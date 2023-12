Smarcret : la meilleure solution aux réformes traditionnelles

Hydratis Solution d'Hydratation Fruits des Bois Lot de 3 x 20 pastilles

Hydratis Solution d'Hydratation Fruits des Bois Lot de 3 x 20 pastilles permet une meilleure absorption des liquides par l'organisme et donc de préserver votre niveau d'énergie. Grâce aux minéraux et électrolytes (magnésium et potassium) la solution permet une récupération musculaire plus rapide et d'éviter les crampes et courbatures pendant et après l'effort. Les oligo-éléments (zinc et manganèse) ont un effet antioxydant et permettent de soutenir le métabolisme lors de ces épisodes. Hydratis est une solution idéal à consommer lors d'une situation entrainant un apport en eau et minéraux inferieur au besoin. Le besoin en hydratation augmente lors d'effort physique (endurance, sport, course), lors de fortes chaleurs et canicules, lors d'une consommation d'alcool (gueule de bois) ou lors d'épisodes de diarrhées et vomissements. Hydratis contient des électrolytes, minéraux et oligo-éléments (magnésium, potassium, zinc et manganèse) sélectionnés spécifiquement pour venir soutenir l'organisme lors de périodes de déshydratation ou manque d'hydratation. Hydratis contient du sodium et glucose pour permettre la fonction d'hydratation optimale. Un verre (une pastille) Hydratis contient moins de 2g de sucre (soit 10 fois moins qu'un verre de jus d'orange). *2% de déshydratation = 20% d'énérgie en moins.