comment bien choisir votre téléphone IP

La téléphonie IP est une solution de téléphonie moderne qui, depuis sa sortie, fait l’unanimité auprès des utilisateurs.

Son mode de fonctionnement pratique diffère de celui de l’ancien moyen de communication RTC et implique l’utilisation d’un téléphone spécifique, le téléphone IP.

Très populaire auprès des entreprises, le téléphone IP est aussi à la portée des particuliers qui n’hésitent d’ailleurs pas à s’en servir pour profiter de ses multiples avantages.

Cependant, l’appareil étant décliné sous plusieurs modèles, il faut prendre en compte quelques critères de choix pour sélectionner le bon.

Découvrez l’essentiel à savoir sur le téléphone IP et des astuces pour faire le meilleur choix.

Qu’est-ce qu’un téléphone IP et pourquoi le choisir en tant que particulier ?

Le téléphone IP est un appareil conçu pour vous permettre de communiquer partout dans le monde via internet. Le fonctionnement du dispositif est basé sur la technologie VoIP (Voice Over internet Protocol), une solution qui vient révolutionner le monde de la communication aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers.

Le fonctionnement du téléphone IP est très simple : lors de la communication, la voix des communicants est convertie en paquets de données informatiques avant d’être envoyée via internet.

Pour que la personne à l’autre bout du fil entende la voix de son interlocuteur, la voie préalablement transformée en paquets de données est de nouveau décodée. Ce processus de conversion qui permet de communiquer facilement se passe à une très grande vitesse, ce qui raccourcit considérablement le temps de latence. Votre interlocuteur peut alors vous entendre presque instantanément quand vous parlez.

Pour communiquer en VoIP, vous avez besoin d’un téléphone IP qui peut être filaire ou sans fil et d’une connexion internet. V

ous devez également enregistrer votre numéro sur le cloud afin de pouvoir communiquer n’importe où dans le monde. Comme pour les entreprises, le fait d’opter pour un téléphone IP pour leur système de communication offre un certain nombre d’avantages aux particuliers.

Ce mode de fonctionnement vous offre la possibilité de communiquer aisément avec vos proches, quelle que soit leur localisation géographique dans le monde. Le réseau étant fluide, les échanges sont de haute qualité.

Quels sont les avantages d’un téléphone IP pour un particulier ?

Le recours à l’utilisation du téléphone IP s’avère très bénéfique pour les particuliers. Nous pouvons en effet noter des avantages aussi bien en termes de praticité que sur le plan financier.

Une solution de téléphonie presque gratuite

Le téléphone IP, comme nous l’avons expliqué, fonctionne avec une connexion internet. Ce dispositif implique l’usage d’une technologie de stockage de numéro dans le cloud. Cela favorise une réduction considérable des frais d’appels téléphoniques. En effet, les particuliers qui utilisent cette technologie ne sont pas facturés à l’appel, puisque la communication fait partie de leur abonnement internet.

De plus, que vous communiquiez en France, ou hors du pays, le coût des appels téléphoniques ne change pas. Les frais de communication restent les mêmes. Par ailleurs, pour les particuliers disposant déjà d’un abonnement internet à domicile, aucun investissement n’est à prévoir avec la VoIP en dehors de l’achat d’un téléphone IP. Tous leurs appels téléphoniques sur le territoire ou à l’extérieur pourront passer par l’accès internet existant.

La mobilité

Outre l’aspect financier, se tourner vers l’utilisation d’un téléphone IP est aussi avantageux en termes de mobilité. Comme vous pouvez vous en douter, il n’est pas nécessaire de se trouver à proximité d’un système téléphonique pour se servir de la technologie VoIP. Où que vous soyez, vous avez la possibilité de recevoir des appels, tant que vous disposez d’une excellente connexion internet.

Des appels de qualité

En comparaison à une ligne traditionnelle, les appels vocaux comme vidéos sont de haute qualité lorsque vous utilisez la technologie VoIP. Quelle que soit la distance qui vous sépare de votre interlocuteur, elle n’influence pas la qualité des appels.

Les différentes fonctionnalités d’un téléphone IP

Le téléphone IP possède des fonctionnalités très intéressantes. Vous avez la possibilité d’obtenir des rapports d’appel ainsi que des analyses de vos différents échanges téléphoniques. Comme pour un téléphone classique, un répertoire téléphonique peut être créé avec la téléphonie IP. Même en ayant plusieurs numéros enregistrés sur le cloud, la mise en place d’un répertoire reste une possibilité et vous et vos proches pourrez y accéder facilement.

De nombreux utilisateurs, pour une raison ou une autre, souhaitent garder un enregistrement de leurs appels téléphoniques. Le téléphone IP embarque également cette fonctionnalité. Il en est de même pour la messagerie vocale, l’envoi de courriels, la mise en attente des appels ou leur transfert automatique, etc. Par ailleurs, cette solution de téléphonie possède bien d’autres fonctionnalités. Avec des amis ou des membres de votre famille répartis aux quatre coins du monde, vous pouvez créer une conférence audio et même une visioconférence avec l’image et le son.

Vous l’aurez compris, la téléphonie IP se distingue nettement de la solution classique, notamment en raison de sa praticité et de ses nombreuses fonctionnalités. Pour les entreprises comme pour les particuliers, c’est clairement la solution par excellence. Si vous êtes un professionnel travaillant en freelance à domicile, le téléphone IP est votre meilleur allié pour faire face à vos besoins de communication avec vos clients, qu’ils soient en France ou dans d’autres pays.

Les critères de choix d’un téléphone IP

Il existe une panoplie de modèles de téléphones IP et il convient de choisir le meilleur. Pour ce faire, vérifiez en premier lieu les caractéristiques de l’appareil. Le téléphone doit disposer d’un pavé numérique standard, d’un haut-parleur et d’un bouton pour l’ajustement du volume. Vérifiez aussi que l’appareil dispose d’une touche de navigation pouvant être utilisée pour la configuration des paramètres.

Un téléphone IP doit de plus posséder des touches de mise en attente, de rappel, de transfert d’appel ou de désactivation du son. Assurez-vous également qu’il dispose d’un port USB, d’un Bluetooth ou d’un wifi intégré. Si vous préférez un téléphone IP qui vous permettra de réaliser une visioconférence ou de partager des données, optez pour un modèle sophistiqué. Pour résumer, le téléphone IP n’est pas destiné qu’aux professionnels. Les particuliers peuvent aussi s’en servir chez eux. En vous basant sur les critères énumérés, vous pourrez faire le bon choix.