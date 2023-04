4 conseils pour choisir une agence immobilière en 2023

Tsl Outdoor Connect Carbon 2 Light Wt Swing Poles Gris 87.5-140 cm

Caractéristiques:Poignée en mousse EVA2 parties de carboneSystème de verrouillage externePointe de tungstèneUne gamme de conseils parmi lesquels choisir:Swing: Les bâtons sont livrés avec des paniers Ø55 et Ø85 et l'embout Crossover.Caractéristiques:Parties matérielles: 100% carboneTailles: 34.4> 55´´Poids: 0.45 lbs x 2La technologie:Système de verrouillage externe:Technologie de serrage externe offrant une excellente résistance dans toutes les conditions atmosphériques, ainsi qu'un réglage rapide et sûr des pôles.Système de courroie magnétique Wt:Avec sa technologie magique, magnétique, unique et facile à utiliser, attacher le bracelet au pôle est un jeu d'enfant. Ne vous inquiétez pas de viser leSt Magnetic Strap System:Avec sa technologie magique, magnétique, unique et facile à utiliser, attacher le bracelet au pôle est un jeu d'enfant. Ne vous inquiétez pas de viser leSystème d'orientation:Le système le permet: les paniers peuvent être inclinés jusqu'à 20 ° pour s'adapter au terrain. - Les paniers peuvent être changés facilement et rapidement.Système Push & Pull:Un système breveté, pour un montage et un retrait rapides et faciles du panier. TSL propose 3 paniers, pour une meilleure adaptation à tous types de terrains: SummSystème Twist:Système de rotation utilisé pour changer les paniers.Crossover:Ici chez TSL, nous aimons être immergés dans la nature, la préserver et respecter son profond silence. C'est pourquoi nous avons développé ce Crossover. Les trois mai