Comment choisir un antivirus en 2024 ?

Bitdefender Antivirus Plus 2024 1 Appareil 1 An

Bitdefender Antivirus Plus : Bitdefender Antivirus Plus a été conçu avec des technologies de cybersécurité permettant de protéger vos appareils sous Windows contre toutes les menaces en ligne, même inconnues et intègre de nombreux outils essentiels pour protéger votre vie privée. Les solutions de sécurité Bitdefender réagissent instantanément aux menaces et malwares sans ralentir votre système. VPN Bitdefender : Avec le VPN Bitdefender, ne vous souciez plus de votre vie privée sur le web. Il protège vos activités en ligne en chiffrant l'intégralité du trafic. Bitdefender Antivirus Plus permet de chiffrer jusqu'à 200 Mo de trafic par jour et par appareil Windows. Portefeuille sécurisé : Stocke vos mots de passe, cartes de crédit et autres données sensibles dans un portefeuille sécurisé. Vous pouvez ainsi remplir automatiquement les formulaires en ligne, en toute sécurité, ou encore générer des mots de passe sûrs. Principaux avantages : Protection complète et essentielle en temps réel contre les virus et les ransomwares sur Windows. Blocage des fraudes et du phishing lors de vos achats et de votre navigation en ligne. Stocke vos mots de passe, cartes de crédit et autres données sensibles dans un portefeuille sécurisé. VPN sécurisé inclus pour une confidentialité totale en ligne. Prévention des menaces réseaux. Antiphishing. Protection Wi-Fi publics/VPN. Protection des transactions en ligne. Recherche de logiciels obsolètes et vulnérables et de paramètres du système potentiellement dangereux, et indique les meilleures corrections.