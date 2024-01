Tout ce qu’il faut savoir l’éco-prêt à taux zéro pour rénover leur habitat

L’amélioration de la performance énergétique d’un logement est la clé pour réaliser des économies de chauffage . L’une des solutions pour les propriétaires souhaitant rénover leur habitat de manière écologique est l’éco-PTZ, ou éco-prêt à taux zéro.

Ce dispositif gouvernemental a été mis en place pour encourager les propriétaires et copropriétaires à effectuer des rénovations énergétiques sans payer d’intérêts.

Qui peut profiter de l’éco-PTZ ?

L’éco-prêt à taux zéro est une initiative du gouvernement français visant à améliorer l’efficacité énergétique des logements. Pour être éligible, il faut simplement être un propriétaire occupant ou un propriétaire bailleur.

Les copropriétaires, qu’ils occupent leur logement ou le louent, peuvent également bénéficier de cet avantage pour financer leur part des travaux exécutés dans les parties communes de l’immeuble. L’un des critères importants est l’ancienneté du logement : il doit être construit depuis plus de deux ans au moment du début des travaux.

Le pret eco PTZ, en effet, cible les bâtiments anciens qui bénéficieront le plus d’une rénovation énergétique. Le logement doit par ailleurs être habité en tant que résidence principale pendant la plus grande partie de l’année.

Des exceptions restent néanmoins prévues dans certaines situations, comme une obligation professionnelle ou des raisons de santé. L’attribution de l’éco-PTZ ne dépend pas des ressources financières du demandeur. Ce prêt est donc accessible à une large population.

Les types de travaux concernés

Pour la rénovation globale d’un logement en France métropolitaine, il est nécessaire de faire réaliser un audit énergétique par un professionnel qualifié RGE avant d’entreprendre les travaux financés avec l’éco-PTZ.

Cet audit vérifie que les travaux envisagés permettront d’atteindre une consommation énergétique inférieure à un seuil défini, et vont générer des économies d’énergie significatives.

Il est aussi possible d’envisager un chantier plus spécifique, dont l’isolation thermique (toiture, murs extérieurs, fenêtres, portes, planchers bas) mais aussi l’installation ou le remplacement de dispositifs de chauffe ou de production d’eau chaude sanitaire – de préférence ceux utilisant des énergies renouvelables.

En outre-mer, les travaux éligibles sont adaptés aux spécificités climatiques de la région.

Ils comprennent la protection des toitures et des murs extérieurs contre les rayonnements solaires, l’isolation thermique des fenêtres, l’installation de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire performants et écologiques ou encore l’isolation des planchers bas.

Quel montant pouvez-vous emprunter avec l’éco-PTZ ?

L’enveloppe accessible via un éco-PTZ dépend du type et du volume des travaux envisagés. Par exemple, pour des travaux de vitrage, le montant maximal du prêt est de 7 000 €. Si les travaux sont d’une autre nature, le montant peut aller jusqu’à 15 000 €. Pour deux chantiers simultanés, le montant maximal est de 25 000 €. Pour trois catégories de travaux ou davantage, il peut atteindre 30 000 €. Dans le cas d’une rénovation globale, plus vaste et complète, le montant maximal de l’éco-PTZ s’élève à 50 000 €.