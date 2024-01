Prévisions salaires 2024 : Les secteurs où les rémunérations vont grimper en flèche

En ce début de 2024, les dynamiques du monde professionnel subissent une métamorphose significative, impactant les structures salariales de divers secteurs. Des secteurs clés tels que la finance, le digital, les ressources humaines et les achats connaissent des changements notables.

Cette année s’avère être un moment charnière pour les rémunérations, reflétant les mutations dans la demande de compétences, l’essor de l’innovation technologique et la nécessité croissante d’une expertise spécialisée. Les évolutions salariales témoignent ainsi d’une adaptation nécessaire aux besoins émergents du marché. Détails dans cet article.

Secteur Finance

Le secteur financier, toujours dynamique et en évolution, est prévu pour connaître des hausses salariales significatives en 2024. Des postes clés tels que Directeur/Responsable Trésorerie et Consolidateur seront particulièrement concernés par cette tendance ascendante.

Pour les Directeurs et Responsables de Trésorerie, l’expérience est un facteur déterminant dans l’échelle salariale. Avec 10 à 15 ans d’expérience, ces professionnels peuvent s’attendre à des salaires allant de 105 000 à 130 000 euros par an. Pour ceux ayant plus de 15 ans d’expérience, les salaires peuvent dépasser les 130 000 euros annuellement, mettant en évidence la valeur accrue de leur expertise et leur rôle crucial dans la gestion des flux financiers et des risques associés.

En ce qui concerne les Consolidateurs, un autre rôle essentiel dans le secteur financier, l’échelle salariale varie également selon l’expérience. Avec 5 à 10 ans d’expérience, ils peuvent envisager des rémunérations entre 70 000 et 95 000 euros par an, tandis que ceux ayant moins de 10 à 15 ans d’expérience peuvent espérer moins de 85 000 euros annuellement. Ce rôle, axé sur l’analyse et la consolidation des données financières, est crucial pour la prise de décision stratégique et la conformité réglementaire.

Selon l’ article source , ces gammes salariales reflètent la forte demande de compétences spécialisées dans la gestion financière, la planification stratégique et le respect des normes comptables et réglementaires. Elles soulignent également l’importance de l’expérience et de l’expertise dans la progression de carrière dans le secteur financier. En 2024, ces postes, essentiels à la bonne santé financière des entreprises, continueront d’être valorisés, traduisant les attentes croissantes des organisations en termes de compétences financières avancées et de capacités de gestion des risques.

Secteur Tech et Digital

Le secteur de la technologie et du digital, en constante évolution, est prévu pour connaître des augmentations salariales significatives en 2024. Des rôles spécialisés tels qu’Architecte (Cloud, Data, Cyber) et Data Tech Lead sont particulièrement en vue pour ces hausses. Ces postes sont au cœur des innovations technologiques et de la transformation numérique, deux domaines en plein essor. Au bout de deux à cinq ans d’expérience, il est déjà possible de gagner entre 55 000 à 70 000 euros selon le poste.

Ces professionnels, essentiels pour développer et sécuriser les infrastructures numériques des entreprises, sont de plus en plus demandés, ce qui se reflète dans leur potentiel de revenus. Leur rôle crucial dans l’implémentation de solutions cloud, la gestion des données massives et la sécurisation des systèmes contre les cyberattaques justifie cette augmentation salariale. Les hausses peuvent aller jusqu’à 13 %.

Secteur Ressources Humaine

Dans le secteur des Ressources Humaines, la tendance est également à la hausse. Un DRH en France avec 10 à 15 ans d’expérience peut s’attendre à un salaire entre 95 000 et 140 000 euros par an, et ceux avec plus de 15 ans d’expérience peuvent même dépasser les 135 000 euros.

Pour les Gestionnaires ou Directeurs des Relations de Travail, avec 5 à 10 ans d’expérience, les salaires varient entre 70 000 et 100 000 euros par an, et entre 95 000 et 125 000 euros pour 10 à 15 ans d’expérience. Pour optimiser cette augmentation, il est conseillé de se tourner vers un expert en Gestion de patrimoine .

Secteur Industrie

Le secteur industriel en 2024 est marqué par des augmentations salariales notables, particulièrement pour des postes essentiels tels que le Directeur/Responsable de la Maintenance. Ce rôle, qui implique la gestion et l’entretien des équipements et des installations, est crucial pour le bon fonctionnement et la productivité dans le secteur industriel. Avec 5 à 10 ans d’expérience, ces professionnels peuvent s’attendre à un salaire annuel compris entre 60 000 et 75 000 euros. Pour ceux ayant 10 à 15 ans d’expérience, la fourchette salariale augmente pour se situer entre 75 000 et 95 000 euros, tandis que les professionnels avec plus de 15 ans d’expérience peuvent percevoir des salaires dépassant les 95 000 euros annuellement. La demande croissante pour des professionnels qualifiés dans ce domaine, conduit à cette tendance d’augmentation salariale.

L’année 2024 marque une période de croissance salariale significative dans plusieurs secteurs clés, reflétant l’évolution rapide des compétences demandées sur le marché du travail. Pour ceux qui envisagent une carrière ou une transition dans ces domaines, 2024 offre des perspectives prometteuses