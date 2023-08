Strasbourg, capitale de l’Alsace et siège de nombreuses institutions européennes, est une ville qui attire de plus en plus d’investisseurs immobiliers.

Avec une économie dynamique, une population croissante et une richesse culturelle sans pareil, Strasbourg offre un terrain fertile pour l’investissement en immobilier locatif. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous fassiez vos premiers pas dans le monde de l’immobilier, la ville présente des opportunités uniques.

Que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille ou à construire un patrimoine stable, ce guide est votre porte d’entrée vers l’investissement immobilier à Strasbourg.

Le marché immobilier strasbourgeois

Strasbourg est considérée comme une ville à l’échelle humaine. Sa situation géographique, son patrimoine culturel et architectural, son développement économique, etc. de nombreux facteurs en font un secteur propice à l’investissement immobilier locatif.

D’ailleurs, 70.5 % de la population locale sont locataires. La majorité d’entre eux recherchent des logements de petite surface, des studios et des 2 pièces, avec des taux de vacance locative de 7.8 %. Nous vous invitons à vous intéresser aux chiffres suivants pour bien comprendre le marché de l’immobilier locatif strasbourgeois :

Population : plus de 290 000 habitants

Nombre d'étudiants : plus de 50 000 étudiants

Prix moyen au m² d'une maison : 3 070 € à 3 760 €

Loyer mensuel moyen au m² : Entre 11 et 18 €, en fonction du bien et du quartier

Rendement brut moyen : Entre 3 et 7 % selon le quartier

Vacance locative : 7.8 %

Pourcentage de la population locataire : 70.5%

Quel dispositif fiscal pour son investissement locatif Strasbourg ?

Pour réussir votre investissement locatif, vous devez opter pour un dispositif fiscal adapté à votre situation financière et patrimoniale.

Vous avez la possibilité de déclarer vos revenus locatifs sous deux régimes distincts : le régime micro-financier et le régime réel. Gardez cependant à l’esprit que les taux d’imposition de ces derniers fluctuent en fonction du montant des revenus totaux que vous déclarez au Fisc.

Régime micro-foncier : octroie un abattement de 30 % sur les revenus fonciers brut, limités à 15 000 €

Régime réel : garantit un déficit foncier jusqu'à 10 700 € à condition que les revenus fonciers brut excèdent 15 000 €

Outre ces régimes fiscaux, vous pouvez vous tourner vers des dispositifs fiscaux instaurés par le gouvernement pour vous aider dans votre démarche.

Loi Pinel

La loi Pinel prévoit une réduction d’impôt à hauteur de 12 à 18 % si vous décidez d’investir dans le neuf. Cependant, le logement locatif en question doit se trouver dans un immeuble collectif.

Statut LMNP

Choisir le statut LMNP permet d’amortir votre investissement immobilier locatif : coût d’acquisition du bien, déduction de certaines charges. À terme, le montant total des recettes locatives imposables devient quasiment nul… ou du moins, bas.

Loi Malraux

Si votre bien à rénover se trouve en ZPPAUP, la loi Malraux vous permet de réaliser de belles économies. En effet, ce dispositif vise à déduire de votre revenu global toute dépense effectuée lors des travaux de restauration, avec un plafond annuel de 100 000 €.

Les quartiers à privilégier pour son investissement locatif Strasbourg

Investir dans l’immobilier locatif à Strasbourg peut se révéler rentable sur la durée. Cependant, il faut savoir miser sur les bons quartiers.

Quartier Hypercentre

Le quartier Hypercentre est considéré comme le cœur de Strasbourg. Véritable patrimoine culturel, architectural et gastronomique, cette localité attire aussi bien les touristes que les Strasbourgeois de souche. En effet, la présence de boutiques de luxe, de restaurants, hôtels et commerces en tout genre en font un quartier vivant et animé, propice au tourisme. Les ruelles étroites et les maisons à colombage retiennent l’attention des jeunes cadres dynamiques. Plus important encore, les biens anciens à rénover y abondent. Vous pouvez y tenter un investissement en immobilier locatif en mettant à profit la loi Malraux.

Quartier de l’Orangerie

Le quartier de l’Orangerie accueille les institutions européennes telles que le Parlement Européen. De nombreux représentants diplomatiques s’y rendent chaque année, transformant cette localité en secteur huppé. Par ailleurs, il s’agit également d’un secteur d’affaires desservi par divers moyens de transport. De nombreux commerces y prospèrent, d’autant plus qu’il se situe à proximité du centre-ville et des universités.

Quartier de la gare

Le quartier de la Gare se trouve à l’ouest du centre-ville. Il s’agit d’une localité vivante, fourmillant de commerces en tout genre. Mais son atout majeur reste l’abondance de transports en commun, favorisant les déplacements internes et externes. Beaucoup de jeunes (et moins jeunes) actifs cherchent à y louer des studios et des deux-pièces. Ainsi, acquérir et rénover un bien ancien en vue d’une location se révèle potentiellement avantageux.

Quartier Robertsau

Le quartier Robertsau est célèbre pour son cadre calme et verdoyant qui rappelle un charmant petit village. Les jeunes couples et les familles apprécient énormément ce secteur, relié au centre-ville par un excellent réseau de transports en commun.

Quartier de l’esplanade

Situé à l’ouest du centre-ville, le quartier de l’esplanade attire principalement les jeunes actifs et les étudiants. En effet, il regorge d’écoles, de centres universitaires et de moyens de transport en commun. Il s’agit du secteur idéal pour mettre en location une résidence estudiantine.

Trouver le bien idéal pour son investissement locatif Strasbourg

Deux options s’offrent à vous en fonction de vos attentes et de vos objectifs. D’un côté, investir dans le neuf, c’est-à-dire dans un bien « clé en main » vous préserve des mauvaises surprises en matière de travaux de rénovation. Plusieurs dispositifs fiscaux peuvent également vous aider à mener à bien votre projet immobilier. En revanche, rénover un bâtiment ancien permet d’accéder à certains avantages fiscaux, notamment le statut LMNP. Prenez soin de bien vous renseigner au préalable. Alors, comment trouver le bien idéal ?

Rechercher un bien par vous-même

Prendre en charge personnellement la recherche permet de maîtriser chaque aspect de son projet d’investissement en immobilier locatif. Néanmoins, vous devrez posséder de solides connaissances sur le marché immobilier strasbourgeois… et éventuellement être en relation avec d’excellents artisans en cas de travaux.

Faire appel à un intermédiaire

S’il s’agit de votre premier investissement locatif Strasbourg, nous vous conseillons de faire appel à des intermédiaires (agences, chasseurs immobiliers…). Ils vous fourniront l’accompagnement dont vous avez besoin en contrepartie d’une rémunération de 2 à 5 % du prix du bien. Cette transaction ne s’effectue qu’à la finalisation de l’achat, lors de la signature de l’acte notarié, bien entendu. Alors, pour plus de sécurité, confiez votre recherche à un chasseur de bien immobilier strasbourgeois.

Le financement de l’investissement locatif Strasbourg

Soyons réalistes, l’investissement locatif Strasbourg ne s’autofinance pas. En effet, les prix moyens au m² atteignent les 3 957 €. Il est très probable que vous ayez à recourir à un prêt immobilier. Alors, n’hésitez pas à comparer les diverses offres proposées par les institutions bancaires pour obtenir les meilleures conditions de crédit.

