Les fonctions les plus intéressantes de PowerPoint

PowerPoint est devenu un logiciel de référence mondial pour créer des présentations et des diapositives. Tant dans le domaine professionnel, universitaire et personnel, ce programme Microsoft Office package a des millions d’utilisateurs dans le monde entier. Sans aucun doute, c’est un créateur de présentations efficace et facile à utiliser, des fonctionnalités qui en font le candidat idéal pour effectuer ces tâches. Il est vrai que nous pouvons trouver sur Internet d’autres programmes avec des fonctionnalités similaires et apparemment plus puissants que PowerPoint, mais la réalité est que les possibilités offertes par ce logiciel ne peuvent pas être égalées par ses concurrents.

Les fonctionnalités offertes par PowerPoint peuvent être très avancées, mais pour tirer le meilleur parti de ses capacités, nous devons découvrir progressivement toutes les possibilités qu’il met à notre disposition. Pour contribuer à ceux qui souhaitent approfondir l’utilisation avancée de PowerPoint, nous mentionnerons ci-dessous trois fonctions très intéressantes de ce logiciel avec lesquelles nous pouvons tirer le meilleur parti de nos présentations et diapositives.

Trier les éléments d’une liste

Dans de nombreux cas, le texte inséré dans les cadres PowerPoint est une petite liste dans laquelle une information donnée est structurée. Parfois, quand nous avons fini d’inclure tout le contenu, nous avons l’idée de commander de mettre en place un ordre différent, ou nous nous rendons compte que nous avons eu tort et un des éléments devrait aller tôt ou tard. La solution la plus courante pour les utilisateurs serait de copier le texte, de le supprimer et de le coller à l’endroit souhaité dans la liste. Cependant, il existe un raccourci beaucoup plus rapide.

La première chose à faire est de sélectionner l’élément que vous souhaitez déplacer. Vous pouvez cliquer deux fois à droite ou appuyer sur les touches « shift+fin ». Une fois que nous sélectionnons, nous appuierons simultanément sur les touches « shift+alt » et les touches avec des dates vers le haut ou vers le bas. De cette façon, nous pouvons déplacer le texte sélectionné sans copier, supprimer et coller.

Lecture à haute voix de la présentation

Créer des présentations et des diapositives attrayantes et complètes est parfois une tâche fatigante. Cependant, une fois que nous avons terminé, il est toujours utile de revoir le contenu que nous avons ajouté pour nous assurer que le texte ne contient pas de défauts qui détériorent la qualité de notre travail. Pour faciliter cette révision, PowerPoint a la capacité de lire le texte à haute voix pendant que nous écoutons attentivement pour identifier les erreurs.

Pour activer cette fonction, nous devons cliquer sur « Fichier ». Là, nous nous dirigeons vers « Options » et à l’intérieur, nous cliquerons sur « Personnaliser ruban options ». Dans la liste, nous allons chercher « Lire » et cliquer sur « Ajouter » pour l’ajouter dans un groupe personnalisé. Nous acceptons la configuration, sélectionnons le texte en question et nous pouvons déjà utiliser cet outil.

Pouvons-nous récupérer des fichiers PowerPoint perdus ou endommagés?

Heureusement pour les utilisateurs qui travaillent quotidiennement avec ce logiciel, toutes les informations et les documents qu’ils traitent dans PowerPoint peuvent être récupérés en cas de perte, de suppression ou de dommages.

La première option est de recourir à l’auto-enregistrement, une fonction par défaut du programme qui enregistre automatiquement les progrès et les maintient en cas d’échec inattendu. Lorsque vous rouvrez le programme, nous pourrons restaurer la version depuis la dernière fois que l’auto-enregistrement a été exécuté.

Pour les fichiers corrompus, la meilleure option est de restaurer la version précédente. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et sélectionnez l’option « Restaurer la version précédente ». Une fenêtre s’affichera et nous choisirons la version la plus récente car elle contiendra le contenu le plus récent. Si le fichier n’apparaît pas dans le dossier, nous devons restaurer la sauvegarde par défaut de notre système d’exploitation.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier de vérifier la corbeille, à partir de laquelle nous pourrons récupérer le fichier PowerPoint et l’utiliser à nouveau normalement.

Et si rien ne marche?

Il est possible qu’aucune de ces options ne soit suffisante, auquel cas la meilleure alternative est de recourir à un logiciel professionnel de récupération de données. Wondershare Recoverit est l’option la plus recommandée par les spécialistes en ce moment, plus une occasion unique d’avoir une assurance pour nos fichiers pour un prix gratuit.

Recoverit se positionne actuellement comme le récupérateur de fichiers au taux le plus élevé du marché. Actuellement, son taux de réussite dépasse 95 %, une capacité vraiment incroyable pour un logiciel gratuit. En outre, sa capacité d’action couvre plus de 100 scénarios de perte différents et des appareils sur lesquels travailler. Disques durs, cartes SD, SDD, USB, stockage de périphériques MP3, appareils photo, vidéo, mobiles… Toutes nos données sont en sécurité avec Recoverit.

Un autre de ses grands attraits est sa facilité d’utilisation. Il suffit d’ouvrir le programme et d’exécuter l’analyse. Le reste du travail sera fait par le logiciel. Après l’analyse, nous verrons une liste dans laquelle nous pourrons rechercher les fichiers perdus que nous pouvons restaurer, et nous avons même la possibilité de les visualiser au préalable pour nous assurer que nous ne nous trompons pas.

Et si cela ne suffit pas, il est disponible pour Windows et MAC, de sorte que tous les utilisateurs peuvent en bénéficier.