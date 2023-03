Comment l’intelligence artificielle peut-elle améliorer les pratiques médicales ?

L’IA et les réseaux neuronaux peuvent changer fondamentalement l’ensemble du monde de la médecine.

En effet, ils peuvent transformer le système de diagnostic, stimuler le développement de nouveaux médicaments, améliorer la qualité des services médicaux en général et réduire les coûts.

À l’avenir, les possibilités de l’IA seront presque illimitées. Nous vous invitons à découvrir un aperçu des implications de l’intelligence artificielle dans le secteur médical.

Utilisation de l’IA dans les recherches médicales

Les images provenant des IRM (Imagerie par résonnance magnétique), des tomodensitomètres et des radiographies peuvent contenir de grandes quantités de données complexes. Leur évaluation par l’homme peut s’avérer longue et fastidieuse. Par ailleurs, il y a tant de types et de sous-types de maladies à prendre en compte.

De plus, il existe une avalanche de nouvelles données scientifiques sous la forme de divers biomarqueurs et de données génomiques. Par conséquent, cette tâche devient de plus en plus difficile pour le médecin.

Dans ce contexte, l’utilisation des nouvelles capacités de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique peut être utile. Ainsi, les approches basées sur l’IA permettent aux chercheurs de voir pendant les diagnostics ce qui peut échapper à l’œil humain.

En effet, les dispositifs de l’IA peuvent scanner les images jusqu’aux pixels individuels, fournissant ainsi des analyses précises.

Reconnaissance du cancer de la peau grâce à l’IA

L’intelligence artificielle dans les soins de santé montre des résultats impressionnants pour résoudre le problème de la détection précoce du cancer de la peau. L’expérience a été menée en 2018 par des scientifiques des États-Unis, de France et d’Allemagne. Ces derniers ont entraîné des réseaux neuronaux à identifier des images pour le diagnostic du cancer de la peau.

La machine a reçu plus de 100 000 images de grains de beauté inoffensifs et de mélanomes potentiellement mortels. Les chercheurs ont montré les mêmes photos à des dermatologues professionnels qui ont essayé d’identifier le cancer à partir des images.

La machine s’est mieux débrouillée que les spécialistes. Elle a reconnu correctement les tumeurs malignes dans 95 % des cas, alors que les humains n’ont obtenu ce résultat que dans 86 % des cas.

Amélioration des diagnostics avec l’intelligence artificielle

À l’heure actuelle, l’utilisation de l’IA dans le diagnostic médical en est aux premiers stades de sa mise en œuvre.

Cependant, cette technologie pourrait avoir une incidence sur la manière dont le système de santé traite les problèmes de diagnostic.

Diverses entreprises utilisent des chatbots d’IA compatibles avec le langage naturel pour identifier les schémas des symptômes signalés et générer des diagnostics potentiels.

Par exemple, une application peut répondre à un utilisateur décrivant les symptômes de la grippe et lui conseiller de se rendre dans une pharmacie pour prendre des médicaments.

L’IA dans l’échographie des femmes enceintes

Aujourd’hui déjà, certains hôpitaux britanniques utilisent une nouvelle façon de tester le fœtus pour détecter des pathologies difficiles ou impossibles à détecter par d’autres moyens. Le système fonctionne sur la base de l’intelligence artificielle et contient plus de 350 000 images de fruits présentant diverses déviations.

Il s’appelle ScanNav Anatomy et il est capable de fournir au médecin de nombreuses informations utiles sur les pathologies fœtales. Il se base sur les données disponibles dans la base de données pour d’autres patients.

L’IA en télémédecine

Les patients n’ont plus besoin de quitter le confort de leur foyer pour consulter un médecin.

Le développement de logiciels de télémédecine simule les interactions médecin-patient en face à face.

En outre, les applications d’IA peuvent recevoir des analyses à l’aide de gadgets mobiles et de technologies en Cloud.

Par exemple, on peut taper du doigt sur un smartphone pour mesurer la tension artérielle d’une personne.

La télémédecine peut stocker, analyser toutes les données des patients et prédire les changements à venir. Elle peut donner des recommandations sur les nutriments qui manquent à l’organisme, si une personne a besoin de plus d’exercice ou de sommeil.

La chirurgie avec l’intelligence artificielle

L’imagerie, la navigation et la robotique chirurgicale modifient les pratiques de travail dans ce domaine. L’utilisation de l’intelligence artificielle garantit la précision, la fiabilité, la sécurité et l’automatisation du processus chirurgical.

La chirurgie robotique soulage la fatigue des médecins et permet des interventions chirurgicales peu invasives. Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer que l’intelligence artificielle peut prolonger la vie et augmenter les chances de survie des patients.