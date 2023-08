Où investir dans l’immobilier en 2023 ? Découvrez le top 10 des villes françaises propices à l’investissement immobilier locatif !

1. Angers

Angers constitue un véritable hotspot pour l’investissement locatif en 2023. Les prix de l’immobilier ont tout simplement flambé, avec une hausse de 70 % en l’espace de 5 ans. En effet, cette petite métropole propose un cadre de vie agréable ainsi qu’une localisation avantageuse. Située entre Nantes et Paris, elle présente un attrait stratégique élevé. Jeunes actifs et étudiants sont très nombreux à y résider, ou du moins à souhaiter s’y installer.

Si l’on en croit les chiffres, la population locale est composée à 21 % d’étudiants, principalement intéressés par des petites surfaces (studios ou T2). Les loyers moyens tournent autour de 11€ à 12€ le m² et permettent une rentabilité d’environ 6 %.

2. Nantes et ses périphéries

Nantes est un secteur très prisé en raison de son emplacement particulier. Au carrefour entre l’océan et la capitale, il attire un flux migratoire constant chaque année. D’ailleurs, la démographie connaît une croissance de 6 % par an. Véritable bassin d’emplois dynamiques, cette localité est célèbre pour sa création régulière d’emplois, avec plus de 18 000 métiers créés en 5 ans.

Le marché immobilier à Nantes arrive à saturation. C’est pourquoi il est plus sage de se tourner vers les villes limitrophes comme Saint Herblain, Rezé, Bouguenais ou Les Sorinières si vous souhaitez investir dans le neuf. Les taux de rentabilité atteignent les 7 % pour les périphéries contre 4,5 % pour le centre-ville.

3. Toulouse et sa périphérie

Si vous vous demandez où investir dans l’immobilier en 2023, pourquoi ne pas diriger votre regard sur Toulouse et ses environs ? Ce secteur se caractérise par sa démographie en constante croissance et sa situation économique dynamique. En effet, plus de 20 000 nouveaux emplois ont été créés entre 2017 et 2021.

Toulouse et sa périphérie bénéficient également du dispositif Pinel, favorisant l’apparition de programmes immobiliers neufs. Pour réussir son investissement dans la pierre, il est donc plus avisé d’investir dans les villes limitrophes telles que Balma, Blagnac, Cornebarrieu, ou Aucamville. Les loyers moyens varient de 12€ (Aucamville) à 14€ (Toulouse). Tandis que les taux de rentabilité oscillent entre 3 % (Hypercentre) et 8 % (périphéries).

4. Bordeaux Métropole

Aujourd’hui, en 2023, il est un peu tard pour réaliser un placement dans la perle d’Aquitaine. L’encadrement des loyers et les prix actuels au mètre carré ont quelque peu porté préjudice à la rentabilité locative de ce secteur.

En revanche, l’ancienne CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux), notamment Floirac, Cenon, Lormont, Bassens, Villenave d’Ornon, de Cestas, de St Médard en Jalles, Gradignan, Martignas sur Jalles ou encore le Haillan, etc. offrent encore de belles perspectives. Si la rentabilité locative est limitée à 3% dans le centre de Bordeaux, elle frise les 6 % dans les villes périphériques.

5. Montpellier

Montpellier évoque le soleil et la mer : il s’agit de l’une des villes les plus attractives de l’Europe. D’ailleurs, les parisiens la considèrent en premier lieu lorsqu’ils envisagent de quitter la capitale. Ce secteur soutient une croissance démographique de plus de 4 000 habitants par an. Ce qui témoigne de son dynamisme économique.

Étudiants et jeunes actifs y sont surtout en quête de petites superficies et sont prêts à débourser un loyer au m² de 15€ pour un appartement et 13€ pour une maison. La rentabilité locative y est estimée à 5-6 % en fonction des quartiers.

6. Lyon et ses environs

En parlant de ville où investir dans l’immobilier en France, il faut savoir que Lyon et ses environs reste une valeur sûre. Ce secteur se caractérise par sa forte démographie et sa situation économique dynamique. En réel bassin d’emplois, il séduit de plus en plus d’étudiants et de jeunes actifs.

A l’instar de Bordeaux, Lyon procure un marché solide qui rassure les investisseurs. Cependant il est préférable de se tourner vers les villes périphériques telles que Tassin la demi-lune, Vénissieux, Villeurbanne ou encore Brignais. La rentabilité locative brute y est de l’ordre de 6 % contre 4-5 % pour l’hypercentre.

7. Le Mans

Le Mans est une petite ville de province située à seulement 45mn de train de Paris. Plus de 130 grands projets de développements urbains y seront normalement implémentés d’ici 2030, ce qui dynamisera davantage le marché de l’emploi. Il s’agit clairement d’un secteur prometteur en termes d’investissement immobilier locatif.

Les loyers moyens varient généralement de 9€ à 10€ au m² ; tandis que la rentabilité locative est estimée à 9%. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège des grandes surfaces. Le marché immobilier reste encore limité, entraînant une possibilité de vacance locative. Nous vous conseillons plutôt de miser sur les petites superficies, à proximité des grandes écoles.

8. Rennes

Rennes entre actuellement dans sa période de boom immobilier. En effet, le secteur offre un amalgame d’avantages, jusque-là sous-estimés. Proximité de Paris, cadre de vie agréable, dynamique culturel et économique, logements à prix attractifs, etc.

Tant de raisons poussent les franciliens à considérer la Bretagne dans leurs projets immobiliers. Ainsi, les investisseurs n’auront pas à s’inquiéter d’éventuelles vacances locatives. Au contraire, ils seront à même d’espérer une rentabilité de 5% dans l’immobilier locatif neuf.

9. Strasbourg

Strasbourg séduit en raison de sa situation assez singulière que l’on peut qualifier de « transfrontalière ». Grâce à son emplacement, le secteur profite du dynamisme économique d’une métropole tout en gardant le charme d’une ville de province.

Parfaitement desservi par un réseau de transport développé, il intéresse de nombreux cadres. Le marché immobilier y fleurit depuis maintenant quelques années. Les loyers tournent autour de 14€ au m² pour un appartement et la rentabilité locative atteint les 3 % (hypercentre) à 7 % (quartiers prisés) si vous misez dans l’ancien. En revanche, un bien neuf garantit des rendements de 3,5 à 4 %. Consultez notre guide de l’investissement locatif à Strasbourg.

10. Brest

À la suite des retombées du Covid-19, les franciliens songent de plus en plus à se rapprocher de la nature. En ce sens, Brest et ses plages augmentent naturellement en attrait.

La croissance démographique y est de plus en plus forte et le marché immobilier prospère. En effet, les prix demeurent attractifs tandis que la demande locative est en hausse. Le rendement est quant à lui estimé à 6-7 % dans l’ancien contre 4-5 % dans le neuf.

Pour dénicher un bien immobilier idéal, multipliez les pistes. Recherchez un agent immobilier de confiance, contactez un chasseur d’appart et restez à l’affût des ventes aux enchères, notamment notariales.