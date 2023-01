Comment obtenir la fonctionnalité GPS sur un iPod Touch

Comment configurer la fonctionnalité GPS sur iPod Touch

Cet article explique cinq façons d’ajouter la fonctionnalité GPA à l’iPod Touch, même si ce dernier n’est pas équipé d’une puce GPS.

Apple a arrêté la production de l’iPod Touch en mai 2022, mais ces instructions sont toujours valables.

Accessoires GPS pour iPod Touch

Les dispositifs tiers dotés de puces GPS offrent une véritable fonctionnalité GPS à l’iPod Touch. Ces dispositifs sont tous des ajouts matériels externes dont les caractéristiques varient.

Bad Elf GPS pour Lightning

Le dongle Bad Elf GPS for Lightning se branche sur le connecteur Lightning situé au bas de l’iPod Touch, ajoutant la prise en charge du GPS et du GLONASS pour un signal GPS stable et précis.

Une application gratuite fournit des mises à jour et des outils de configuration.

Il existe également une version de cet accessoire pour les appareils qui utilisent l’ancien connecteur Dock.

Ce dispositif est également idéal pour doter les iPads d’une fonctionnalité GPS.

Série Dual XGPS

Selon le Journal du Freenaute, la série Dual XGPS de récepteurs GPS Bluetooth comprend deux appareils compatibles avec l’iPod Touch : le XGPS150A et le XGPS160. Tous deux sont de petits boîtiers qui se connectent à l’iPod par Bluetooth. Tous deux prennent en charge le GPS, tandis que le XGPS160 ajoute le GLONASS et vous permet de connecter jusqu’à cinq appareils.

GPS Emprum UltiMate

Le dispositif GPS UltiMate d’Emprum est une excellente option non seulement pour l’iPod, mais aussi pour les anciens iPhones, grâce à sa prise Dock Connector intégrée. Il est petit, léger et portable, et peut également fonctionner sur votre ordinateur portable ou de bureau.

Garmin GLO

Le récepteur GPS et GLONASS portable Garmin GLO fournit à votre iPod Touch un GPS et un GLONASS via une connexion Bluetooth sans fil. Il dispose d’une batterie d’une autonomie de 12 heures, pèse à peine plus d’un kilo et promet des relevés de position rapides.

Magellan ToughCase

L’étui ToughCase de Magellan pour la navigation GPS portable et la batterie est une autre bonne option pour les anciens modèles d’iPhone et d’iPod Touch. En plus d’offrir une fonctionnalité GPS, le ToughCase est également un étui robuste et étanche, intégrant une protection, une autonomie supplémentaire, etc.