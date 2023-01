Crampes menstruelles : Essayez une ceinture menstruelle

Les crampes qui accompagnent les règles peuvent être angoissantes et très douloureuses.

Heureusement, il existe une variété de remèdes naturels qui peuvent atténuer les crampes et soulager la douleur.

L’un des moyens les plus courants consiste à utiliser une ceinture menstruelle. Lisez la suite pour en savoir plus sur leur fonctionnement et sur la façon dont vous pouvez les utiliser pour soulager l’inconfort menstruel.

Hormones et crampes menstruelles

Les changements hormonaux et le stress peuvent provoquer des crampes menstruelles. Elles sont également liées à d’autres problèmes de santé tels que l’endométriose ou les fibromes. Certains médecins pensent que l’utérus libère naturellement des prostaglandines, des hormones qui provoquent des douleurs et des inflammations dans l’organisme.

D’autres médecins pensent que l’utérus se contracte et se serre autour de sa propre paroi pendant les menstruations, ce qui provoque des douleurs et des crampes. L’une des causes les plus courantes des crampes menstruelles est l’endométriose, c’est-à-dire la croissance de tissus en dehors de l’endroit où ils devraient se trouver.

L’endométriose touche jusqu’à 10 % des femmes à un moment donné de leur vie reproductive, ce qui en fait l’une des causes les plus fréquentes de douleurs menstruelles.

Qu’est-ce qu’une ceinture menstruelle ?

Une ceinture menstruelle est un appareil qui se porte autour de la taille, placé devant l’utérus pour être précis. Cet appareil chauffe et vibre ce qui permet d’accélérer la circulation sanguine dans cette zone et ainsi réduire les douleurs.

La plupart des ceintures menstruelles peuvent aussi être utilisées pour soulager les douleurs lombaires, l’arthrite et d’autres types de douleurs.

Comment fonctionnent elles ?

Le principe est simple, une résistance chauffante augmente la température de votre corps, ce qui entraîne une relaxation musculaire. Les vibrations quant à elles, permettent d’activer la circulation sanguine. Le résultat final est un soulagement de la douleur après 20 à 30 min d’utilisation.

Astuce : Pour « dépanner », vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour soulager les crampes et les règles douloureuses.

Quelle est la ceinture menstruelle qui vous convient ?

Il existe aujourd’hui un certain nombre de ceintures menstruelles différentes sur le marché. Le choix de celle qui vous conviendra le mieux dépend de vos besoins.

Examinons quelques points à prendre en compte lors du choix de ce type de ceinture :

– Quel type de chaleur fournit-elle ?

– Y’a t-il plusieurs réglages ?

– Ce produit convient-il aux personnes allergiques ou sensibles à certains matériaux ?

– Y’a t-il un mode vibration intégré ?

Pour information, le leader en France est la société Bye Pain qui fabrique des ceintures menstruelles mais également d’autres articles liés aux douleurs de règles. Voici à quoi ressemble le modèle qu’ils commercialisent :

Comment utiliser une ceinture menstruelle ?

L’utilisation est très simple :

Placez la ceinture sur votre bas ventre au niveau de l’utérus Choisissez le niveau de température désiré Choisissez d’activer la fonction vibration ou non Vaquez à vos occupations !

noter que la plupart des modèles commercialisés sont équipés d’un timer (généralement 15 minutes) pour vous protéger d’éventuelles brûlures en cas d’endormissement. Il suffit simplement d’appuyer à nouveau sur un bouton pour relancer un nouveau cycle.

Que pouvez-vous faire d’autre pour soulager vos douleurs ?

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour réduire vos crampes de règles, comme prendre un bain avant de vous coucher par exemple. Vous pouvez également essayer de modifier votre régime alimentaire, notamment en supprimant la caféine et en étant plus actif (au moins pendant cette période).

Parmi les autres solutions, citons l’acupuncture, les techniques de relaxation, les étirements doux, l’automassage et la méditation de pleine conscience.

Certains experts recommandent également de prendre de l’ibuprofène (comme Advil ou Motrin).

Il est toujours possible de se reposer. De nombreuses femmes trouvent que faire de courtes pauses tout au long de la journée les aide à se sentir mieux. Pour être sûre de rester à l’aise pendant ces pauses, il est important d’utiliser des serviettes ou des tampons qui absorbent bien le sang et ne causent pas d’inconfort.

Enfin, le sport est également un moyen efficace de soulager vos crampes menstruelles.

Vous pouvez essayer certains de ces exercices :

– la natation

– la marche

– Yoga doux ou étirements

– Techniques de respiration profonde et de relaxation

A noter que vous pouvez parfaitement faire ce type d’ activité en portant une ceinture menstruelle.

Remarques finales

La douleur qui accompagne les menstruations peut être pénible mais les progrès pour soulager ces maux a fait un bon en avant avec ce nouveau dispositif. Fini les bouillottes odorantes et encombrantes ou encore les stimulateurs électriques désagréables ! Place à la ceinture menstruelle.