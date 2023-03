Le spondylolisthésis est l’un des problèmes de santé de nos jours. Il désigne le glissement d’une vertèbre sur une autre, et touche environ 8 % de la population.

Si ce mal de dos s’observe généralement chez l’adolescent et l’adulte jeune, il est plus fréquent chez les sportifs de haut niveau qui s’adonnent à des activités impliquant une des postures cambrées et une rotation de la colonne.

Que faut-il savoir sur le spondylolisthésis ? Quels sont ses symptômes et ses grades ? Comment le soigner et le prévenir ? Retrouvez ci-dessous la réponse à toutes ces questions et bien d’autres.

Quels sont les différents grades du spondylolisthésis ?

Le spondylolisthésis est un problème de santé se caractérisant essentiellement par le glissement d’une vertèbre sur une autre. Ce déplacement entraine généralement tout le reste de la colonne vertébrale.

Très souvent, c’est la partie la plus fragile du rachis qui glisse. D’ailleurs, la majorité des cas de spondylolisthésis concerne les vertèbres les plus basses, surtout celles situées au niveau de la jointure de la colonne lombaire à la colonne sacrée.

De façon générale, il existe quatre niveaux de spondylolisthésis. Ils sont classés dans l’ordre croissant en tenant compte de l’importance du glissement, de l’évolution dans le temps et de l’intensité des douleurs. Selon le besoin, vous pouvez faire le traitement d’un spondylolisthésis de grade 1 afin d’empêcher toute complication.

Lorsqu’il n’est pas vite pris en charge, le spondylolisthésis peut provoquer un vieillissement précoce de la colonne vertèbre. On parle alors de spondylolisthésis dégénératif. Il touche généralement les femmes et les personnes du troisième âge. Il se manifeste souvent par de vives douleurs dans le dos, la fesse, la cuisse et la jambe. Si les douleurs se calment souvent au repos, elles constituent une véritable gêne.

Les causes du spondylolisthésis

Les causes de spondylolisthésis sont diverses. Chez certains patients, c’est les positions de travail nécessitant des postures penchées vers l’avant qui occasionnent l’apparition de ce problème. Chez d’autres, le spondylolisthésis est étroitement lié au port régulier de charges lourdes.

À noter que le port de sac à dos lourd peut déclencher ce mal de dos chez l’enfant. Par ailleurs, la pratique de certaines activités sportives (la danse, gymnastique rythmique, les lancers de poids, l’équitation, etc.) peut provoquer un spondylolisthésis.

Quels sont les symptômes de ce mal de dos ?

On distingue aujourd’hui trois types de spondylolisthésis à savoir :

le spondylolisthésis arthrosique ou le spondylolisthésis lombaire dégénératif ;

le spondylolisthésis lombaire par lyse isthmique ;

le spondylolisthésis lombaire dysplasique.

Selon le cas, le spondylolisthésis ne peut pas provoquer un symptôme en particulier. Parfois, le patient ne ressent aucun malaise du tout. Cependant, sa manifestation la plus fréquente est une sensation de fortes douleurs lombaires. On parle dans ce cas de lombosciatique.

En fonction du patient, le trajet des douleurs peut largement varier. En général, elle descend progressivement dans la fesse en suivant la partie latérale de la jambe. Elle poursuit son chemin et va jusqu’au niveau du gros orteil en passant par le dessus du pied du patient.

Certes, la douleur ne dépend pas toujours de l’importance du glissement de vertèbre. Cependant, elle entraine généralement une fragilité des articulations et des disques entre les vertèbres. À noter que certains mouvements peuvent amplifier l’intensité des douleurs. Il revient au patient de prendre des précautions pour éviter une complication de la situation.

Comment traiter un spondylolisthésis ?

Lorsque vous commencez à ressentir un mal de dos répété, l’idéal serait de consulter rapidement un rhumatologue. Grâce à son savoir-faire, ce professionnel peut vous indiquer la conduite à tenir pour vous soulager. Si vous attendez que la situation se complique, le rhumatologue ne pourra plus rien faire pour vous. Il vous faudra absolument consulter un chirurgien qui interviendra pour arrêter le glissement de la vertèbre.

En général, le traitement d’un spondylolisthésis est prescrit en fonction de la douleur que ressent le patient. Selon le diagnostic posé par le médecin, la prise régulière d’un anti-inflammatoire ou d’un antalgique peut aider à se soulager. Parfois, des séances de kinésithérapie sont nécessaires pour favoriser un renforcement des muscles abdominaux et dorsolombaires. En fonction de l’évolution du mal, le médecin traitant peut recommander un repos absolu de quelques jours avec le port d’un corset de temps en temps. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, une intervention chirurgicale devient incontournable.

Pour éviter une réapparition de ce problème, vous devez prendre quelques précautions. Elles vont varier en fonction de vos habitudes. Si vous êtes un sportif, évitez la pratique de certaines activités sportives. N’hésitez pas à demander une adaptation de poste si vous exercez un métier qui présente des risques élevés de spondylolisthésis (port de charges lourdes, position penchée en avant, etc.). Dans la mesure du possible, faites une radiographie tous les 5 ans pour vérifier la position de vos vertèbres.

Maintenant que vous avez suffisamment d’informations sur le spondylolisthésis, il vous revient d’adopter les bons gestes pour l’éviter.