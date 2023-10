Alfa Romeo Giulietta : un retour électrisant envisagé du célèbre modèle compact pour 2028

Jean-Philippe Imparato, le PDG d’Alfa Romeo, évoque la possibilité de ramener le célèbre modèle compact sur le marché en 2028

La marque italienne Alfa Romeo pourrait réintroduire en 2028 l’un de ses modèles les plus emblématiques, la Giulietta, en version électrique. Le PDG Jean-Philippe Imparato a évoqué cette possibilité lors d’une entrevue avec nos confrères d’Autocar.

Un SUV compact et une nouvelle stratégie électrique dans les cartons

Avant de parler plus avant de la Giulietta, précisons que la firme au trèfle poursuit sa montée en gamme et planifie déjà deux nouveautés importantes pour les années à venir. Tout d’abord, il est prévu qu’en 2024, Alfa Romeo commercialise un petit SUV afin d’élargir son catalogue et de répondre à une demande croissante dans ce secteur. Parallèlement, la mythique Alfa Romeo 33 Stradale devrait également faire son retour sous peu.

Dans ce contexte, la marque travaille activement sur le développement de motorisations électriques et annonce vouloir proposer uniquement des modèles électrifiés à partir de 2027. Pour cela, elle compte s’appuyer sur la plateforme STLA Medium qui lui permettrait d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres avec une puissance de près de 400 chevaux.

Refonte du modèle Giulietta pour mieux répondre aux attentes des automobilistes ?

C’est donc en toute logique que la possible réincarnation de la Giulietta serait pensée dès le départ comme un modèle électrique. Il faut dire qu’avec 482,150 unités vendues entre 2010 et 2020, la compacte italienne a connu un succès modeste mais qui témoigne de l’intérêt des consommateurs pour ce type de véhicule.

Quelques éléments clés pour la nouvelle Giulietta électrique :

Date de sortie : pas avant 2028, Alfa Romeo souhaitant d’abord se concentrer sur ses autres projets

pas avant 2028, Alfa Romeo souhaitant d’abord se concentrer sur ses autres projets Motorisation : 100% électrique basée sur la plateforme STLA Medium

100% électrique basée sur la plateforme STLA Medium Autonomie : jusqu’à 700 km grâce à cette nouvelle technologie

jusqu’à 700 km grâce à cette nouvelle technologie Puissance : environ 400 chevaux pour offrir des performances dignes de la marque

environ 400 chevaux pour offrir des performances dignes de la marque Design : à prévoir, en gardant toutefois à l’esprit que la firme pourrait opter pour un style résolument moderne afin de marquer sa transition énergétique

La Giulietta électrique, symbole du renouveau d’Alfa Romeo ?

S’il est encore trop tôt pour affirmer que le retour de la Giulietta est acté, sa réapparition marquerait en tout cas un tournant dans l’histoire d’Alfa Romeo. Les premières images et informations dont nous disposons concernant les futurs véhicules électriques de la marque montrent qu’elle se prépare à effectuer une transition majeure, résolument axée sur la performance et la qualité.

Sachant que la Giulietta avait vécu jusqu’à présent une carrière commerciale globalement correcte mais sans éclat, le fait de miser sur une motorisation électrique audacieuse pour relancer ce modèle emblématique témoigne de la volonté d’Alfa Romeo d’aborder plus sereinement son avenir.

En route vers un futur 100% électrique

Outre la possible Giulietta, c’est toute la gamme qui fera l’objet de cette approche électrifiée. En effet, dès 2027, Alfa Romeo souhaite proposer uniquement des modèles électriques, positionnant ainsi la marque italienne comme pionnière dans l’univers du véhicule haute-performance vert.

Toutefois, avant de retrouver la célèbre compacte sur nos routes, il faudra patienter encore quelques années pour voir si Alfa Romeo concrétise cette ambition. Mais il est incontestable que la perspective de rouler au volant d’une Giulietta électrique séduit déjà les amateurs d’automobile.