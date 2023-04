Réaliser un gommage présente divers avantages pour la peau, en particulier pour le visage. Ce cosmétique joue un rôle prépondérant dans le cadre de l’entretien du visage. En outre, il participe à la santé de la peau. Retrouvez plus en détail l’importance de réaliser un gommage pour le visage et tout ce qu’il faut pour le réussir.

Le gommage : qu’est-ce que c’est et à quoi cela sert-il ?

À chaque instant, l’épiderme se restaure : des cellules meurent et sont remplacées par d’autres, entièrement nouvelles. Ainsi, jour après jour, et seconde après seconde, notre peau connait un rajeunissement.

Or, si ce cycle est bénéfique, les cellules défuntes peuvent tout de même rester accrochées à la surface de l’épiderme. Par conséquent, notre peau a besoin d’un petit coup de pouce afin de s’en débarrasser. Voilà principalement l’intérêt du gommage qui est un soin exfoliant pour la peau.

L’action du gommage consiste en un nettoyage des impuretés de la peau. C’est un traitement qui permet d’éliminer par friction les cellules mortes et les impuretés à la surface de l’épiderme. Ainsi, ses petits grains, appliqués en mouvements circulaires, contribuent à l’oxygénation de l’épiderme.

Ils favorisent une meilleure circulation sanguine et assurent l’équilibre de la peau. Par ailleurs, en prélude à l’application d’un masque visage pour purifier et raffermir la peau, le gommage pour visage est vivement recommandé.

Les atouts beauté du gommage pour le visage

L’exfoliation de l’épiderme au niveau du visage permet tout d’abord d’affiner le grain de peau. Cela permet ensuite de resserrer les pores. Enfin, ce geste de beauté permet d’avoir un teint éclatant et lumineux.

Surtout, en temps hivernal, l’exfoliation de la peau du visage est un incontournable, celui-ci étant confronté à rude épreuve ! Rassurez-vous, même par temps d’été, c’est une bonne pratique à adopter, car cela favorise un bronzage uniforme et durable.

Par ailleurs, exfolier la peau de votre visage est un geste génial pour :

Faciliter la pénétration des actifs cosmétiques ;

Empêcher l’accumulation d’impureté dans les pores de votre peau ;

Assurer la bonne santé de votre épiderme.

Notez qu’après l’exfoliation de votre visage et l’emploi du masque pour visage, il est conseillé d’utiliser une crème hydratante et nourrissante en crème de jour ou crème de nuit.

Exfoliation du visage : les particularités

Contrairement à la peau des autres parties du corps, celle du visage est plus fragile et délicate. De plus, elle est beaucoup plus exposée aux agressions extérieures et mérite un traitement particulier. C’est pourquoi l’application d’un soin exfoliant aux grains plus fins est recommandée. Cela permet de préserver l’épiderme.

Comment réussir son gommage pour le visage ?

Le premier critère pour réussir son gommage est de l’appliquer sur une peau purifiée. Ensuite, veillez à disposer d’un soin exfoliant qui respecte votre type de peau. On distingue à cet effet trois types de peaux, notamment sèche, mixte et grasse.

Le troisième critère est d’assurer une application correcte de votre soin cosmétique. Pour cela, évitez le contour des yeux et veillez à étaler le soin sur votre décolleté, votre cou et votre visage. Le quatrième critère est lié à la façon d’appliquer votre soin.

En effet, il est important d’exfolier la peau sans l’agresser. À cet effet, évitez les gestes forts. Adoptez plutôt des gestes doux, souples et répétitifs. La quatrième règle concerne le rinçage. Rincez le visage à l’eau limpide, puis séchez avec une serviette en éponge propre.

Pour finir, appliquez un masque ou une crème hydratante en vue de protéger l’épiderme et profiter de tous les bienfaits de votre traitement.

À quelle fréquence gommer son visage ?

La fréquence de gommage du visage dépend de chaque type de peau. En effet, il est recommandé de gommer son visage 1 à 2 fois par semaine pour les peaux grasses. En revanche, pour les peaux sèches ou sensibles, il est recommandé de les gommer 1 à 2 fois par mois.

Par ailleurs, on retrouve sur le marché des gommages pour le visage bio et qui sont d’une douceur particulière. Pour ces types de soins, on peut librement en profiter une fois par deux jours, voire au quotidien. Toutefois, cela n’est valable que chez les peaux non sensibles !

Enfin, il est primordial de choisir des produits adaptés à votre type de peau et de bien les rincer après application. Cela vous permettra en l’occurrence de pallier toute irritation des suites d’un gommage pour le visage.