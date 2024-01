Nouvel étiquetage énergétique des appareils électroménagers 2024 : Comprendre et utilisation

MoesHouse Contrôleur universel RF IR pour appareils électroménagers Moes WiFi. Application Tuya Smart Life. Contrôle vocal via Ale

Fonctionnalités:Nouvelle version hautement compatible avec RF et IR : La télécommande infrarouge et RF tout-en-un se consacre à l'activation des climatiseurs, téléviseurs, ventilateurs, DVD, STB, TV BOXes, etc. Appareils infrarouges et même appareils RF tels que lumière RF, interrupteur RF, stores roulants RF, etc. avec une seule télécommande; stockage de milliers de codes infrarouges. (Prise en charge IR 38KHZ et RF 433/315 MHz)2. Plusieurs protocoles de télécommande RF assurent une meilleure expérience utilisateur pour le contrôle de différents dispositifs RF de 433MHz tels que le moteur de rideaux/volets, interrupteur de lumière ; code IR local pour une réponse plus rapide.3. Contrôle à distance WiFi/4G de l'application depuis n'importe où: Équipé du nouveau contrôleur intelligent MOES,vous pouvez contrôler les appareils infrarouges et radiofréquences avec l'application mobile gratuite "Smart Life/Tuya" à tout moment et depuis n'importe où (compatible avec Android et iOS). Contrôlez vos appareils électroménagers à l'avance lorsque vous êtes loin de chez vous. Transformez votre smartphone en une télécommande universelle de manière plus facile.4. Contrôle vocal mains libres : Alexa, réglez la climatisation à 77 degrés Fahrenheit. Une simple commande vocale peut activer le contrôleur pour contrôler à distance la plupart des appareils de contrôle infrarouges et radiofréquences, tels que la climatisation, le ventilateur, la télévision, le lecteur DVD, les STB, les TV BOX et les