vos systèmes de chauffage par des installations performantes, telles que des appareils biomasse haute performance ou des pompes à chaleur. Pour obtenir des informations personnalisées, contactez un conseiller France Rénov’ sur france-renov.gouv.fr.

Pour trouver le chauffage portable le plus adapté à vos besoins et réaliser des économies d’énergie, prenez en compte les critères tels que la puissance, la technologie de chauffage, le design et les fonctionnalités supplémentaires (thermostat, modes de puissance…). Nos recommandations ci-dessus sont un excellent point de départ pour vous aider à faire le meilleur choix en 2023.