Mathieu Davy : Avantages et inconvénients de L’intelligence artificielle

La technologie évolue à une vitesse effrayante. Les inventions et les découvertes se succèdent quotidiennement. L’une des révolutions scientifiques les plus parlantes de notre époque est l’intelligence artificielle.

Elle est présente dans presque tous les domaines de la vie. Elle occupe désormais une place de choix dans le quotidien des humains. Toutefois, elle n’est pas encore à 100 % de ses capacités.

En quoi l’utilisation de l’intelligence artificielle est-elle bénéfique ? Quelles sont ses limites ? Nous faisons le point dans cet article.

Quels sont les avantages de l’intelligence artificielle ?

Les apports de l’intelligence artificielle (IA) sont multiples et innombrables. Elles s’imposent dans maints domaines et se révèlent incontournables.

La justice

Au prime abord, elle facilite la recherche d’informations. Généralement, les avocats envoient leurs collaborateurs fouiller les archives pour retrouver des affaires similaires aux leurs. Ainsi, ils savent comment s’y prendre pour remporter les procès. Avec les outils de l’IA, en quelques clics avec les mots clés appropriés, vous pouvez obtenir les dossiers en question.

Ensuite, l’IA émet des pronostics quant à l’issue des affaires litigieuses. Elle donne la probabilité de réussite en tenant compte des cas précédemment traités. De plus, elle va jusqu’à proposer aux juges la meilleure décision de justice. Enfin, toujours grâce à elle, Mathieu Davy a pu mettre au point un dispositif qui aide à trouver rapidement un avocat pour prendre en charge un dossier.

La santé

L’IA sauve des vies. Elle est utilisée dans le cadre des diagnostics. Elle se sert des informations fournies par le patient lors de la consultation et des données mesurées comme la tension artérielle et la température pour détecter la pathologie dont il souffre. Elle va encore plus loin en tenant compte de son rythme de vie, de son métier ou de ses habitudes pour identifier les causes intrinsèques de son indisposition.

En outre, elle permet également de trouver le traitement adéquat pour augmenter les chances de survie des personnes malades. Elle considère les caractéristiques de l’individu et le taux de rendement de chaque thérapie pour désigner celle qui a le meilleur impact. Aussi, trie-t-elle les données pour mettre en évidence la substance ou l’organe responsable de l’état de santé du patient.

L’agriculture

C’est l’un des secteurs où l’IA a le plus laissé ses marques. C’est l’allié des grands producteurs. Grâce aux drones, les cultivateurs ont désormais la possibilité de visionner et de surveiller leurs plantations. Les images qu’ils montrent sont de très bonne qualité et aident les agriculteurs à prendre les meilleures décisions.

Par ailleurs, l’intelligence artificielle contribue à l’augmentation des rendements agricoles. Elle permet de mieux irriguer les plantes et de leur apporter le traitement approprié. Étant donné qu’elle automatise les systèmes d’entretien, les cultivateurs arrivent à gérer de plus grandes superficies sans dépenser des sommes astronomiques.

Les avantages de l’IA vont au-delà de ces domaines. Elle a également fait progresser les transports, les énergies, le service après-vente, le commerce en ligne, la manutention…

Quels sont les inconvénients de l’intelligence artificielle ?

Quoique bénéfique à maints égards, l’intelligence artificielle n’est pas exempte de défauts. Elle présente quelques limites.

Une solution onéreuse

Mettre en place une technologie capable d’effectuer les tâches humaines est très coûteux. Il faut en effet faire appel à des techniciens et à des ingénieurs experts dans leurs domaines. Aussi, cette mission requiert-elle des ressources informatiques très chères. Pour cela, l’IA ne convient pas aux entreprises de petite taille. L’investissement qu’elle nécessite est énorme.

Une longue période d’adaptation

L’IA met au temps à apprendre les tâches qui lui sont confiées. C’est progressivement qu’elle améliore ses capacités. Durant cette période de transition, les missions qu’effectuent les algorithmes et les machines ne sont pas totalement fiables. Au cours de cette phase, le ROI (Return On Investment) est faible.

L’augmentation du taux de chômage

En dépit de ses apports dans la facilitation des conditions de travail, du point de vue social, l’IA a occasionné bien de défauts. Des milliers de personnes se sont retrouvés sans emploi en raison de son efficacité. Ce nombre va continuer à croître les prochaines années parce qu’elle ne cesse de progresser et de s’améliorer.

Qui est Mathieu Davy ?

Mathieu Davy est un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et des technologies nouvelles. Il exerce dans le domaine depuis près de 15 ans et siège au comité national des experts en numérique. Il est membre de nombreuses associations qui regroupent les professionnels du droit.

Outre cela, Mathieu Davy est également le Président de « Call A Lawyer ». C’est un outil digital qui démocratise l’accès au droit et permet à tout citoyen d’avoir recours directement à un avocat pour obtenir une première réponse à son problème.

Cette œuvre de Mathieu Davy est très efficace. En effet, elle a un catalogue de plus de 2000 avocats, tous spécialistes d’un domaine précis. Que vous soyez à la recherche d’un professionnel en droit de concurrence ou d’un expert en droit pénal, vous le trouverez. L’outil est muni d’un moteur de recherche qui permet de peaufiner les résultats en insérant des mots clés. C’est une solution révolutionnaire qui a fait sauter les barrières de l’accessibilité.