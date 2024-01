Application Skiif : Oublié les files d’attente sur les pistes ski ? avec l’apps skiif ne perdez plus jamais votre chemin sur les pistes

Skiif : L’application innovante pour faciliter votre expérience de ski

Qui n’a jamais ressenti le besoin d’une application pour trouver son chemin sur les pistes de ski sans avoir à attendre aux remontées mécaniques ? Cette idée brillante nous vient de Lalée Pinoncely, directrice de communication globale chez Quantis et entrepreneure lyonnaise.

Comment fonctionne Skiif ?

Fondé sur l’expérience personnelle de Lalée Pinoncely lors d’un séjour au ski à Méribel, Skiif est une application mobile conçue spécialement pour faciliter la navigation des skieurs sur les pistes.

Les utilisateurs peuvent planifier leurs itinéraires selon différents paramètres; que ce soit pour emprunter la route la plus courte ou chercher un parcours plus difficile, chacun y trouvera son compte. « En un clic, il est possible de passer du point A au point B », explique Pinoncely.

Fonctionnalités variées et bien pensées

Cette innovation ne se limite pas à un simple GPS spécifique aux sports d’hiver. Skiif s’est inspiré du succès de Waze et a intégré un aspect communautaire afin de rendre l’application encore plus attrayante. Les utilisateurs ont la possibilité d’interagir entre eux, signaler l’état d’une piste ou si une remontée mécanique est particulièrement encombrée.

Localiser les magasins et commodités

Trajet le plus court ou le plus complexe

Garder un œil sur l’évolution du trafic

Signaler des conditions difficiles ou fermées aux autres skieurs

Les avantages pour les stations de ski et les utilisateurs

Pour Pinoncely, Skiif représente également un atout majeur pour les domaines skiables : « Cela leur permet de distribuer le trafic et d’éviter la concentration de personnes à un même endroit« , explique-t-elle. « Nous optimisons ainsi tous les aspects utiles qui contribuent à l’expérience du ski ».

Disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement, cette application facile à utiliser permet de se rendre d’un point A à un point B sans avoir besoin de créer de compte. En guise d’exemple, cela peut faciliter les déplacements des parents souhaitant aller chercher leurs enfants à l’école de ski à temps.

Échange entre les utilisateurs et alerte SOS

Comme Waze, Skiif tire sa force de la possibilité offerte aux skieurs de notifier les autres utilisateurs en cas de file d’attente importante au niveau d’une remontée mécanique ou lorsque certaines pistes sont peu enneigées ou fermées. L’application comporte également un bouton « SOS » permettant d’appeler le 112 en cas d’urgence et de communiquer ses coordonnées GPS précises aux secours.

L’internationalisation de Skiif

Cette saison, Skiif ne sera disponible que dans le domaine des 3 Vallées, en Savoie. Cependant, d’ici l’année prochaine, 160 stations devraient être ajoutées. La créatrice de l’application se montre optimiste quant à un déploiement international d’ici la fin de saison : « Nous allons nous étendre à l’international entre mars et avril ».

Réactions des adeptes du ski sur les réseaux sociaux

Comme toute innovation technologique liée aux activités de plein air, Skiif suscite des réactions diverses :

e_garfield : « Ça va juste amener encore plus de gens à s’arrêter au milieu des pistes avec leur téléphone en main… »

: « Ça va juste amener encore plus de gens à s’arrêter au milieu des pistes avec leur téléphone en main… » Bidouille : « Surtout que maintenant ils font des appels vidéo et crient dans leur smartphone avec le bras tendu pour montrer le paysage. »

: « Surtout que maintenant ils font des appels vidéo et crient dans leur smartphone avec le bras tendu pour montrer le paysage. » Rainforce : « Faites comme moi et ne faites pas de ski. Vous décrivez tout simplement une destination touristique. »

Même si les opinions peuvent diverger, personne ne peut nier que Skiif est une application innovante qui a le potentiel d’améliorer considérablement l’expérience de ski pour de nombreux utilisateurs.

Que vous soyez un skieur expérimenté ou un débutant, Skiif a été pensée pour rendre votre expérience sur les pistes plus agréable et conviviale. Alors, êtes-vous prêts à l’essayer ? N’hésitez pas à télécharger cette application prometteuse et profiter pleinement de vos vacances au ski !