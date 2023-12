Configurer un VPN sur votre Smart TV pour débloquer le streaming

Yamaha Microphones USB/ AG01 WH

Configurer un set-up de streaming à partir de zéro peut être une tâche ardue, en particulier pour les utilisateurs ayant peu ou pas d'expérience en production musicale. Le design minimaliste de l'AG01 en tient compte en combinant un microphone à condensateur de haute qualité avec des effets DSP, une fonction LOOPBACK, une connectivité d'entrée flexible et un mélangeur simple et intuitif pour un fonctionnement en streaming sans stress.Connectez-vous simplement à votre ordinateur ou à votre appareil iOS/Android avec les écouteurs de votre choix, puis réglez vos niveaux et vous disposez d'une station de streaming entièrement opérationnelle qui peut être opérationnelle en quelques minutes. Si vous êtes un streamer en direct en herbe qui a besoin d'une solution tout-en-un compacte mais complète et de haute qualité, l'AG01 est prêt quand vous l'êtes.Caractéristiques :- Microphone à condensateur USB de qualité studio- Design moderne et rétro avec deux modèles en noir et blanc- Enregistrement et lecture audio 2 pistes haute résolution (24 bits, 192 kHz)- Mini entrée/sortie 4 pôles (TRRS) pour prendre en charge de nouvelles applications de streaming- Fonction LOOPBACK flexible idéale pour la diffusion en direct ou l'enregistrement en direct- Bouton muet pour plus de commodité pendant la diffusion en direct- Contrôle facile et son professionnel avec COMP/EQ et 1-TOUCH REVERB- Contrôleur AG (Windows/Mac/iOS) pour un contrôle précis des paramètres- Prise en charge Windows/Mac par connexion USB-C- Connectivité iOS via Apple Camera Adapter (nécessite une alimentation USB externe)- Android pris en charge par mini entrée/sortie 4 pôles (TRRS)- Entrée d'alimentation USB-C (5 V CC, 900 mA)- Trou de vis 3/8″ pour pied de micro (avec capuchon de protection)- Cubase Al, WaveLab Cast, Cubasis LE et Rec'n'Share sont disponibles- Dimensions : 281 x 118 x 116 mm- Poids : 1,2 kg