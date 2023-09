Comment choisir un véhicule de société ?

La mise à disposition d’un véhicule de société par l’employeur à ses collaborateurs est une pratique que l’on retrouve fréquemment en France. Pour le salarié, c’est une gratification et une source de satisfaction et de motivation. Pour l’entreprise, c’est un moyen d’attirer et de fidéliser des employés talentueux.

Cela dit, qu’il s’agisse d’une voiture de service ou de fonction, le choix d’un véhicule de société peut avoir un impact financier significatif. Il revêt donc une importance particulière. Découvrez dans cet article les principaux facteurs à prendre en considération pour faire un choix éclairé.

Les besoins de l’utilisateur

Lors du choix d’une voiture de société, il est primordial de prendre en considération les besoins spécifiques de chaque utilisateur. Par exemple, s’il s’agit d’un véhicule de fonction et que le salarié peut en faire un usage privé, il convient de considérer des facteurs comme :

Les besoins spécifiques des missions affectées au salarié : transport de marchandises, conduite dans des zones urbaines denses , nécessité d’un véhicule équipé d’une transmission intégrale pour parcourir des routes difficiles (montagne, forêt, sable, etc.).

, nécessité d’un véhicule équipé d’une transmission intégrale pour parcourir des routes difficiles (montagne, forêt, sable, etc.). L’espace de chargement et les compartiments de rangement intérieurs, etc.

L’image de l’entreprise

Ce n’est pas un secret, un conducteur d’une petite citadine donnera une image différente de celle d’un conducteur d’une berline de luxe ou d’un grand SUV. Le véhicule d’entreprise sera comme une carte de visite et aura un impact significatif sur les salariés et sur les clients !

Il devra donc renvoyer une image conforme aux valeurs de votre entreprise. D’ailleurs, l’image renvoyée par les véhicules d’une entreprise est souvent associée à la qualité de ses produits et services. Le fait de privilégier une marque et un modèle de véhicule appropriés contribue non seulement à renforcer la satisfaction des salariés, mais aussi à renvoyer une image cohérente et valorisante de votre entreprise. Si vous choisissez des véhicules hybrides rechargeables Toyota par exemple, vous renvoyez l’image d’une entreprise soucieuse de l’environnement.

Les frais d’utilisation du véhicule

Outre le prix d’acquisition, il est important de prendre en considération les frais d’utilisation du véhicule de société :

Les frais d’entretien (pneus, vidange, balais d’essuie-glace, etc.) ; Les frais d’assurance. Les frais de réparation. Le carburant. Les charges fiscales, etc.

Étant donné que les dépenses engendrées par la flotte de véhicules impactent sur le budget d’une entreprise, il est judicieux de choisir un véhicule dont les coûts d’exploitation sont les plus réduits possibles.

La fiabilité et le confort

Un véhicule d’entreprise devra répondre à tous les besoins de mobilité de son utilisateur. Il devra donc être à la fois fiable et confortable afin de réduire les risques de panne tout en favorisant une conduite fluide et agréable.

Pour évaluer la fiabilité d’un véhicule, vous pouvez consulter des sites spécialisés et des tests réalisés par des organismes indépendants.

Assurez-vous également que le véhicule en question offre des équipements avancés de sécurité active et passive tels que le freinage d’urgence, le système d’alerte de franchissement de ligne, le correcteur électronique de trajectoire, etc.

Ces systèmes sont importants, car ils contribuent à optimiser la protection des usagers et à réduire les risques d’accidents routiers.

Par ailleurs, pensez à choisir un véhicule d’entreprise offrant des fonctionnalités qui favorisent le confort du conducteur et des passagers : climatisation, système d’infodivertissement, sièges ergonomiques, commandes intuitives, etc.

L’impact du véhicule sur l’environnement

De manière générale, un véhicule de société sera utilisé pendant plusieurs années. Il devra donc avoir un impact réduit sur l’environnement afin de limiter l’empreinte carbone de l’entreprise, préserver la qualité de l’air et protéger les ressources naturelles.

Idéalement, privilégiez un véhicule respectueux de l’environnement qui émet le moins de dioxyde de carbone possible. Dans ce contexte, opter pour un véhicule électrique ou une voiture hybride rechargeable pourrait être un bon choix !

La valeur de revente du véhicule de société

Il s’agit d’un critère de choix important pour une entreprise qui renouvelle régulièrement sa flotte de véhicules professionnels. Car certains modèles de véhicules ont une décote plus importante que d’autres.

Pour une entreprise, cela peut avoir un impact significatif lors du renouvellement du parc automobile. D’où l’intérêt de choisir un véhicule de société qui décote moins rapidement pour réduire les pertes financières associées au renouvellement de la flotte. Notons que la valeur de revente d’un véhicule dépend de plusieurs facteurs tels que la marque, le modèle, la motorisation, les options, la demande sur le marché de l’occasion, etc.

Conclusion

Pour conclure, le choix d’un véhicule d’entreprise est une décision importante qui requiert une réflexion approfondie et une approche personnalisée. Chaque salarié peut avoir des besoins spécifiques tant au niveau de l’usage professionnel ou personnel du véhicule. Le choix devra donc répondre aux besoins de l’utilisateur tout en prenant en compte d’autres critères importants comme la fiabilité, la sécurité, le confort, la valeur de revente et les coûts d’utilisation.